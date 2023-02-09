Cô vợ cầu tiến và yêu chồng này cho hay, cô liền lên mạng tìm hiểu các kiến thức về chuyện ân ái cũng như học hỏi kĩ năng chiều chồng mà chị em phụ nữ chia sẻ trong các hội nhóm.

Thảo là một cô vợ trẻ mới lên chức được vài tháng. Cô nhỏ giọng tâm sự, trước khi đến với chồng cô không hề có kinh nghiệm yêu đương gì hết. Mẹ cô dạy con gái vô cùng nghiêm khắc, nên khi yêu chồng cô tuyên bố luôn "em phải giữ đến đêm tân hôn". Chồng cô nhăn nhó đồng ý, và anh thực sự làm được. Thảo xấu hổ nói, từ đêm tân hôn cho tới mấy tháng sau, cô vẫn mù tịt trong vấn đề quan hệ vợ chồng, hoàn toàn do chồng cô chủ động để vợ thăng hoa. Anh không phàn nàn hay đòi hỏi gì, vì thừa biết vợ mình ngoan ngoãn và trong sáng thế nào khi đến với mình. Song chính Thảo lại tự ti và hổ thẹn về sự kém cỏi của bản thân.

Cô vợ cầu tiến và yêu chồng này cho hay, cô liền lên mạng tìm hiểu các kiến thức về chuyện ân ái cũng như học hỏi kĩ năng chiều chồng mà chị em phụ nữ chia sẻ trong các hội nhóm. Ảnh minh họa: Internet Thảo đỏ mặt kể lại, tối đó cô mặc váy ngủ quyến rũ, xịt chút nước hoa mê người đợi chồng trên giường. Chồng cô vào phòng ngủ, thấy vợ hôm nay chủ động mời gọi thì hân hoan lắm. Đặc biệt khi nghe cô rỉ tai anh vài câu, anh càng phấn khích, liên tục gọi "vợ yêu" khiến Thảo cười thầm trong bụng, quả nThảo đàn ông ai cũng thích được vợ chiều hết mình, nói không cần là nói dối.

Thảo nhẩm lại một lượt bài học mình đã thuộc làu trước đó, rồi hăm hở bắt tay vào việc chinh phục thể xác và trái tim chồng. Cô tưởng tượng đến những tiếng xuýt xoa, thở dốc của chồng, trong lòng cũng phấn khích theo. Song sung sướng chả thấy đâu, chỉ thấy chồng cô hét một tiếng thất thanh rồi nhảy dựng lên. Sau đó, tất nThảo vợ chồng nhà cô khăn gói vào bệnh viện. Bị thương, tốt nhất cứ phải đi kiểm tra cho chắc ăn. Cũng may không sao, bôi chút thuốc sát trùng rồi cho nó nghỉ dưỡng khoảng chục ngày là được. Trước khi trở nên giỏi giang trong lĩnh vực gì đó, thì ban đầu ai cũng là tay mơ cả. Công cuộc chiều chồng của chị em phụ nữ cũng chả là ngoại lệ đâu. Song mỗi người vợ nên kiên trì và dành tâm sức cho nó, bởi đời sống chăn gối vợ chồng thăng hoa chính là một phần rất quan trọng để chồng chỉ muốn về nhà với vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-choi-lon-mot-lan-de-chieu-chong-trong-chuyen-an-ai-nao-ngo-lai-ket-thuc-bang-dem-tan-hon-kinh-hoang-trong-benh-vien-553962.html