Vợ đi công tác suốt 2 tuần khiến tôi nôn nao không thôi, hôm cô trở về nhà, tôi giục đi ngủ sớm để bớt nhớ, vừa cởi váy trong đêm, tôi thất kinh vì sự thật bất ngờ

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 4 tháng. Vợ chồng son bình thường đi đâu cũng dính như sam, xa nhau một ngày đã thấy nhớ lắm rồi. Thế mà đợt vừa rồi vợ tôi đi công tác hẳn 2 tuần liền. Bình thường vợ ít khi phải đi công tác lâu, tôi có hỏi thì cô ấy bảo khi nào về sẽ nói rõ sau.

Thấy vợ cứ tần ngần không chịu theo chồng, tôi đâm bực. Trước khi tôi kịp gắt lên thì vợ nói một câu: “Lát nữa anh đừng có sốc đấy nhé!”.

Tôi cười thầm còn nghĩ bụng hay cô ấy định cho chồng một bất ngờ gì đó, mừng hai đứa xa nhau hai tuần mới gặp lại. Nhưng đến cởi váy ngủ của vợ thì tôi mới tái mét trước bất ngờ mà cô ấy tặng mình.

Giờ còn son rỗi, tôi nghĩ thôi cứ kệ cô ấy thoải mái phấn đấu công việc. Chờ mãi cuối cùng cũng hết 2 tuần vợ mới trở về. Tối, cơm nước xong tôi vội kéo cô ấy đi ngủ sớm. Thấy vợ cứ tần ngần không chịu theo chồng, tôi đâm bực. Trước khi tôi kịp gắt lên thì vợ nói một câu: “Lát nữa anh đừng có sốc đấy nhé!”.

Hóa ra hai tuần vừa rồi không phải vợ tôi đi công tác, cô ấy xin nghỉ làm để đi nâng ngực! Nhìn bầu ngực mới của vợ mà tôi tối sầm mặt mũi suýt ngất.

“Vẫn chưa dùng được anh ạ, phải kiêng khoảng 1 tháng đã…”, vợ cười tủm tỉm nhìn chồng. Tôi tức đến không thở nổi. Cô ấy làm việc quan trọng đến vậy mà không một lời báo trước với tôi, không hề hỏi ý kiến của chồng.

“Cơ thể của em, em thích làm gì người khác đâu có quyền can thiệp”, vợ còn cãi ngang như vậy khiến tôi nghẹn lời. Ai chẳng biết mỗi người có quyền tự do với thân thể mình nhưng cô ấy đã lấy chồng, lẽ nào cô ấy không nghĩ đến cảm nhận của tôi?

Nhưng vợ cứ bảo ngực cô ấy hơi lệch một chút, lại không được căng tròn, mặc váy cắt xẻ không được đẹp. Song cô ấy còn phải làm mẹ, sinh con, cho con bú cơ mà! Cứ cho là cô ấy không quan tâm tới sở thích của tôi thì cũng phải nghĩ đến con sau này chứ!

“Em hỏi bác sĩ rồi, không sao đâu. Em cũng là người biết suy nghĩ chứ, anh cứ yên tâm”, vợ nói vậy rồi mặc kệ tôi, quay người vào một góc ngủ ngon lành, để lại tôi với cục tức to đùng không thể ngủ nổi phải thức trắng cả đêm.

Cho dù ngực vợ tôi trước đó không được đẹp lắm nhưng tôi vẫn thích tự nhiên, lấy nhau rồi tôi có bao giờ chê bai cô ấy. Mà nghĩ đến vợ tôi làm đẹp cũng để mặc đồ cho long lanh ra ngoài giao tiếp chứ cũng không phải vì chiều chồng càng khiến tôi tức hơn.

Tuy nhiên tôi có giận cũng chẳng làm được gì, vợ rất bướng bỉnh, không chịu nghe chồng. Cô ấy đã đi làm rồi cũng thể bắt cô ấy đi phẫu thuật lấy túi độn ra. Tôi chỉ muốn biết là phụ nữ làm ngực thì sau này mang thai, cho con bú ra sao, có ảnh hưởng gì không?

Chung quy những vấn đề khác cũng không thể quan trọng bằng quyền lợi của con tôi sau này được. Người ta sinh xong 2 con, ngực chảy xệ mới đi làm lại, đằng này cô ấy chưa bầu bí, mang thai đã nâng ngực, thật sự không hiểu nổi!