Con dâu sốc khi bị chính mẹ chồng 'ghen tuông' vì thấy con trai quá yêu vợ mà quên mất mẹ, đáng sợ hơn là hành động 'méo mó' mà bà làm sau lưng mình

Tâm sự 10/01/2023 09:47

Sau khi kết hôn, mẹ chồng yêu cầu gia đình con trai dọn đến sống chung để được gần con trai. Tuy nhiên, tình cảm con trai dành con dâu lại khiến bà cảm thấy khó chịu.

Bà Lan, một goá phụ đã còm cõi nuôi con một mình sau khi chồng qua đời vì tai nạn cách đây 30 năm. Bà quyết định không đi bước nữa để nuôi con khôn lớn, bởi thế cậu con trai vô tình trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của bà Lan.

Mỗi ngày đi làm về bà đều ôm con vào lòng than thở: "Cuộc sống này thật không dễ dàng gì, nào là học phí, rồi tiền sinh hoạt của con. Tương lai, nhất định con không được phụ lòng, để mẹ buồn đâu nhé. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con đó".

Đáp lại sự kỳ vọng của mẹ, cậu con trai từ bé đến lớn rất hiếu thuận, ngoan ngoãn, luôn ủng hộ mẹ mọi chuyện dù đúng hay sai. Rắc rối bắt đầu kéo đến khi con trai bà Lan đến tuổi kết hôn. Đây là điều bà chưa bao giờ nghĩ tới, coi con trai là toàn bộ phần đời còn lại nên bà không nghĩ con trai sẽ lấy vợ.

Bởi thế lúc con trai thông báo sẽ cưới bạn gái bà nghe như "sét đánh ngang tai". Bà tự nhủ: Con mình đã ra đi, không còn thuộc về mình nữa.

 

Sau khi kết hôn, bà Lan yêu cầu gia đình con trai dọn đến sống chung để được gần con trai. Tuy nhiên, tình cảm con trai dành con dâu lại khiến bà cảm thấy khó chịu.

Con dâu sốc khi bị chính mẹ chồng 'ghen tuông' vì thấy con trai quá yêu vợ mà quên mất mẹ, đáng sợ hơn là hành động 'méo mó' mà bà làm sau lưng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, bà đâm ra hận vì cho rằng con trai cưới vợ xong đã quên mất mẹ. Suy nghĩ mình bị bỏ rơi khiến bà không thể chịu đựng được. Từ đó, mỗi khi con dâu không ở nhà, bà Lan lại ngồi than khóc với con trai, lôi những chuyện vất vả ngày xưa ra kể lại và nói mình thật đáng thương khi bị con ngó lơ.

Bị mẹ liên tục gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực, con trai bà Lan dần thay đổi thái độ với vợ. Chẳng bao lâu sau, anh bất ngờ đệ đơn ly hôn chỉ vì không muốn làm mẹ buồn thêm nữa.

Vợ anh vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ đằng sau một gia đình có vẻ hòa thuận lại là cách hành xử méo mó đến vậy. Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa hai mẹ con này càng sớm càng tốt.

Con dâu sốc khi bị chính mẹ chồng 'ghen tuông' vì thấy con trai quá yêu vợ mà quên mất mẹ, đáng sợ hơn là hành động 'méo mó' mà bà làm sau lưng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để làm yên lòng mẹ, sau khi ly hôn, người con trai đã quyết định ở bên bà mà không lấy vợ nữa. Bà Lan cuối cùng đã đạt được mục đích chiếm hữu con trai cho riêng mình.

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