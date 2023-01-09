Dù ly hôn đã nhiều năm, khi con trai thấy mẹ bệnh liền gửi tin nhắn cho bố, đọc tin phản hồi lại mà cô đầy hối hận

Tâm sự 09/01/2023 11:36

Giờ đôi lúc ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngây thơ khi luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu thôi là đủ, nhưng đúng là vấn đề tài chính quyết định khá nhiều trong hôn nhân.

Hai vợ chồng đường ai nấy đi được 5 năm nhưng tôi không tái hôn mà sống một mình nuôi con trai. Cảnh vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả cả về tài chính lẫn tinh thần nhưng tôi luôn cố gắng, chỉ mong con sau này lớn lên được nên người. Rất may dù mới học lớp hai nhưng con trai tôi rất ngoan và yêu mẹ. Nó cũng là đứa hiểu chuyện khi liên tục nói rằng, hi vọng một ngày nào đó bố quay về bên hai mẹ con. Tôi biết, trong thâm tâm nó luôn muốn gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ. 

Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên quen biết chồng cũ, anh tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng giọng nói ấm áp và khéo léo quan tâm đến người khác. Cả hai chúng tôi đều yêu thương nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên và giúp đỡ nhau nhiều trong công việc. Chồng cũ là mối tình đầu của tôi nên bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi quyết lấy cho bằng được. 

Vì điều kiện nhà chồng cũ không tốt, mẹ anh lại quanh năm đau yếu nên bố mẹ tôi phản đối, sợ tôi  sau khi kết hôn phải gồng gánh gia đình nhà chồng. Tôi thì giận hờn bố mẹ chuyện ông bà quá chú trọng vật chất, không quan tâm đến suy nghĩ tình cảm của tôi. Can ngăn không được bố mẹ cũng chiều theo ý nguyện của tôi nhưng đám cưới được diễn ra không mấy vui vẻ. Trong hôn lễ, bố tôi còn rớt nước mắt khi thấy phòng tân hôn của con gái đơn sơ trong ngôi nhà cũ ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. 

Dù ly hôn đã nhiều năm, khi con trai thấy mẹ bệnh liền gửi tin nhắn cho bố, đọc tin phản hồi lại mà cô đầy hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, hai chúng tôi thuê nhà trên thành phố đi làm. Thời gian đầu, tôi hạnh phúc vì đã lấy được người mình yêu nhưng chỉ vài tháng sau, vấn đề cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi chẳng còn lãng mạn như xưa. Tiền lương tôi đi làm phải trang trải nuôi sống cả gia đình, còn chồng làm việc suốt ngày nhưng không bao giờ nhỏ ra một xu nào. Tôi có hỏi tiền thì anh nói rằng đã gửi về quê lo cho bố mẹ hết hoặc phải chi ra để tiếp khách. Có những lần anh còn hỏi vay tiền của tôi, tôi không đưa thì anh mặt nặng mày nhẹ, "đá thúng đụng nia".

Đặc biệt, kể từ khi tôi sinh con trai đầu lòng, chồng lại càng sống bê bối, vô trách nhiệm. Anh đi suốt ngày chẳng quan tâm đến gia đình. Tôi khuyên bảo không được nên đành về nhà ngoại sống để nhờ ông bà giúp đỡ. Thấy tôi mang con đi, chồng cũng chẳng một lời níu kéo, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Cho đến khi con trai được 3 tuổi thì tôi đệ đơn ly hôn với anh. Giờ đôi lúc ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngây thơ khi luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu thôi là đủ, nhưng đúng là vấn đề tài chính quyết định khá nhiều trong hôn nhân.

Tháng trước, tôi làm việc quá sức nên chẳng may bị ốm phải nằm viện hồi sức. Con trai tôi khóc mãi, nó ngồi bên giường bệnh nói: "Mẹ mau khỏi bệnh mẹ nhé, con không muốn rời xa mẹ đâu". Tôi rơm rớm nước mắt ôm con vào lòng an ủi: "Mẹ không sao, mẹ chỉ ốm nhẹ vài ngày thôi, con ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhé, hai mẹ con mình cùng cố gắng".

Dù ly hôn đã nhiều năm, khi con trai thấy mẹ bệnh liền gửi tin nhắn cho bố, đọc tin phản hồi lại mà cô đầy hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi xuất viện về nhà, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của chồng cũ trong máy điện thoại. Thì ra con trai của tôi lấy điện thoại nhắn tin cho bố nó: "Bố ơi, mẹ bị ốm, bố đến viện thăm mẹ đi". Nhưng chồng tôi phản hồi: "Phiền phức, đừng gửi tin nhắn nữa". Tôi thật không ngờ anh lại "cạn tàu ráo máng" như vậy, nghĩ lại tôi thấy thực sự hối hận vì tuổi trẻ đã từng đem lòng yêu người đàn ông này. Nhưng tôi biết, con trai tôi trong lòng nó vẫn nhớ bố, mong anh ta trở về. Tôi thương thằng bé lắm nhưng thà sống một mình còn hơn quay lại ở với anh ta.

Vợ có bầu, chồng tôi bội bạc, bỏ đi theo nhân tình, gần 2 năm sau bỗng mong muốn được hàn gắn với lý do 'nực cười'

Vợ có bầu, chồng tôi bội bạc, bỏ đi theo nhân tình, gần 2 năm sau bỗng mong muốn được hàn gắn với lý do 'nực cười'

Thời gian tôi mang bầu, anh chưa từng nấu cơm, rửa bát hay đi chợ giúp tôi. Anh cũng chưa từng đưa tôi đi khám thai một lần, thậm chí anh còn bội bạc, ngoại tình với người phụ nữ khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu cuộc sống hôn nhân ly hôn chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 36 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 21 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng