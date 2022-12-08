Vợ lẳng lặng ‘cài’ vào phòng một thứ này, hôm chồng hẹn bồ nhí vào khách sạn, bất ngờ cô ập đến và màn bắt ghen 'rõ mười mươi' khiến anh ta sững sờ đớn đau

Nhìn lại những gì mình đang có trong tay, tôi ngậm ngùi tiếc nuối. Tôi đã quá sai lầm và đánh mất tất cả vì thói trăng hoa của mình.

Vợ tôi là một người đàn bà đẹp và tài giỏi. Tôi còn nhớ, ngày trước, để cưới được cô ấy tôi cũng phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Tôi cũng là người đàn ông đào hoa, tuy không quá tài giỏi nhưng cũng khéo ăn nói nên công việc cũng tương đối thuận lợi.

Cưới nhau xong vợ tôi có bầu luôn. Vậy là trong suốt thời gian đó, tôi đi ngoại tình. Tôi vốn là gã đàn ông đào hoa, vợ có bầu, tình cảm vợ chồng cũng không quá mặn mà nên tôi tìm thú vui bên ngoài. Tôi cặp với nhiều em, trẻ đẹp có, già đời cũng có…

Sau khi sinh được 2 tháng, vợ tôi biết chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy cay cú lắm nhưng thương đứa con còn quá nhỏ, không muốn gia đình tan vỡ nên đã tha thứ cho tôi. Nhưng rồi cái bản tính nó ăn vào máu, tôi lại ngoại tình thêm lần nữa.

Lần này, vợ tôi không nói gì. Tôi cứ nghĩ vợ bỏ qua như lần trước. Tôi không ngờ cô ấy lên kế hoạch trả thù. Vợ tôi tìm gặp cô nhân tình của tôi để thương lượng. Cuối cùng họ bắt tay hợp tác với nhau để đẩy tôi vào đường cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Thú thực dù đi ngoại tình nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ con. Tuy nhiên, do cô bồ quá xinh đẹp, lại khéo ăn nói nên tôi cũng cung phụng cho cô ta nhiều. Cô ta cứ muốn gì là tôi cho. Tất nhiên tiền đó là tôi phải giấu vợ.

Thế rồi hôm đó, tôi hẹn với người tình đi khách sạn. Sau cuộc vui ấy, vợ tôi ập vào. Cô ấy không làm ầm ĩ lên mà lẳng lặng tiến tới lấy đoạn băng ghi hình đã cài sẵn trong khách sạn để làm bằng cớ tôi ngoại tình. Nhìn những tấm ảnh chụp rõ mồn một, lại cả những đoạn phim quay sắc nét, tôi hoảng hồn.

Vợ tôi nói sẽ tung hê hết chuyện này cho mọi người biết để làm tôi bẽ mặt. Tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra vì gia đình tôi từ trước tới nay nổi tiếng là nền nếp, gia phong. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không chịu được cú sốc danh dự này. Tôi buộc lòng phải cầu xin vợ, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Vậy là tôi phải kí tên vào đơn ly hôn và kí vào hàng loạt giấy tờ nhường lại toàn bộ tài sản cho vợ con mà không dám kêu ca gì. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là cô bồ của tôi cũng nằm trong kế hoạch. Chính cô ta đã hỗ trợ vợ tôi để có những thước phim đó.

Giờ thì tôi tay trắng, đi thuê nhà và làm lại từ đầu. Mọi người không biết lí do ly hôn của chúng tôi là gì. Ai cũng khen tôi tử tế khi ly hôn mà nhường lại hết cho vợ. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay vì không đủ can đảm để lộ cái bí mật về chuyện mình ngoại tình bị gài bẫy.