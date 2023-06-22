Vợ sinh hai con xong không như lúc đầu, hôm mở cửa phòng tắm bước vào trong, anh nghẹn khóc nức nở khi thấy điều ấy

Tâm sự 22/06/2023 14:56

Anh chợt dừng bước, tiến sát lại khe hở cửa nhà tắm rồi như chết sững, không ngờ vợ mình bây giờ lại thành ra như thế này...

Hoài và Trang cưới nhau sau hai năm yêu đương. Cả hai quen biết qua bạn bè, ấn tượng đầu đều rất tốt nên cứ tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân Hoài và Trang đều từng trải qua một vài mối tình, có sâu đậm cũng có mờ nhạt. Nhưng đều đã đến tuổi lập gia đình lại tìm được người thích hợp nên cũng không đắn đo quá nhiều cho việc kết hôn. Đúng người đúng thời điểm, thế là họ thành vợ chồng

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, hai năm đầu mới cưới là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất của cả hai. Thời gian đó Hoài cũng không quá bận rộn trong công việc, cứ tan làm là chạy về với vợ. Cả hai trải qua 2 năm vợ chồng son rất ngọt ngào, đi đâu cũng có nhau, đều nghĩ cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đến năm thứ ba, khi Trang sinh con đầu lòng thì mọi chuyện dần thay đổi. Thời gian khi Trang vừa mới sinh con, Hoài cũng thương vợ lắm, luôn đỡ đần vợ việc chăm con. Nhưng đến khi con được 1 tuổi thì Hoài bắt đầu bận rộn hơn khi được thăng chức. Anh bắt đầu rượu chè nhậu nhẹt, quen biết bạn bè cũng nhiều hơn trước mà bỏ bê gia đình.

Vợ sinh hai con xong không như lúc đầu, hôm mở cửa phòng tắm bước vào trong, anh nghẹn khóc nức nở khi thấy điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng đúng lúc này, Trang lại mang thai con thứ hai. Cách con đầu chỉ vỏn vẹn 1 năm nên chuyện chăm con với Trang lại càng vất vả hơn. Dù rằng Hoài mướn cả người giúp việc để giúp vợ khi anh đi bận đi công tác nhưng có người giúp việc nào đỡ đần, yêu thương vợ được như chồng đâu? Lại thêm việc sinh hai con xong, thân hình Trang từ gọn gàng thon thả, giờ lại phì nhiêu đầy vết rạn. Trang tự ti đến mức chẳng khi nào dám bật đèn khi gần gũi với chồng.

 

Còn phần Hoài, từ lúc vợ sinh con thứ hai, mỗi lần ân ái đều không còn được như trước. Anh cũng có cảm giác không còn muốn gần vợ như thời chưa có con. Anh lại bận rộn hơn, thời gian về nhà lại càng ít. Cùng lúc đó, vì tính chất công việc, anh có nhiều hơn những mối quan hệ và đối tác. Nhiều đối tác lại còn muốn Hoài dẫn đến các beer club, thậm chí là quán bar để giải khuây. Dần dà, bên cạnh Hoài lúc này không ít mỹ nữ. Hoài cũng chỉ là đàn ông, khó tránh cám dỗ. Việc ôm ấp, thậm chí là lên giường với gái lạ bên ngoài dần trở thành cảm giác mới mẻ và đầy kích thích mà Hoài khó từ chối được.

Vợ sinh hai con xong không như lúc đầu, hôm mở cửa phòng tắm bước vào trong, anh nghẹn khóc nức nở khi thấy điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, đang ngồi cạnh vợ thì Hoài nhận được tin nhắn. Là tin nhắn từ một cô nàng vô cùng quyến rũ mà anh mới quen. Cô ta hẹn anh ra quán quen, bạn bè anh cũng đang đợi ở đó. Thấy vậy, Hoài hí hửng quần áo bảnh bao đi gặp gái đẹp. Đúng lúc anh chuẩn bị xuống nhà thì đi ngang nhà tắm hé cửa. Anh cũng không tính để ý gì, vì vợ sề của anh mà, cô ấy tắm táp thì có gì đáng để nhìn? Nhưng chỉ vừa lướt mắt qua thì anh thấy gì là lạ. Anh chợt dừng bước, tiến sát lại khe hở cửa nhà tắm rồi như chết sững. Phản chiếu trong gương là hình ảnh chiếc bụng đầy vết rạn của vợ, cả vết mổ lần đó sinh con khó của vợ. Anh thẩn thờ, trong lòng như có gì đó đổ vỡ. Hóa ra đây là lý do mỗi lần gần nhau, vợ anh đều muốn tắt đèn…

Anh lách vào khe cửa, tiến đến gần vợ hơn. Anh cầm chiếc bông tắm cạnh bên, bắt đầu chà lưng cho vợ. Vợ anh ban đầu ngại ngùng lắm, cứ bảo anh ra ngoài đi. Nhưng nói hoài anh cũng không nhúc nhích nên cô đành để mặc anh. Hoài chà lưng cho vợ, lại giúp vợ kì cọ. Anh thấy lòng thắt lại khi thấy thân hình ngày một bị tàn phá vì sinh con của vợ. Anh thấy mắt mình cay cay, sao đến giờ anh mới nhận ra vợ anh vì anh mà hy sinh thế này? Cô ấy nào có còn là cô gái xinh đẹp, mọi gã đàn ông đều khao khát có được. Vì anh mà vợ bằng lòng thế nào, sao anh không biết? Anh còn vì chán chê vợ mà tìm thú vui bên ngoài. Vô tâm như anh có xứng đáng làm chồng không?

- Vợ à, từ nay mỗi lần tắm để chồng kì cọ cho vợ nhé?

- Em…em tự làm được mà..

- Không, vợ phải để anh làm, để anh biết vợ vì anh và con mà có nhiều vết rạn xấu xí thế này...

Hoài thấy vợ ngậm ngùi xúc động mà càng cảm thấy có lỗi với vợ. Tối đó, anh hủy hẹn với bạn bè và cũng kết thúc luôn với cô bồ xinh đẹp. Anh ở nhà, đấm bóp cho vợ, giúp vợ chăm con. Hoài hứa với mình từ nay sẽ đền bù cho vợ không thiếu gì. Vợ vì anh bằng lòng xấu xí, anh sẽ vì vợ thủy chung một đời. Đàn ông tài cán gì nếu chỉ biết nhậu nhẹt, bồ bịch vợ con? Người vợ mình mình cũng không biết yêu thương thì còn đủ tư cách làm gì nữa?

 

Nửa đêm vẫn phải quay lại nhà chồng sắp cưới tìm chìa khóa, vừa bước vào trong nghe tiếng động ấy, tôi run rẩy đến nghẹt thở không nói thành lời

Nửa đêm vẫn phải quay lại nhà chồng sắp cưới tìm chìa khóa, vừa bước vào trong nghe tiếng động ấy, tôi run rẩy đến nghẹt thở không nói thành lời

Tôi run lẩy bẩy khi nghe tiếng va chạm xác thịt vào nhau, cả người cứng đờ, tôi chỉ còn kịp thoát thân ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 39 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu