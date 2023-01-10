Đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, chồng phát hiện một thứ rơi ra từ vali của vợ liền tức tốc dẫn 2 con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận được kết quả đáng sợ

Tâm sự 10/01/2023 09:07

Cầm kết quả trong tay, Thành như chết lặng, cả 2 đứa con không đứa nào là con anh. Không những vậy đứa lớn, đứa bé đều có hai kết quả khác nhau.

Thanh và Oanh quen nhau được hơn 1 năm thì cưới. Tới nay cuộc hôn nhân của họ đã được 10 năm. Hai đứa con trai của Thanh và Oanh hiện đã khôn lớn. Con trai cả mới vào lớp 4, còn đứa nhỏ vừa vào lớp 3. Thanh đã từng rất hãnh diện với bà con xóm giềng vì con anh đứa nào đứa ấy lớn nhanh kháu khỉnh, đáng yêu.

Vợ Thanh là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Hằng ngày, Oanh đi làm theo ca nên thời gian cũng không mấy ổn định, có hôm về sớm hôm đi tới tận khuya. Do đó, thời gian chăm con đều do Thanh và mẹ anh đảm nhiệm. Dù thế, Thanh vẫn không hề khó chịu, anh càng thấu hiểu và thương vợ hơn. Thanh từng động viên Oanh: “Em làm việc thì làm nhưng vẫn phải dành sức nghỉ ngơi. Đừng lao lực quá, ốm lại khổ”.

Những khi đó, Oanh thường chui đầu vào người anh nũng nịu. Tính Oanh là thế, cô chẳng bao giờ nói nhiều, lúc nào cũng chỉ mỉm cười khiến Thanh không giận cô được một lần. Suốt những năm bên nhau, khi nồng nàn cháy bỏng, khi trầm tĩnh họ vẫn yêu nhau, thương nhau như những ngày đầu.

Lẽ ra, họ vẫn sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc được bao nhiêu người ngưỡng mộ cho tới hai tuần trước khi cơ quan Oanh tổ chức đi du lịch Phú Quốc, cô đăng ký cho cả gia đình cùng tham gia. Vì để kịp chuyến bay sớm, nên Thanh và 2 con tới cơ quan vợ để cùng tập trung ra sân bay.

 

Trong khi chờ vợ xuống xe lấy đồ, Thanh và 2 con nhỏ ngồi ở bàn vợ làm việc chờ. Đứa con lớn của Thanh khá nghịch cậu bé kéo hết ngăn kéo, rồi cặp tài liệu của Oanh ra. Trong khoảnh khắc đó, Thanh vô tình phát hiện một bản xét nghiệm máu của cậu con trai cả. Anh trố mắt khi thấy chữ B to đùng. Rõ ràng anh là nhóm máu O tuần trước anh vừa kiểm tra sức khỏe định kỳ cơ mà.

Đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, chồng phát hiện một thứ rơi ra từ vali của vợ liền tức tốc dẫn 2 con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận được kết quả đáng sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt kỳ nghỉ mát, Thanh luôn sống trong sự lo âu, thấp thỏm. Anh không dám hỏi vợ, cứ một mình ôm khư khư bí mật đó. Anh chỉ sốt ruột nhanh kết thúc kỳ nghỉ để về TP.HCM. Và rồi, cái đêm cuối ở Phú Quốc, Thanh còn tình cờ đọc được tin nhắn của vợ và ai đó: “Anh có thể gặp con một lần được không?”. Thanh tá hỏa, anh càng tin những gì mình nghĩ là đúng...

Bán tín bán nghi, ngay khi về TP.HCM, thành lập tức mang mẫu tóc của hai đứa con anh đi xét nghiệm ADN. Anh đã rất hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng chao ôi, khi cầm kết quả trong tay, Thanh như chết lặng, cả 2 đứa con không đứa nào là con anh. Không những vậy đứa lớn, đứa bé đều có hai kết quả khác nhau. Và không nghi ngờ gì nữa, vợ anh đã phản bội chồng.

Đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, chồng phát hiện một thứ rơi ra từ vali của vợ liền tức tốc dẫn 2 con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận được kết quả đáng sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh rất yêu vợ nên anh đã không làm ầm lên khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng hôm nay, khi có bằng chứng rành rành trong tay, anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau khi dành cho vợ cát tát đau đớn, Thanh đặt đơn ly hôn trên bàn rồi rời khỏi nhà. Anh thực sự không đủ dũng cảm để sống tiếp trong ngôi nhà này. Sự thật đối với anh quá khủng khiếp...

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