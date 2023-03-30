Vui mừng vì lấy trúng chồng giàu có, nào ngờ sau đêm tân hôn tôi rợn người ám ảnh hành động của anh

Tâm sự 30/03/2023 14:20

Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã nhận ra mình sai. Trước đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn khó quên cùng chồng, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Lúc mọi người biết tôi lấy Vinh, ai nấy đều nghĩ tôi “mèo mù vớ phải cá rán”. Tôi là người phụ nữ bình thường lại lấy được người chồng tài giỏi lương mỗi tháng 80 triệu. Quả thật đây là vận may tình cờ của tôi, trong một lần tôi đi chơi cùng bạn bè thì quen được Vinh.

Lúc mới quen nhau, tôi có thắc mắc vì sao Vinh hoàn hảo như thế mà đến gần 30 tuổi vẫn còn độc thân? Anh trả lời tôi rằng là vì anh dành thời gian cho sự nghiệp nên không thể yêu đương. Vậy là tôi tin, với lại tôi thấy Vinh hiền lành, thật thà. Thời gian đó, bố mẹ tôi cũng giục tôi mau chóng lấy chồng nên khi thấy Vinh có điện kiện tốt như thế thì tôi đồng ý lấy nhau sau 4 tháng hẹn hò.

Vui mừng vì lấy trúng chồng giàu có, nào ngờ sau đêm tân hôn tôi rợn người ám ảnh hành động của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay đêm tân hôn tôi đã nhận ra mình sai. Trước đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn khó quên cùng chồng, vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Nhưng tất cả tan biến khi Vinh dành cả đêm để đếm tiền mừng. Anh đếm đi đếm lại rất nhiều lần, vừa đềm vừa chửi mắng những người đi tiền quá ít. Không chỉ vậy, anh còn không cho tôi đụng vào tiền. Đến gần sáng, anh bỏ hết vào két sắt rồi khóa lại.

Vinh nói rằng anh không yên tâm để người khác giữ tiền của mình, dù là cha mẹ hay vợ con. Sau đêm đó, tôi bắt đầu sống trong địa ngục. Tiền lương của tôi kiếm được mỗi tháng Vinh giữ hết, mỗi ngày anh chỉ phát cho tôi 50 ngàn. Tôi tiêu gì, dùng tiền bao nhiêu đều phải hỏi xin Vinh. Anh không cho tôi mua quần áo mới, đến đồ ăn cũng chỉ chọn thứ rẻ tiền.

Vui mừng vì lấy trúng chồng giàu có, nào ngờ sau đêm tân hôn tôi rợn người ám ảnh hành động của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều lần tôi hỏi chồng sao lại sống tiết kiệm như vậy, chẳng phải anh có nhiều tiền lắm sao? Tôi biết chồng mình sống cực khổ từ nhỏ, nhưng chẳng phải anh đã giàu rồi sao, cần gì phải sống khổ sở như thế? Nhưng những lúc như thế, Vinh chỉ nghĩ rằng tôi đang muốn chiếm lấy tài sản của anh, vậy là anh càng siết chặt chi tiêu trong nhà.

Điều làm tôi ám ảnh nhất về người chồng keo kiệt của mình chính là hành động kì quặc của anh hằng đêm. Chồng tôi có rất nhiều kim cương và tiền bạc giấu trong két sắt. Mỗi tối sau khi tôi đi ngủ, anh sẽ lấy chúng ra để đầy trên sàn, vừa ngắm nghía vừa cười ngây ngốc. Tôi thật sự rất sợ khi thấy chồng của mình như thế. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn chồng khi mới kết hôn chưa được ba tháng? Nhưng nếu cứ sống thế này thì tôi chịu không nổi, tôi hối hận lắm.

Lén lút đưa nhân tình đi đẻ, tưởng như mọi việc trót lọt, vừa về đến nhà tôi chết lặng khi nhìn thấy tờ giấy được vợ để sẵn trên bàn

Lén lút đưa nhân tình đi đẻ, tưởng như mọi việc trót lọt, vừa về đến nhà tôi chết lặng khi nhìn thấy tờ giấy được vợ để sẵn trên bàn

Người tôi lạnh toát, như kẻ có tội đã bị người khác phát hiện. Tôi gọi liên tục cho vợ 10 cuộc, cô ấy vẫn không bắt máy. Tới cuộc gọi thứ mười một, vợ tôi bắt máy rồi bình thản nói.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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