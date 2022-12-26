Sau khi kết hôn, cả hai có thể coi là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt người ngoài. Đời sống gối chăn mặn nồng hệt như khi họ còn đang ở giai đoạn yêu. Không lâu sau khi kết hôn, Linh sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Gia đình bốn người sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.

Linh và Tâm, gặp và yêu nhau một cách tự nguyện. Họ xác nhận mối quan hệ ngay sau khi gặp nhau và tay trong tay bước vào lễ đường sau chưa đầy một năm quen biết.

Hai con dần trưởng thành, Linh không còn cần phải ở bên chăm sóc con mọi lúc. Cuộc sống của cô có những thay đổi to lớn. Trong ngôi nhà trước giờ rổn rảng tiếng người giờ mỗi ngày chỉ còn lại mình cô. Cuộc sống đang bận rộn bỗng chốc chẳng còn gì cho cô tập trung lo lắng. Đối diện với căn phòng trống trải cả ngày, Linh không khỏi cảm thấy cô đơn, buồn bã. Chồng Linh còn bận công việc, không có thời gian để ý đến sự thay đổi tình cảm của vợ.

Linh chăm sóc hai đứa trẻ ở nhà, trong khi Tâm một mình làm việc nuôi vợ con. Để chu cấp cho gia đình một cuộc sống tốt hơn, anh lao vào công việc, bận bịu tối ngày. Không biết từ khi nào, anh đã chuyển trọng tâm cuộc sống từ gia đình sang công việc. Thời gian gia đình quây quần, dùng bữa với nhau ngày càng ít đi, tình cảm vợ chồng cũng ngày một xa lạ dù người trong cuộc còn chưa kịp nhận ra.

Chính vào lúc này, một người đàn ông tên Triều đã kịp thời xuất hiện, mang lại niềm an ủi lớn cho cuộc sống của Linh.

Triều là bạn học cũ của Linh. Hai người trao đổi thông tin liên lạc tại một buổi họp lớp, và sau đó bắt đầu liên lạc trên điện thoại di động. Lúc này, Triều, giống như Linh, đã có gia đình riêng. Ban đầu, cả hai chỉ thân thiết trên danh nghĩa bạn bè.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm, vì tâm trạng không tốt nên Linh đăng trang cá nhân than thở. Triều nhìn thấy lập tức chú ý, vào trò chuyện với Linh, cẩn thận hỏi han bày tỏ sự lo lắng của mình. Cũng trong cuộc trò chuyện này Triều nói đã có ấn tượng với Linh từ khi còn đi học, tình cảm đó anh chưa bao giờ quên.

Linh đang chán nản lại nghe được vài lời an ủi của Triều nên cảm thấy rất ấm áp. Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya rồi phải lòng nhau. Đặt điện thoại xuống, mối quan hệ đã phát triển vượt bậc.

Chẳng mấy chốc, họ vượt qua ranh giới của những người bạn, bắt đầu giao tiếp với tư cách là những người yêu nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày ở bên Triều, Linh trải nghiệm sự ấm áp đã lâu không tìm thấy ở chồng, đồng thời cũng cảm nhận được sự phấn khích khó có được trong hôn nhân, điều này mang lại sức sống mới cho cô. Tuy nhiên, mối quan hệ lén lút cũng khiến Linh chịu dày vò mỗi ngày khi nghĩ đến trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Một bên là gia đình cô không thể buông bỏ, một bên là người đàn ông cô yêu sâu đậm. Làm thế nào mà dễ dàng lựa chọn một trong hai?

Do có sự thay đổi trong công việc, Tâm giờ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng anh nhận thấy thái độ của vợ đối với mình đã thay đổi rõ rệt. Không những thế, vợ anh còn hay ra ngoài mua sắm, về đến nhà là lập tức đi tắm. Trước đây cô ấy không có thói quen như vậy. Thật khó để không nảy sinh nghi ngờ. Một lần vợ kiếm cớ ra ngoài, Tâm đã lén đi theo. Quả nhiên, anh phát hiện vợ mình vào thẳng một khách sạn và thân mật với một người đàn ông khi cô ấy trở ra.

Nghi ngờ đã được xác nhận, Tâm cảm thấy rất tức giận, liền bày trận đánh ghen. Lần sau vợ ra ngoài, Tâm đi theo và rủ thêm một vài người anh em đi cùng. Họ xộc vào phòng lúc hai kẻ tội lỗi vẫn quấn quít lấy nhau trên giường. Tâm chụp lại một bức ảnh làm bằng chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm người lao tới đấm đá Triều. Linh trong cơn hoảng loạn thấy người tình bị đánh liền lấy điện thoại gọi cảnh sát. Dù thương tích của Triều không nghiêm trọng, nhưng hành vi của Tâm bị khép vào tội cố ý gây thương tích và không thoát khỏi trừng phạt của pháp luật.

Bị phản bội là nỗi đau rất lớn, nhưng dù tức giận đến mấy, đừng để cơn kích động nhất thời làm mờ lý trí bạn. Hãy suy nghĩ xa hơn đừng để bản thân đang đúng lại biến thành sai, tương lai còn rất dài phía trước. Người có hạnh phúc không biết giữ, đứng núi này trông núi nọ sớm muộn cũng rơi vào kết cục mất tất cả.