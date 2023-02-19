Vô tình vào zalo vợ sắp cưới, tôi rụng rời tay chân khi phát hiện vợ qua đêm với trai lạ, tiết lộ lí do sốc điếng

Tâm sự 19/02/2023 14:39

Cho đến khi đọc những dòng tin nhắn này, tôi phải 'sốc điếng' hét lên kinh hoàng, không dám tin lí do em qua đêm với người khác.

Khánh và Thu yêu nhau được hơn 5 năm. Khánh hơn Thu 3 tuổi và có công việc ổn định ở Hải Phòng. Nhà Khánh và Thu cách nhau 2km, cả hai từng thề non hẹn biển sẽ lấy được nhau.

Rồi lúc bên nhau được 4 năm, khi cả hai đã ăn hỏi và chọn ngày cưới thì Thu quyết định sang Đức giúp cậu bán hàng để kiếm chút vốn về quê lập nghiệp. Nghĩ cuộc sống còn khó khăn nên Khánh hoàn toàn đồng ý với quyết định của Thu.

Trong khoảng thời gian xa nhau, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện với nhau qua Facebook và điện thoại.

Rồi thời gian gần đây, Khánh thấy Thu thường xuyên trò chuyện với một người bạn làm cùng ở bên ấy. Không những thế, người đàn ông kia còn thường xuyên buông lời tán tỉnh Thu trên Facebook. Sở dĩ Khánh đọc được tin nhắn vì cả hai có chung mật khẩu.

Khi Khánh hỏi chuyện thì Thu bảo chỉ xem người đó như anh trai. Tuy nhiên, thấy cả hai thường xuyên hẹn hò đi ăn, đi chơi, Khánh đã nhẹ nhàng khuyên bảo, Thu thấy vậy dần ít nói chuyện với người kia hơn và sau đó một thời gian thì cắt đứt liên lạc.

Vô tình vào zalo vợ sắp cưới, tôi rụng rời tay chân khi phát hiện vợ qua đêm với trai lạ, tiết lộ lí do sốc điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khánh rất vui vì Thu nghe lời và tình cảm của cả hai vẫn bình yên. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng gần đây, Khánh lại thấy Thu thường xuyên nhắn tin nói chuyện với một cậu bạn chơi thân ở bên đó. Hầu như cả hai nói chuyện với nhau suốt cả ngày.

Khánh biết chuyện cũng chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở Thu hạn chế để dành thời gian nghỉ ngơi. Thu vâng dạ tỏ ý nghe lời và Khánh vẫn đặt niềm tin hoàn toàn vào vợ. Cho đến đêm định mệnh ấy, Khánh phát hiện Thu rủ cậu bạn kia về nhà chơi sau khi hết giờ làm. Bởi ở Đức, Thu sống trong nhà người thân, những ngày đó, gia đình cậu Thu về Việt Nam chơi nên Thu sợ một mình.

Cậu ấy đến nhà và cả hai đã nấu ăn vui vẻ với nhau. Rồi cậu ta ôm lấy Thu hỏi có tình cảm gì với cậu ta không nhưng Thu đã quay đi cự tuyệt.

Sau đó, Khánh vào Zalo và thấy cả hai vẫn còn nhắn tin với nhau nên anh lại nhắc nhở Thu nên cẩn trọng trong mối quan hệ này. Thu vẫn vâng dạ rất ngoan, tỏ ý nghe lời Khánh.

Thế nhưng, hôm sau, khi cả hai tan giờ làm, Thu lại tiếp tục rủ cậu bạn kia về nhà chơi. Và rồi, tối hôm đó, Thu đã không giữ được mình. Sau đó, họ còn vui vẻ nói chuyện ân ái với nhau qua Zalo.

Vô tình vào zalo vợ sắp cưới, tôi rụng rời tay chân khi phát hiện vợ qua đêm với trai lạ, tiết lộ lí do sốc điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Khánh lại bí mật vào tài khoản Zalo của Thu và rụng rời chân tay khi đọc được những dòng tin nhắn của cả hai. Khánh đã chụp lại những dòng tin nhắn đó và gửi cho Thu để chất vấn. Khánh càng bất ngờ hơn khi Thu thú nhận do không kìm chế được dục vọng nên đã buông thả bản thân… Thu còn hỏi lại Khánh vì sao biết tài khoản Zalo của cô và vào đọc chuyện riêng của cô ấy.

Khánh tuyệt vọng muốn chấm dứt nhưng vẫn còn rất yêu Thu, bởi cả hai đã xác định Thu làm 1 năm nữa sẽ về Việt Nam làm đám cưới. Đau khổ khi bị vợ tương lai cắm sừng nhưng lại quá yêu Thu, Khánh không biết phải làm sao trong lúc này nữa.

 

 

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Mãi đến tận tối về, tôi phải mò vào tài khoản cá nhân để xem người ấy là ai thì sửng sốt khi thấy bức ảnh chụp chung.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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