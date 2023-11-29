Vợ dụ dỗ cấp trên của chồng quan hệ ngoài luồng, đến một ngày, tôi bàng hoàng rồi chết sững khi thấy công an đến dẫn đi

Tâm sự 29/11/2023 04:15

Hơn một tháng sau, mối quan hệ giữa vợ của Lý và Trần phát triển nhanh chóng, hai người thường xuyên gọi nhau là vợ chồng khi nói chuyện trên mạng.

Người đàn ông họ Lý bất mãn với cấp trên họ Trần về vấn đề công việc nên đã nghĩ cách để trả thù Trần. Sau khi thảo luận với vợ, Lý quyết định để vợ thêm Wechat của Trần và cố tình liên lạc với người đàn ông này với mục đích nắm được bí mật của đối phương.

Hơn một tháng sau, mối quan hệ giữa vợ của Lý và Trần phát triển nhanh chóng, hai người thường xuyên gọi nhau là vợ chồng khi nói chuyện trên mạng. Vợ của Lý chủ động hẹn Trần đi khách sạn. Hai vợ chồng Lý đã lắp đặt thiết bị nghe trộm và gắn camera trong phòng của khách sạn. Sau khi gặp gỡ, cảnh quan hệ tình dục và toàn bộ quá trình hẹn hò của vợ Lý và Trần đã được ghi lại.

Vợ dụ dỗ cấp trên của chồng quan hệ ngoài luồng, đến một ngày, tôi bàng hoàng rồi chết sững khi thấy công an đến dẫn đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Lý gặp Trần để giải quyết sự việc, Lý lấy lý do Trần có quan hệ ngoài luồng với vợ mình và lấy đoạn clip ra yêu cầu Trần phải trả cho anh ta 200.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng) làm phí tổn thất tinh thần. Không chỉ vậy Trần còn phải nâng đỡ Lý trong công việc nếu không anh ta sẽ công khai chuyện này. Trong lúc tuyệt vọng, Trần đã trả cho Lý 200,000 nhân dân tệ đồng thời giúp Lý điều chỉnh công việc.

Vài tháng sau, Lý phát hiện vợ thường xuyên về muộn và đổi mật khẩu điện thoại. Lý bắt đầu nghi ngờ vợ nên bí mật theo dõi, chẳng thể ngờ vợ Lý vẫn thường xuyên liên lạc với Trần. Sau nhiều lần níu kéo vợ mà không được Lý đã gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Trong vụ việc này, Lý đã nhờ vợ dụ dỗ Trần quan hệ tình dục thì đó là hành vi tự nguyện, Trần không cấu thành tội hiếp dâm. Không chỉ vậy, vợ chồng Lý còn dùng đoạn video không đứng đắn để đe dọa Trần giao tiền nên đã cấu thành tội tống tiền. Chính vì vậy rất có thể Lý sẽ phải đối diện với án tù khá nặng cho hành vi của mình.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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