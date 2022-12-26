Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi giật mình thấy cô bạn học chung cấp 3 được mẹ anh chăm sóc chu đáo trong căn phòng tối

Hàng trăm câu hỏi trong đầu khi thấy sự xuất hiện của cô bạn từng đi thi chung học sinh giỏi năm 12? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Hơn nữa, tại sao lại ở trong nhà bạn trai tôi?

3 năm qua, tôi chưa từng đến nhà bạn trai dù hai nhà cách nhau có 10km. Chúng tôi ở trọ và làm việc tại thành phố, ngày lễ, Tết thì nhà ai nấy về. Đầu tháng, Mẫn có nhắc với tôi chuyện ra mắt gia đình để sang năm còn bàn chuyện cưới xin. Chủ nhật tuần vừa rồi, chúng tôi chở nhau về quê, đây cũng là lần đầu tiên tôi về nhà Mẫn với tư cách bạn gái của anh. Gia đình Mẫn đón tiếp tôi rất chu đáo. Bố mẹ anh hiền hậu, sống đạo đức và giản dị, ở quê ai cũng biết. Có người còn nói tôi có phúc mới yêu Mẫn, được làm dâu nhà Mẫn. Thú thật, tôi cũng biết điều này. Con gái mà gặp được chồng và nhà chồng tốt thì cả đời mãn nguyện, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet Đến bữa cơm, mẹ Mẫn cầm theo một mâm cơm nhỏ, được chia phần cơm canh dành cho một người ăn rồi đi thẳng lên phòng trên lầu. Khi bắt đầu bữa cơm rồi mà bác ấy vẫn chưa xuống. Thấy lạ, tôi lấy cớ lên lầu gọi bác ấy xuống dùng bữa và rồi chứng kiến cảnh tượng khó quên. Trong căn phòng nhỏ, mẹ Mẫn đang ngồi dỗ dành một cô gái trẻ trạc tuổi tôi. Cô gái ấy ngồi lặng trên giường, thỉnh thoảng ú ớ, nói mấy câu rất to nhưng vô nghĩa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hiểu cô gái ấy có vấn đề về thần kinh. Khi cô gái ấy quay mặt ra cửa, tôi "đứng hình" vì quá ngạc nhiên. Chẳng phải là Vy, cô bạn từng đi thi học sinh giỏi với tôi năm 12 đó sao? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Hơn nữa, tại sao Vy lại ở trong nhà bạn trai tôi?

Tôi còn đang ngạc nhiên thì Mẫn, bạn trai của tôi đi lên. Anh ôm lấy vai tôi, bảo Vy là em họ của anh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, gia đình Vy gặp tai nạn, ba mẹ cô ấy đều mất trong vụ tai nạn đó. Vì quá đau lòng, Vy bị trầm cảm nhưng không nhận được sự quan tâm kịp thời của nhà nội. Khi tình trạng bệnh nặng quá, họ mới gọi điện báo cho bố mẹ Mẫn. Bố mẹ anh thương cháu gái nên đưa Vy đi khám, điều trị nhưng nỗi đau tinh thần quá lớn nên cô ấy không thể trở về bình thường được. Có lẽ bố mẹ anh sẽ cho Vy ở trong phòng, chăm sóc đặc biệt như vậy cả đời. Ảnh minh họa: Internet Tôi bần thần đi xuống lầu. Hình ảnh Vy ú ớ những câu vô nghĩa cứ ám ảnh tôi. Từ hôm đó đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện cưới xin. Mẫn là con trai duy nhất và anh bảo sau khi cưới sẽ chuyển về sống chung với bố mẹ để chăm sóc ông bà lúc về già. Có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cả Vy trọn đời. Tôi thương Vy nhưng cũng cảm thấy áp lực quá!

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