Vừa ly hôn được vài tháng, chồng cũ đã muốn đưa bạn gái mới đi du lịch cùng vợ cũ và các con

Tâm sự 09/01/2023 09:56

Tình cảm của chồng cũ và người mới rất tốt đẹp, tới mức hai người họ không rời nổi nhau ra. Lời đề nghị đưa bạn gái mới đi cùng trong chuyến du lịch của cả nhà năm nay của anh khiến tôi bị sốc.

Khi quyết định sẽ ly hôn, chúng tôi đặt con cái lên ưu tiên hàng đầu. Cả tôi và chồng cũ đã ngồi lại bàn bạc với nhau và đều thống nhất rằng chúng tôi muốn bảo vệ các con, không để tâm lý các con xáo trộn về việc bố mẹ không còn yêu nhau, không còn sống chung với nhau nữa.

Chúng tôi muốn các con hiểu rằng dù bố mẹ không còn là vợ chồng, nhưng tình yêu của chúng tôi cho con thì không có gì thay đổi, chúng tôi vẫn là gia đình của chúng, cả bố và mẹ vẫn ở đây vì chúng, chỉ là mỗi người sống riêng một chỗ mà thôi.

Mọi việc có vẻ ổn, không ai trong hai chúng tôi cảm thấy kiệt sức và mòn mỏi tâm trí vì cuộc ly hôn này. Chúng tôi vẫn làm bạn, dành cho nhau sự tôn trọng và cùng hỗ trợ nhau quan tâm đến các con.

Một trong những điều khoản chúng tôi đã thống nhất với nhau nhằm ổn định tâm lý cho các con là sẽ vẫn tiếp tục duy trì truyền thống du lịch của đại gia đình. Mỗi năm chúng tôi đều có một kỳ nghỉ mà cả ông bà, vợ chồng, con cái chúng tôi cùng đi, nghỉ ngơi vui vẻ bên nhau. Thế nhưng khi lên kế hoạch cho chuyến đi năm nay, đã xảy ra một vấn đề.

Vừa ly hôn được vài tháng, chồng cũ đã muốn đưa bạn gái mới đi du lịch cùng vợ cũ và các con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chồng cũ của tôi có bạn gái mới, hình như họ mới quen được một tháng gần đây. Tôi không bận tâm nhiều nhưng có vẻ tình cảm mới chớm rất tốt đẹp, tới mức hai người họ không rời nổi nhau ra và chồng cũ của tôi vừa có một lời ướm hỏi với tôi rằng: Anh ấy có thể đưa bạn gái mới đi cùng trong chuyến du lịch của cả nhà năm nay không.

Đề nghị đó của anh khiến tôi bị sốc. Dù đã ly hôn và cuộc ly hôn này là do đôi bên cùng quyết định, nhưng hiện tại tôi chưa có người mới và dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không thể phủ nhận rằng trong lòng tôi có những tổn thương cần thời gian dưỡng lành.

Tôi không biết phải nói sao cho chồng cũ hiểu rằng anh ấy không nên đưa ra một quyết định như vậy, không nên mở lời đề nghị điều đó với tôi dù chỉ là ướm hỏi, nhưng tôi lại sợ anh ấy nắm thóp được sự tổn thương thầm kín trong lòng tôi, sợ anh ấy nghĩ rằng tôi hẹp hòi.

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