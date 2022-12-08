Chồng có bồ nhí đầy trơ trẽn, vợ im lặng nhưng ngấm ngầm dành tặng cho cả hai sự bất ngờ, chứng kiến ở phía sau, anh chồng câm nín không nói được một lời

Và phụ nữ luôn phải chừa cho mình một con đường để thoát thân, cũng để bớt đi nỗi đau nếu một ngày phát hiện bị phản bội.

Làm sao mà tin được chứ khi từ trước tới giờ, trong mắt chị, anh là người đàn ông chu toàn, chung thủy nhất. Chỉ là, chị đã luôn được bạn bè nhắc nhở, ở đời này, không tin ai được hết, ngay cả chồng mình.

Ừ thì chị nghe vậy nhưng chị để đó, vì chẳng bao giờ chị nghĩ mình lại có ngày phải rơi nước mắt vì chồng dối trá. Càng không có cái ngày chị phải đi gặp chính cô bồ của chồng để “ba mặt một lời”.

Nhưng hôm nay, khi vừa cầm điện thoại của chồng lên nghe, với tên người gọi là sếp bé, chị đã lập tức rùng mình. Giọng người đàn bà lả lơi chỉ nghe thôi đã hiểu, cô ta đang trong bộ dạng nào và đang chờ đợi háo hức chồng chị ra sao.

Chị cúp máy, không nói thêm câu nào nữa và lặng lẽ lưu số điện thoại ấy. Chị có nói với chồng “vừa nãy sếp bé gọi cho anh đó, nhưng em đã nghe…”.

Chồng chị có vẻ run run nhưng chị không để cho anh ta có cơ hội xóa dấu vết. Và chắc chắn, việc đó sẽ không khiến chị có thể giải quyết dứt điểm được chuyện này.

Chị biết, từ ngày chồng chị có chút chức quyền, ăn mặc bảnh bao lại ga lăng, thì đàn bà có thể không cần biết anh có vợ hay chưa cũng sẽ lao vào.

Mà thời đại này, đàn bà thích đàn ông có vợ, họ đâu cần quan tâm anh ta có gia đình con cái thế nào. Chỉ cần là họ thích, họ có thể moi được tiền là được.

Chị tin, cái hạng con gái lẳng lơ như cô gái kia cũng chỉ là vì túi tiền của chồng chị mà thôi. Anh đâu phải người quá giàu, cũng không đẹp trai đến mức họ si tình. Chỉ là, anh có tiền…

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, chị lẳng lặng đến gặp người đàn bà ấy. ngồi đối diện với cô ta, chị nhận ra, đây là đối thủ đáng gờm. Người gì mà mặt trơ trán bóng, ăn nói thì hỗn hào. Đã đi ngoại tình còn vênh mặt với chồng của bồ, cô ta không hề có chút sợ hãi run rẩy.

Chị hỏi tại sao cô ta lại yêu chồng chị. Cô ta trừng mắt nhìn chị bảo: “Đó không phải việc của chị, tôi cũng không có trách nhiệm trả lời chị. Vìchúng tôi yêu nhau, anh ấy yêu tôi, thế là đủ”.

Chị lại hỏi “Cô yêu anh ấy được bao nhiêu, cô có tin, anh ấy cũng yêu mình thật lòng? Và nếu cô yêu anh ấy, tôi sẵn sàng nhường chồng…”.

Cô ta tỏ vẻ đắc thắng: “Chị không cần nói từ nhường. Tôi cũng không cần quan tâm anh ta có yêu tôi thật lòng không? Và tôi cũng chẳng xác định nghiêm túc với anh ta. Nhưng, mất gì đâu một câu nói yêu.

Anh ta có tiền, và gã đàn ông ngu si ấy vẫn tin lời tôi, cho tôi đồ hiệu, cho tôi xe đẹp, bỏ bê cả vợ con. Anh ta biết gì đâu, chỉ cần tôi khóc lóc, ỉ ôi, la ối vài câu thì anh ta lại dỗ dành xì tiền ngay.

Tôi đẹp, còn gã ấy có tiền lại ngu. Hôm nay chị gặp tôi, tôi chỉ cần nói, chị đã tát tôi thì có thể ngày mai chị sẽ phải kí vào đơn ly hôn đó.”

Ảnh minh họa: Internet

Nói xong những lời đó, cô ta vẫn vênh mặt định dằn mặt chị. Nhưng thật không ngờ, những gì cô ta nói lúc vừa rồi, chồng chị đã nghe được hết.

Cuộc điện thoại ấy vẫn mở và người đàn bà kia không thể tưởng tượng nổi, mình vừa làm mất một “miếng mồi ngon”. Vốn chỉ nói để giương oai, ai ngờ… chồng chị đã nghe được tất cả. Và ngày hôm nay, anh ta đã trắng mắt ra vì tội ngoại tình.

Chị không nói lời nào, tự cao tự đại bước đi. Chồng chị, tất nhiên chị sẽ không tha thứ dễ dàng, nhưng đây có thể sẽ là bài học vì sự ô nhục khi ngoại tình mà cả đời này anh ta sẽ không thể quên.

Vì những cô bồ chỉ là những kẻ moi tiền, không hơn không kém. Đàn ông nên biết, ai mới là người quan trọng trong cuộc đời mình.