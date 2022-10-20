Vô tình cầm điện thoại của bạn trai xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc tin nhắn từ người từng làm người yêu ‘vui vẻ’

Tâm sự 20/10/2022 07:07

Em thật sự quá sốc tới mức không tin vào mắt mình. Người yêu cứ chối làm em càng ức chế hơn. Em hỏi vài cô bạn thân của mình thì có người bảo chắc là bóc bánh trả tiền rồi, đàn ông hay như thế lắm.

Em quen người yêu trong một dịp đi chơi với bạn bè. Cả hai đều cùng quê, lên Sài Gòn lập nghiệp nên dễ trò chuyện, thấu hiểu nhau hơn. Người yêu của em ít nói, lúc nào cũng trông điềm đạm, đứng đắn. Dù bằng tuổi nhau nhưng nhiều khi em thấy anh ấy có suy nghĩ trưởng thành hơn em. Yêu nhau được 2 năm thì chúng em cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng vẫn muốn dành dụm tiền nhiều một chút để hôn nhân không bấp bênh.

Nhưng chưa về ra mắt gia đình, nói chuyện cưới xin thì em đã mang thai. Người yêu em cũng không trốn tránh, anh ấy nói bầu thì cưới, hẹn cuối tuần sẽ xin phép hai bên gia đình. Mà dạo gần đây chắc vì mang thai mà em nhạy cảm hơn, cứ có linh cảm không tốt.

Vô tình cầm điện thoại của bạn trai xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc tin nhắn từ người từng làm người yêu ‘vui vẻ’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm linh cảm thế nào mà em lại cầm điện thoại của người yêu lên, mò vào Zalo xem anh ấy nhắn tin, liên lạc với ai. Thường thì người yêu em ở chỗ làm cũng khá hút con gái. Vài lần anh ấy còn cho em xem danh sách chặn tin nhắn của mấy cô hay đưa đẩy để em không nghi ngờ. Hôm ấy chẳng hiểu sao em mở danh sách chặn tin nhắn ra xem.

Trong danh sách có nhiều tin nhắn của con gái, nhưng có một tin em thấy mà muốn ngất. Cô ả nhắn với người yêu em thế này:

“Anh có muốn vui vẻ cùng em lần nữa không? Lần trước em không làm anh thích à mà anh cứ chặn em hoài vậy”.

Em giận tới mức run người, nước mắt cứ chảy ra. Người yêu em từ nhà tắm bước ra mà ngỡ ngàng nhìn em. Em hỏi đây là cái gì, “vui vẻ” là làm cái gì? Anh ấy cứ chối đây đẩy, bảo bị con gái chọc ghẹo, nói em cứ đi tin mấy tin nhắn bậy bạ đó.

Vô tình cầm điện thoại của bạn trai xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc tin nhắn từ người từng làm người yêu ‘vui vẻ’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em thật sự quá sốc tới mức không tin vào mắt mình. Người yêu cứ chối làm em càng ức chế hơn. Em hỏi vài cô bạn thân của mình thì có người bảo chắc là bóc bánh trả tiền rồi, đàn ông hay như thế lắm. Tin nhắn này chắc là từ gái làng chơi, chỉ có quen biết thì người yêu của em mới đưa vào danh sách chặn. Nếu em không chấp nhận được thì đừng đi tới hôn nhân, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình, chứ đừng ở với người chồng lăng nhăng, thích sắc dục như vậy.

Nhưng mà cũng có người nói với em, người yêu đã chặn thì có nghĩa là anh ấy không muốn dây dưa với người phụ nữ đó. Đôi khi đàn ông cũng chỉ bóc bánh trả tiền, như giải quyết nhu cầu bên ngoài. Người yêu cũng đã rõ ràng muốn lấy em, đã chọn em làm vợ. Dù sao thì giờ em cũng đã có bầu, nghĩ cũng phải thêm cho con sau này. Đôi khi, em tha thứ cũng là cách để anh ấy thay đổi.

Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Em nên chấm dứt mối quan hệ này, nuôi con một mình hay là chấp nhận tha thứ, và có thể trong tương lai sẽ có người chồng lăng nhăng đây?

Chồng mất, con dâu tận tụy 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi chân tay run rẩy

Chồng mất, con dâu tận tụy 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi chân tay run rẩy

Tôi thật sự khó nghĩ. Thời gian qua, tôi xem bố mẹ chồng như người thân, vừa yêu thương vừa có trách nhiệm. Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện eva tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 46 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 43 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ