Giữa tiệc linh đình, tôi bị chồng tát cháy má, đang đau khổ tột độ, bỗng người đàn ông chạy đến đỡ lấy tôi kèm cử chỉ ngọt ngào khiến tôi đầy bối rối

Ông bà bằng mọi cách ép cô chấp nhận cuộc hôn nhân với Tâm. Tâm là con trai một người bạn của bố Thúy, đang làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân khá thành công, tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bố Thúy rất quý Tâm, nhắm anh làm con rể từ xưa.

Thúy tự thấy mình là người đàn bà nhu nhược. Cô yêu một chàng trai nghèo tỉnh lẻ, bố mẹ cô như phát điên, mẹ khóc lóc, bố quát tháo ầm ĩ. Hai ông bà không thể chấp nhận con gái duy nhất của mình gả cho một thằng "vô tích sự", việc làm không ổn định, không có nhà thành phố.

Hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Cô không ngờ báo cáo bị sai số liệu mà sếp lại cần gấp cho cuộc họp sáng mai. Không thể từ chối, cô cặm cụi làm cho xong báo cáo. Lúc ngẩng đầu nhìn lên đã 8h tối. Cô vội vàng đến điểm hẹn. Chồng cô đã đặt sẵn một bàn ở nhà hàng sang trọng ăn món tây theo ý anh, chuẩn bị hoa hồng cho cô.

Cô theo chồng, sống cuộc sống nhẫn nhịn của một người vợ hiền, dâu thảo bên cạnh người chồng gia trưởng suốt chục năm nay. Chồng cô yêu cầu cô chọn một công việc nhàn nhã, 5h có mặt ở nhà lo cơm nước, con cái. Anh kiếm được nhiều tiền, không để cô thua thiệt bạn bè về quần áo, trang sức, ăn tiêu. Chỉ có điều, cô không được giữ tiền bạc, không được phép nêu ý kiến bất kỳ việc gì liên quan đến đối nội đối ngoại. Nhiều khi cô tự cười mình sống cảnh chim lồng cá chậu.

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Nhìn thấy cô hớt hải đi vào, mặt nhợt nhạt không son phấn, Tâm đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Không đợi cô giải thích, anh ném bó hoa xuống đất, túm cổ cô quát tháo, rồi vung tay tát cô một cái giữa nhà hàng đông đúc. Cô đau đớn, uất nghẹn, xấu hổ, nhục nhã. Dù cô có lỗi để anh chờ, hôm nay cũng là ngày cưới của hai người.

Cô ngồi gục xuống bàn, nước mắt chảy dài nhưng không dám khóc thành tiếng. Anh đứng lên bỏ về trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cô không biết mình ngồi đấy đến bao giờ. Chỉ biết rất khuya, chủ nhà hàng đề nghị cô thanh toán để đóng cửa. Cô bối rối, cô làm gì có đủ số tiền trong ví.

Lúc bấy giờ người đàn ông bàn bên cạnh mới đứng lên: "Tôi thanh toán cho cô gái ấy, anh dọn giúp đồ nguội đi và lấy cho cô ấy một bát cháo ấm lên nhé". Cô sững người nhìn lên, hóa ra là Tịnh, người yêu cũ của cô. Lúc này cô mới òa khóc nức nở. Năm xưa cô bỏ rơi anh vì bố mẹ, giờ đây bị anh chứng kiến cảnh nhục nhã này cô không biết phải làm sao.

Tịnh đợi cô ăn xong bát cháo đề nghị cô về. Không ngờ anh đã khác xưa nhiều quá. Nhìn chiếc xe sang trọng, cô không dám lên vì lo lắng về ăn tiếp trận đòn của chồng. Tịnh giữ tay cô nói: "Sao em phải sống khổ sở thế hả Thúy. Anh biết bố mẹ em tàn nhẫn nhưng nhờ họ anh có động lực làm giàu. Anh chỉ không ngờ họ ép em lấy một người chồng vũ phu. Em có muốn ly hôn không? Anh sẽ chờ em. Em hãy cho anh cơ hội để quay lại cùng em".

Cô bối rối vô cùng, suốt một tuần cô không thể tập trung làm việc gì. Tịnh liên tục nhắn tin hỏi thăm, hẹn hò cô cùng ăn trưa, uống cafe. Anh vẫn dịu dàng như xưa. Còn chồng cô lạnh lùng như mọi khi, bỏ mặc cô với nỗi đau. Anh ấy đi sớm hơn, về muộn hơn, ngang nhiên để lại vết son môi phụ nữ trên áo. Cô yếu đuối khóc thầm mà không dám trách móc anh ta.

Cô có nên từ bỏ tất cả để mạo hiểm quay lại bên Tịnh? Cô sợ phải chịu điều tiếng. Cô sợ bố mẹ mình từ bỏ mối quan hệ với cô. Cô sợ không tranh đoạt được quyền nuôi con. Quá nhiều nỗi sợ xen lẫn nỗi nhớ về Tịnh khiến cô đau khổ.