Vừa đi khám thai về đã nhận được 'quà khủng' từ mẹ, vợ tôi vẫn bật khóc khổ sở vì một chuyện không thể tin được của hai vợ chồng

Tâm sự 20/12/2022 02:35

Đến bây giờ vợ chồng tôi vẫn chưa tin chuyện có thể xảy ra...

Sau 3 năm sống trong hôn nhân, vợ chồng A vẫn chưa có mụn con nào. Thời gian đầu còn động viên sau này sẽ có, nhưng rồi mãi chẳng thấy tiến triển, chúng A quyết định đi viện để kiểm tra. Điều vợ chồng A không ngờ là kết luận của bác sĩ, cả hai đều bình thường và hoàn toàn có khả năng làm bố mẹ.

Vừa đi khám thai về đã nhận được 'quà khủng' từ mẹ, vợ tôi vẫn bật khóc khổ sở vì một chuyện không thể tin được của hai vợ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Thế nhưng những người quen biết chúng A lại không tin điều này. Họ đồn đại, bàn tán những tin thất thiệt, rằng trước đây vợ A từng phá thai nên bây giờ mới khó khăn đến vậy. Lúc đầu bố mẹ A cũng không để ý, sau này thấy nhiều người bàn tán ra vào, ông bà cũng sốt ruột.

Thế rồi cách đây vài ngày, vợ A nói tháng này cô ấy đã chậm kinh được mấy ngày. Nhà còn một chiếc que thử thai, cô ấy mang ra dùng thì lên 2 vạch. Với một người mong con như A, đó là món quà ý nghĩa và bất ngờ nhất.

Mặc dù vợ nói không nên thông báo vội nhưng vì vui quá, A đã buột miệng kể cho mẹ. Hôm qua, vợ chồng A đến bệnh viện khám từ sớm, trong lòng háo hức mong được nhìn thấy con. Trên đường đi, A còn hỏi vợ nếu là con trai sẽ đặt tên gì, là con gái sẽ đặt tên gì. Vậy mà sau khi xét nghiệm máu và cả siêu âm, bác sĩ nói cô ấy không hề có bầu. Chuyện que thử thai lên 2 vạch cũng là điều không hiếm.

Vừa về nhà thì người hàng xóm mang sang 4 con gà bảo rằng mẹ A gửi lên cho con dâu tẩm bổ, vợ A vừa nghe thế đã khóc nấc rồi bỏ vào phòng nhốt mình lại. Cô ấy thấy có lỗi với A và cả gia đình khi để mọi người ôm hy vọng. Buổi tối vợ chồng A ăn cơm mà chẳng ai nói với ai câu nào. Vợ nói có lẽ hai chúng A không hợp, tốt nhất là chia tay để tìm cơ hội mới.

Vừa đi khám thai về đã nhận được 'quà khủng' từ mẹ, vợ tôi vẫn bật khóc khổ sở vì một chuyện không thể tin được của hai vợ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Đúng lúc chúng A đang nói chuyện thì bố mẹ A gọi lên. Ông bà hết lời trách móc con dâu, cho rằng cô ấy nói dối chuyện có thai. Nhìn vợ khổ sở, A không đành lòng chút nào. A có nên chủ động nói với vợ rằng cả hai sẽ xin con nuôi để cô ấy đỡ gánh nặng này không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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