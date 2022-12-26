Vì 'trả ơn' bữa cơm 'tình thương' của cô hàng xóm trẻ, tôi điếng người thấy chồng không ngại làm điều ghê tởm trên giường của hai vợ chồng

Không ngờ thái độ thờ ơ của chồng khi cô em hàng xóm thân thiết với tôi chỉ là tấm bình phong mà anh dựng lên để che mắt vợ.

Ngày còn đi học ở trường Trung cấp Nông nghiệp trên tỉnh, tôi ở chung phòng với Hương, một cô gái thành phố xinh xắn, dễ thương. Tôi và Hương có cùng quan điểm là yêu ai thì yêu chứ dứt khoát tránh mấy chồng nghiện rượu bia, nhậu nhẹt. Thế mà rõ là “ghét của nào trời trao của đó” Hương kết duyên cùng một cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai, lãng tử nhưng nghiện ngồi đồng ở quán, nâng ly lên đặt ly xuống với đám bạn nhậu cho đến khi say quắc cần câu ngật ngưỡng, chân nam đá chân chiêu về nhà mới bắt đầu quậy tưng. Không những ồn ào, to tiếng, chửi mắng Hương vô cớ, mà chồng Hương còn sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, khiến làm dâu con nhà chồng chưa đầy năm Hương đã phải đưa đơn ra toà để đường ai nấy đi. Rút kinh nghiệm từ cô bạn đồng nghiệp tôi tự nhủ phải dành thời gian tìm hiểu rõ ràng, cặn kẽ để không dẫm lên vết trượt buồn của bạn nữa.

Được con anh bác ruột nhiệt tình giới thiệu và bảo lãnh tôi cẩn trọng nhận lời gặp gỡ, làm quen với Khải, chàng kỹ sư cầu đường là nhân viên dưới quyền anh họ tôi. Khải 29 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, Khải không đẹp trai, không ga lăng để làm tan chảy ánh nhìn của tôi ngày đầu tiếp xúc, nhưng Khải nói năng điềm đạm, đối xử lịch sự và điều khiến tôi hài lòng để tiến tới hẹn hò cùng Khải là tửu lượng của anh rất kém. Anh họ tôi khẳng định chỉ cần 1 ly rượu nhỏ cũng làm Khải “say cả chấy” … 2 năm tìm hiểu đủ để tôi tin vào tình yêu chân thành của Khải dành cho mình và cũng đủ để tôi không phải lo sẽ rơi vào bi kịch như cô bạn Hương của tôi, khi không may gắn bó với người đàn ông là đệ tử lưu linh. Không đủ điều kiện để mua nhà riêng, sau đám cưới vợ chồng tôi dồn hết tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới và thêm tiền hỗ trợ của bố mẹ đôi bên để thuê dài hạn một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi không xa nơi làm việc của 2 chúng tôi.

Ảnh minh họa: Internet Ngay hôm dọn đến nơi ở mới, tôi chủ động chào hỏi mấy gia đình cùng tầng, trong đó có Duyên một cô gái mới 22 tuổi, xinh đẹp, sành điệu làm nghề trang điểm cho cô dâu. Duyên ở sát vách căn hộ của vợ chồng tôi, lại tỏ ra thân thiện, tốt bụng nên mỗi khi Khải phải trực để kiểm tra bảo dưỡng cầu đường tôi không cảm thấy cô đơn. Vì Duyên chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều tối chồng tôi bận việc không về, Duyên còn nũng nịu ôm chăn gối sang xin được “ngủ với chị yêu!”, khiến tôi ngày càng quý mến và coi Duyên như em gái nhỏ của mình. Còn với Khải, tôi cũng cảnh giác để ý nhiều lần, nhưng Khải làm tôi yên tâm vì anh không mấy mặn mà, cởi mở khi Duyên có mặt thường xuyên trong nhà vợ chồng tôi. Thế nhưng thật buồn là thái độ thờ ơ của Khải khi Duyên thân thiết với tôi chỉ là tấm bình phong Khải dựng lên để che mắt vợ. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Khải âu yếm cưng nựng Duyên ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi, khi tôi ghé nhà vào buổi trưa mà không báo trước cho chồng. Ảnh minh họa: Internet Duyên sợ hãi nép sau lưng Khải, lúng túng sửa lại váy áo, còn Khải ấp úng mãi mới thốt lên lời rằng Duyên thấy anh định úp bát mỳ tôm cho qua bữa, nên cô thương tình mang cơm cùng thức ăn có sẵn và chút rượu khai vị để Khải dùng… Nể tình cô hàng xóm trẻ, Khải nhấp môi không ngờ say quá nên phạm lỗi thiếu chung thuỷ với vợ. Khải thề rằng đây là lần đầu, anh xin tôi bỏ qua… Liệu tôi có nên tin lời anh bao biện?

Cả nhà quây quần ăn bữa cơm trước ngày cưới của em út, nào ngờ vì một câu nói của chị gái, hôm sau căn nhà phủ đầy không khí tang thương Bố mẹ cũng chỉ vì thương con, muốn tốt cho con, sợ con gái có bầu trước cưới sẽ bị nhà chồng coi khinh nên mới khắt khe như vậy, nhưng bố mẹ thương con sai cách mất rồi.

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