Sau khi chúng tôi ly hôn, chồng cũ đã tái hôn với người phụ nữ khác. Người này sinh được một bé trai khiến mẹ chồng vui mừng khôn xiết. Nhưng về sau, sự thật động trời về đứa con trai ấy khiến anh phải hối hận.

Vợ chồng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc đi chơi tụ tập bạn bè. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng về người đàn ông có dáng vẻ nam tính, hay nói và hài hước, còn anh thì khen tôi xinh đẹp, khéo léo. Nói chuyện một lúc thì chúng tôi thân thiết như đã quen từ lâu. Cứ như vậy, chỉ một tuần trôi qua, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Yêu nhau được 6 tháng thì anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ chồng. Theo đánh giá của tôi, bố mẹ anh là người rất nghiêm khắc và khó tính. Bữa cơm đầu tiên ở nhà anh, tôi còn không dám gắp thức ăn vì sợ bị soi mói. Mẹ anh còn bảo: "Con gái lấy chồng là phải biết tề gia nội trợ, đối nhân xử thế hai bên nội ngoại. Còn phải biết đẻ quý nhân để nối dõi tông đường". Tôi nghe đã thấy sợ, tôi nghĩ thời buổi ngày nay làm gì có cô gái nào vừa đi làm vừa phải lo cho gia đình, rồi cả anh em họ hàng nữa. Còn chuyện sinh con, ai mà quyết định được gái hay trai. Nhưng tôi chỉ biết "cười trừ" rồi dạ vâng.

Tôi rất sợ bước chân về nhà chồng khi mẹ chồng đã nói trước chuyện chọn con dâu như vậy. Nhưng chồng thì an ủi nói: "Em yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Mẹ anh nói vậy thôi chứ cưới nhau về là xong hết". Thế là đám cưới được diễn ra như đúng ý của chồng. Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi khá bình yên nhưng duyên lành chẳng kéo dài được bao lâu. Đến năm thứ 2 tôi có thai rồi sinh con gái. Thế giới 2 người giờ có thêm con gái bé bỏng khiến hai vợ chồng tôi bận rộn hẳn lên, mẹ chồng có tuổi rồi thì không giúp được việc gì.

Trong khi tôi rất hài lòng vì con gái đáng yêu, khỏe mạnh thì mẹ chồng lại thúc giục chuyện sinh con trai, rồi nửa năm sau tôi lại tiếp tục có bầu chiều theo ý mẹ chồng. Thật không ngờ, đứa thứ 2 vẫn là con gái. Khi đứa trẻ chào đời, gương mặt mẹ chồng tôi thất thần. Từ bệnh viện trở về nhà, chồng bỗng đệ đơn ly hôn tôi ngay. Tôi ớn lạnh khi biết anh bỏ rơi mẹ con tôi không chút do dự vì chuyện sinh con trai hay gái. Ảnh minh họa: Internet Trong cơn tuyệt vọng, tôi dắt theo hai con bỏ đi. Tôi biết làm mẹ đơn thân vô cùng khó khăn vất vả nên về nhà ngoại nhờ bố mẹ đẻ trợ giúp. Suốt hai năm qua, tôi một mình nuôi con chứ không hề nghĩ đến chuyện yêu đương hay tái hôn. Còn nhà chồng hay chồng cũ thì xem như chẳng có hai đứa cháu gái này. Tôi thực sự căm giận nhưng giờ chỉ muốn nuôi dạy con khôn lớn nên người và dạy cho chúng biết yêu thương, biết sống đặt mình vào vị trí của người khác. Nhưng điều tôi không ngờ là cách đây không lâu, chồng cũ bất ngờ tìm đến tôi. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, van xin tôi quay lại mà không nói một lời. Lúc đó tôi rất hoang mang, sau đó tôi gặng hỏi thì chồng cũ mới nói sự thật. Hóa ra sau khi chúng tôi ly hôn, chồng cũ đã tái hôn với người phụ nữ khác. Người này sinh được một bé trai khiến mẹ chồng vui mừng khôn xiết. Nhưng càng lớn chồng tôi càng không thấy thằng bé giống anh nên âm thầm làm xét nghiệm ADN mới biết mình bị lừa dối. Nguyên nhân là chồng cũ trong một lần tai nạn, anh nghĩ mình chỉ bị chấn thương phần mềm nên đã không yêu cầu kiểm tra kỹ sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Ai ngờ lần tai nạn đó đã ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của anh, người phụ nữ kia đã qua lại với người đàn ông khác. Nghe đến đây, tôi chỉ biết cười nhạt, phải chăng đó là quả báo về những việc anh đối xử với mẹ con tôi? Tôi nhất quyết không tái hôn, dù biết một mình nuôi con rất mệt nhọc. Tôi làm như thế có đúng không?

Vợ có bầu, chồng tôi bội bạc, bỏ đi theo nhân tình, gần 2 năm sau bỗng mong muốn được hàn gắn với lý do 'nực cười' Thời gian tôi mang bầu, anh chưa từng nấu cơm, rửa bát hay đi chợ giúp tôi. Anh cũng chưa từng đưa tôi đi khám thai một lần, thậm chí anh còn bội bạc, ngoại tình với người phụ nữ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-bo-roi-me-con-toi-khong-chut-do-du-e-cuoi-nguoi-sinh-uoc-con-trai-2-nam-sau-anh-bong-en-van-xin-tai-hon-544311.html