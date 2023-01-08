Cách đây 2 hôm, đêm khuya tôi trằn trọc khó ngủ, dậy đi tìm vợ thì thấy cô ấy đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại...

Ba tháng trước, tôi thấy trong người mệt mỏi kiệt sức bèn đi khám thì đau đớn phát hiện bị bệnh thận. Sau mấy tháng điều trị, bác sĩ bảo tôi cần phải có người hiến thận mới mong duy trì cuộc sống bình thường. Nhà tôi biết chuyện mà lo lắng và buồn vô cùng. Bố mẹ già đi chỉ sau vài đêm. Biết đi đâu tìm người có thể hiến thận cho tôi? Bố mẹ già rồi, em gái tôi cũng đã kết hôn lại đang nuôi con nhỏ…

Giữa lúc ấy, vợ tôi đột ngột tuyên bố sẽ hiến thận cho chồng. Vợ bảo sức khỏe cô ấy rất tốt, hiến một bên thận không sao cả. Chúng tôi đã có một đứa con trai, sau này không sinh nữa cũng được. Cô ấy chỉ muốn tôi sống thật lâu bên vợ con mà thôi. Ảnh minh họa: Internet Bố mẹ tôi bật khóc vì cảm động và biết ơn con dâu. Tôi cũng không cầm được nước mắt. Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là 6 năm, có một bé trai lên 4 tuổi.

Cách đây 2 hôm, đêm khuya tôi trằn trọc khó ngủ, dậy đi tìm vợ thì thấy cô ấy đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Nghe nội dung thì biết vợ đang nói chuyện với mẹ đẻ về việc hiến thận cho tôi. Tôi nghĩ chắc mẹ vợ khuyên con gái không nên làm thế. Đặt mình vào địa vị của bà, tôi rất hiểu. Song lời giải thích của vợ sau đó lại khiến tôi phải chết lặng: "Là con có lỗi với anh ấy mẹ ạ. Con lấy anh ấy không phải vì yêu, cho đến giờ sống chung từng ấy năm nhưng lòng con cũng không rung động được. Đối với con mọi thứ chỉ là trách nhiệm. Nhưng anh ấy lại quá tốt, bao dung và lo cho con chẳng tính toán bất cứ thứ gì. Con cảm thấy mình nợ anh ấy". Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng sống bên nhau quan trọng là phải có tình cảm. Những năm qua, cứ nghĩ tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn, nào biết vợ ở bên tôi chung sống hòa thuận cho đến bây giờ cũng chỉ vì trách nhiệm. Tôi buồn lắm mà cũng lo lắng, liệu có khi nào cô ấy trả nợ cho tôi xong, gặp người khác mà vợ thực sự yêu, cô ấy sẽ rời đi? Xin mọi người hãy đặt mình vào địa vị của tôi và thử giúp tôi trả lời xem có nên để vợ hiến thận cho mình nữa không?

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