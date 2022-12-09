Về nhà sớm hơn dự định, đẩy cánh cửa khép hờ không thấy hai bố con đâu, vừa bước vào phòng ngủ, tôi chết lặng chứng kiến chồng già làm điều này với con gái

Tâm sự 09/12/2022 16:06

Tôi nào có thể ngờ, nếu không về sớm hơn, chuyện gì sẽ xảy ra với con gái tôi như thế này. Tôi đi đến quyết định cuối cùng, lựa chọn một con đường khác.

Năm nay tôi 34 tuổi đã ly hôn và là bà mẹ đơn thân đã 5 năm nay. 5 năm khó khăn vất vả, tôi vẫn vật lộn với cuộc sống mưu sinh để nuôi con một mình vì bố của con gái tôi không hề chu cấp một đồng nào.

Tôi cũng không muốn trình bày lý do tại sao chúng tôi ly hôn. Nhưng sau khi ly hôn, tôi đã bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Lúc ấy, tôi không có nhà cửa, không nghề nghiệp (thời gian nghỉ thai sản, tôi nghỉ luôn ở nhà chăm con). Lúc đó tôi đã nghĩ không biết mình sẽ đứng lên bằng cách nào, làm gì để nuôi con.

Cuối cùng thì mọi thứ đã qua. Giờ tôi đã có một công việc ổn định mà nhiều người mơ ước, mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt và tiền học cho con, tôi còn tiết kiệm đươc gần 20 triệu. Hiện giờ tôi có đủ khả năng mua nhà và xe cho bản thân. Vì thế cuộc sống của 2 mẹ con tôi hiện giờ thật thoải mái. Tôi cũng rất hạnh phúc có một cô con gái xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn và đặc biệt rất thương mẹ.

Về nhà sớm hơn dự định, đẩy cánh cửa khép hờ không thấy hai bố con đâu, vừa bước vào phòng ngủ, tôi chết lặng chứng kiến chồng già làm điều này với con gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thời gian chăm sóc cho bản thân lại thu nhập khá, ở tuổi 30, tôi được bạn bè nhận xét “đẹp hơn cả gái 20”. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà mặc dù biết tôi đã 1 đời chồng nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi tôi, trong đó có cả những anh chàng còn độc thân, những người đã từng 1 đời vợ, và cũng có cả những người đã luống tuổi.

Trong số đó, anh – là đối tác của công ty tôi, mặc dù đã luống tuổi nhưng nhờ thể dục thể thao điều độ chẳng ai có thể đoán được tuổi thật của anh đã ngoài 50.

Anh giỏi - dĩ nhiên (anh là sếp của cả một công ty lớn), anh phong độ lại khéo ăn nói. Xung quanh anh luôn có hàng tá các cô gái độc thân, xinh đẹp nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh không hề chú ý đến họ, không chọn họ mà anh chọn tôi. Anh nói anh yêu tôi và thề thốt rằng nếu gật đầu đồng ý làm vợ anh, anh sẽ coi con gái tôi như con đẻ của mình.

Mọi người trong gia đình tôi đều khuyên tôi lấy chồng để con gái tôi có 1 người bố đúng nghĩa và để tôi cũng có người làm bạn cho vui. Tôi cũng muốn kết hôn thêm để vì thực sự tôi cũng khao khát có một người chồng để dựa vào những khi tôi mệt mỏi. Hơn nữa nghĩ anh ấy đã lớn tuổi nên sẽ có cư xử đúng mực với con gái nên tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Con gái tôi rất quý anh bởi anh hài hước, lại rất biết cách lấy lòng con nhỏ. Mỗi khi đi công tác dài ngày, tôi yên tâm giao con ở nhà cho anh mà không phải phiền đến bố mẹ tôi.

Cho đến một ngày, vì bận tiếp khách, tôi nhờ anh đón con gái và cho con ăn uống. Nhưng vị khách tôi bận đột xuất nên hủy cuộc hẹn, tôi về nhà sớm hơn dự định. Cửa khép hờ, tôi đẩy cửa vào nhà mà không thấy hai bố con đâu. Bước vào phòng ngủ của con, tôi như chết lặng khi thấy lão chồng mà tôi tin tưởng bấy lâu đang ôm ấp, hôn hít con bé, tay lùa vào trong váy. Tôi thét lên, gã lập tức đẩy con bé ra xa. Khi tôi chưa kịp nói gì hắn đã vội vàng giải thích: “Em làm gì mà phản ứng dữ dội vậy. Bố con anh đang chơi đùa với nhau. Anh chỉ đang nựng con bé thôi, có gì mà nhạy cảm thế”.

Về nhà sớm hơn dự định, đẩy cánh cửa khép hờ không thấy hai bố con đâu, vừa bước vào phòng ngủ, tôi chết lặng chứng kiến chồng già làm điều này với con gái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không thể chấp nhận được lời ngụy biện của lão. Rõ ràng, chính mắt tôi nhìn thấy lão ta đang đè ấn con bé xuống giường. Vậy mà lão còn nói là đang nựng con. Tôi lao vào gã chồng già vừa đấm đá vừa khóc: “Không ngờ anh lại đốn mạt đến vậy. Anh nói anh coi nó như con mà anh hành động như thế à? Anh có còn là con người không? Nó mới chỉ 5 tuổi thôi. Nếu hôm nay tôi không về sớm, không bắt quả tang thì anh còn nựng con tôi đến bao giờ. Ngay hôm sau tôi và anh ra tòa, tôi không thể tiếp tục sống với một người bệnh hoạn như anh được”.

Và cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi chỉ vọn vẹn 3 tháng. Và dĩ nhiên sau lần đó, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa vì tôi không còn tin sẽ có một cha dượng yêu thương con gái tôi thật sự.

Là người mẹ, các bạn hãy cảnh giác khi người khác nựng bé gái và ngụy biện cho những hành vi bệnh hoạn của mình. Cha mẹ cần phải có những hướng dẫn cho con, đặc biệt là bé gái để tự bảo vệ bản thân khi chẳng may gặp phải tình huống bị nựng.

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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