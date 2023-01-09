Nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng đâu lại nghe tiếng động lạ bên phòng bảo mẫu, vợ bước qua thì chứng kiến cảnh tượng 'ô uế'

Chồng Linh là chủ của một công ty, khá lãnh đạm và trầm tính, nhiều khi Linh cảm thấy anh không dành nhiều sự quan tâm cho cô. Hiểu suy nghĩ của Linh, chồng cô nói chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp, thời gian cho hai người còn rất nhiều.

Linh và chồng quen nhau qua mai mối, do tuổi gần bằng nhau, hoàn cảnh gia đình đều tương xứng nên hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Kết hôn được một năm, Linh mang thai và sinh con đầu lòng. Đúng lúc này, mẹ chồng cô bị bệnh nặng trong khi mẹ ruột lại bận rộn công việc, không thể chăm sóc cho Linh. Chồng cô cũng tối ngay bận bịu với công việc, thường xuyên không về nhà.

Một mình lo liệu con nhỏ và chuyện nhà cửa, Linh không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, nhiều lần than vãn rồi cãi nhau với chồng. Thấy vợ vất vả như vậy, chồng Linh đề nghị thuê bảo mẫu để đỡ đần cô. Hành động quan tâm của chồng khiến Linh vô cùng cảm động.

Bảo mẫu được thuê chính là thư ký của chồng Linh, còn trẻ và khá xinh đẹp. Ban đầu, Linh hơi lo lắng sợ bảo mẫu không có kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, mọi việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ, Linh và con được chăm sóc rất chu đáo nên cô càng có thiện cảm với bảo mẫu hơn.

Kể từ ngày thuê bảo mẫu, chồng Linh bỗng chăm về nhà hơn, tối nào cũng có mặt ở nhà đúng giờ. Linh không mấy để tâm tới sự khác thường của chồng, cho tới một lần đi vệ sinh lúc nửa đêm.

Không thấy chồng nằm cạnh, Linh cảm thấy chột dạ, lần mò đi ra phòng khách thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bảo mẫu.

Ảnh minh họa: Internet

Đi về phía đó, Linh sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến chồng và bảo mẫu đang "vui vẻ" cùng nhau. Quá bức xúc và không kiểm soát được cảm xúc, Linh giận dữ lao thẳng vào phòng bắt gian tại trận.

Sau nhiều lần tra hỏi, Linh bàng hoàng phát hiện bảo mẫu "cặp kè" với chồng mình từ lâu, anh ta thường xuyên viện cớ công việc bận rộn không về nhà để ở bên cô ta.

Sự thật bất ngờ khiến Linh sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh dậy liền nhất quyết đòi ly hôn. Tuy chồng quỳ xuống khóc lóc van xin Linh tha thứ vì con nhưng với cô, mọi thứ đã muộn màng.