Vợ không nấu cơm 1 ngày, tôi liền quyết định đưa đơn ly hôn, đến nửa đêm, nghe tiếng gõ cửa dồn dập của vợ mà tôi hối hận

Tâm sự 10/01/2023 22:05

Quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình, tôi đã đưa ra quyết định ly hôn ngay tối hôm ấy. Vợ tôi nhìn lá đơn khá lâu rồi đặt bút ký lên đó mà không nói gì thêm.

Có một thực tế phũ phàng là hôn nhân chưa bao giờ toàn màu hồng, trái lại nó chứa đựng rất nhiều khó khăn, trắc trở. Thế nhưng bên cạnh đó hôn nhân sẽ mang lại cho mỗi người những giá trị đáng quý và chỉ dành cho ai biết trân trọng, dành tâm sức vun đắp.

Quang (33 tuổi) chia sẻ bản thân anh đã từng mắc sai lầm dẫn đến suýt mất đi tổ ấm nhỏ. "Tôi thừa nhận bản thân là mẫu đàn ông khá gia trưởng, luôn muốn người phụ nữ của mình phải nghe lời, quan niệm việc nhà và trông con là việc của phụ nữ. Khi yêu tôi có thể nhún nhường nhưng đã lấy về làm vợ là cô ấy phải nghe theo mọi sự sắp đặt của chồng", Quangnói.

Châu - vợ Quang lại không phải mẫu phụ nữ nhu mì và quá nghe lời chồng như anh mong muốn. Chính vì thế sau khi về chung sống dưới một mái nhà, những mâu thuẫn giữa họ bắt đầu nảy sinh và tăng dần cả về mức độ lẫn tần suất. Đặc biệt sau khi Châu sinh con trai đầu lòng thì mối quan hệ vợ chồng trở nên vô cùng căng thẳng.

Châu oán trách chồng không chia sẻ việc nhà, chăm con với vợ. Quang chê bai vợ không làm tròn bổn phận, không phải một người vợ tốt. Những tranh cãi và mâu thuẫn hàng ngày tích tụ dần cũng đủ khiến cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt và bí bách. Cuối cùng trong lòng Quang vô thức bật thốt lên một câu hỏi, rằng anh kết hôn để làm gì, thà rằng ở một mình còn thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

"Chiều ấy tan làm tôi có đi uống bia với mấy người bạn. Về nhà thấy vợ đang úp mì gói ăn tạm, tôi tức giận hỏi cô ấy tại sao không nấu cơm cho chồng. Vợ tức tối quát tôi có tay thì tự đi mà nấu, cô ấy mệt không hầu được. Tôi và vợ cãi nhau một trận nảy lửa. Quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình, tôi đã đưa ra quyết định ly hôn ngay tối hôm ấy. Vợ tôi nhìn lá đơn khá lâu rồi đặt bút ký lên đó mà không nói gì thêm. Có lẽ cô ấy cũng chán chường với hôn nhân rồi", Quang kể.

Vợ không nấu cơm 1 ngày, tôi liền quyết định đưa đơn ly hôn, đến nửa đêm, nghe tiếng gõ cửa dồn dập của vợ mà tôi hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo kế hoạch sáng hôm sau Quang sẽ lên tòa nộp đơn ly hôn. Nhưng đêm ấy khi Quang vừa chợp mắt thì cửa phòng bỗng vang lên những tiếng gõ gấp gáp. Mở cửa ra là hình ảnh Châu đang bế cậu con trai 3 tuổi của họ, bé đã sắp lả đi trên vai mẹ.

“Con lên cơn sốt cao quá, còn khó thở nữa, anh cùng em đưa con vào viện cấp cứu với”, Châu đỏ hoe mắt nói với chồng. Nhìn má cô đỏ bừng, anh chợt đưa tay lên sờ trán vợ thì phát hiện cô cũng đang sốt nóng hầm hập. Hóa ra tối nay Châu không nấu cơm thì ốm thật, chưa nói còn chăm sóc con trai cũng đang bị bệnh của họ.

Đêm ấy Quang một mình thức trông con trong viện vì Châu mệt quá nên ngủ thiếp đi. Cả đêm trông chừng con, Quang mới thấm thía nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người mẹ chăm con nhỏ. Nhìn con thở gấp khó nhọc vì căn bệnh viêm phổi mà anh thấy xót xa vô cùng.

Trước đây anh giao phó hết việc, trông con cho vợ, những lúc anh bên con là khi bé khỏe mạnh và sạch sẽ, chưa khi nào anh phải trải qua cảm giác đau thắt ruột gan khi nhìn con đau đớn, khó chịu giữa cơn bệnh tật thế này. Bản năng làm bố trong Quang trỗi dậy và giày vò khiến anh cả đêm không thể yên lòng.

Nhìn sang vợ, anh chợt nhận ra Châu đợt này gầy và xanh xao hơn nhiều. Mở điện thoại xem lại những bức ảnh thời hai người yêu đương, cô phơi phới yêu đời và hồng hào, có sức sống là thế. Sau khi kết hôn, hết bầu bí lại cảnh con mọn, cô thực sự chưa có được ngày nào rảnh rỗi. Mới chỉ 1 đêm thức trông con mà Quang đã uể oải thế này, mấy năm qua Châu đã phải thức bao đêm như thế?

Vợ không nấu cơm 1 ngày, tôi liền quyết định đưa đơn ly hôn, đến nửa đêm, nghe tiếng gõ cửa dồn dập của vợ mà tôi hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi nhận ra mình thật sự quá vô tâm và ích kỷ. Luôn tự cho rằng đàn ông phải làm công to việc lớn, việc nhà và con cái là của vợ nhưng nhìn đi nhìn lại thì tôi cũng đã làm được gì đâu?”, Quang chia sẻ.

Sáng hôm sau Châu nhìn sự thay đổi của chồng mà ngạc nhiên. Quang chủ động mua đồ ăn sáng cho vợ con, chăm chút cho con từng li từng tí, điều gì không biết sẽ hỏi cặn kẽ vợ chứ không để vợ làm. Thấy con trai còn ốm nhưng bé lại vui vẻ tươi cười suốt buổi, Quang tò mò hỏi con thì bé hồn nhiên đáp: “Vì hôm nay bố chơi với con cả ngày”.

Câu nói ngây thơ của con trai khiến Quang lặng người mất một lúc, thầm hối hận vì anh làm bố mà quá thờ ơ và vô trách nhiệm với con. Tối hôm ấy, lúc về nhà lấy thêm đồ vào viện cho con, Quang đã lặng lẽ xé đơn ly hôn.

“Tôi nhận ra nếu không phải vì nguyên nhân bất khả kháng thì con cái được sống trong gia đình đủ đầy cả bố mẹ vẫn là tốt nhất cho chúng. Tôi và vợ thật ra không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là tôi quá ích kỷ và vô tâm khiến vợ nản lòng. Thấu hiểu những vất vả của vợ, nhận ra giá trị của gia đình và lòng thương con, tôi quyết tâm sẽ thay đổi bản thân. Có thể ngày một ngày hai chưa làm tốt ngay được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức…”, Quang tâm sự.

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