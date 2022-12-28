Vợ cho chồng hẳn nửa tháng thoải mái ngoại tình, nào ngờ chưa kịp hưởng khoái lạc, anh đã nhận cái kết ‘vỡ mật’

Tâm sự 28/12/2022 20:27

Vợ nói sẽ đi công tác 15 ngày, tôi mừng như mở cờ trong bụng vì được ngọt ngào với tình nhân trong thời gian này, tôi báo ngay cho em chuẩn bị đến nhà mình.

Tôi năm nay 37 tuổi, đã lập gia đình được 10 năm. 2 nhóc nếp tẻ đủ cả cũng đã lớn, chúng dường như trưởng thành trước tuổi nên cái gì cũng khá láu cá. Tôi tự hào vì vợ đã giáo dục chúng rất tốt. Việc nhà cũng toàn cô ấy lo liệu. Thế nên, dù đã gần 40 tuổi, trông tôi vẫn hết sức phong độ và hào hoa.

Không nhớ lần cuối cùng tôi và vợ có những hành động lãng mạn là khi nào chỉ biết rằng, ngoài áp lực công việc, vợ tôi còn chăm sóc con cái, gần như cô ấy chẳng có thời gian nào cho mình và cho tôi. Đôi lúc muốn gần gũi gia tăng tình cảm mà cảm giác vợ chỉ như phục vụ cho qua, chứ không có cảm xúc.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi có bồ bên ngoài. Cô ấy trẻ đẹp, nóng bỏng biết chiều chuộng tôi. Đặc biệt ở bên nhân tình tôi như được sống lại quãng thời gian tuổi trẻ hừng hực, thứ mà ở thời điểm hiện tại, vợ không thể nào cho tôi được.

Nhưng có lẽ phụ nữ đúng là có giác quan thứ 6 thật sự, vợ tôi phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy không đánh ghen, không làm ầm ĩ chỉ nói với tôi một câu "đi hay ở". Dĩ nhiên tôi chẳng dại mà bỏ cả gia đình để chạy theo tình nhân. Tôi chọn cách ở lại nhưng lòng vẫn không nguôi nhớ đến tình nhân cho đến một ngày.

Vợ tôi để lại cho tôi một bức thư cùng 1 khoản tiền. Cô ấy nói phải đi công tác nửa tháng, giao phó 2 đứa con cho tôi cùng những khoản chi tiêu cần thiết trong vòng 2 tuần. Cô ấy thậm chí còn bảo tôi có thể nhờ vả cô gái kia. Tôi như mở cờ trong bụng. Vậy là tôi sẽ có tận nửa tháng để tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào bên nhân tình.

Vợ cho chồng hẳn nửa tháng thoải mái ngoại tình, nào ngờ chưa kịp hưởng khoái lạc, anh đã nhận cái kết ‘vỡ mật’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày đầu tiên tôi đưa nhân tình cùng tới đón lũ trẻ, bọn chúng khá buồn khi nhận tin mẹ đi công tác. Tôi phải trấn an mãi mới được. Nhưng quả thật, cô bồ của tôi tuy trẻ đẹp song cô ấy nấu ăn rất tệ, tuần đầu tiên bố con tôi gần như phải ăn thêm mì tôm để thêm bữa. Số tiền trong quỹ đã tiêu hết hơn 1 nữa trong khi đó còn quá nhiều thứ phải chi tiêu. Nhất là tiệc sinh nhật mẹ tôi. Vợ dặn nên mua cho bà 1 chiếc áo mới.

Hôm đó, bồ rủ tôi đi xem phim nên tôi gần như quên mất vụ đó, hậu quả về nhà, tất cả như một mớ hỗn độn, các con thì nghịch phá, không kiềm lòng được tôi đã mắng chúng. Cả hai đứa thay phiên nhau khóc. Những điều mà trước đây có vợ ở nhà chẳng bao giờ xảy ra.

Đến tuần thứ 2, tôi thực sự nhớ những bữa cơm của vợ, nhân tình có thể lãng mạn với tôi nhưng cô ấy không có một thứ đảm đang nào khác nữa. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì khi tôi phát hiện ra bí mật của vợ.

Vợ cho chồng hẳn nửa tháng thoải mái ngoại tình, nào ngờ chưa kịp hưởng khoái lạc, anh đã nhận cái kết ‘vỡ mật’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi chạy sang nhà nội gửi con để dọn dẹp lại nhà cửa. Vợ sắp về, tôi không muốn cô ấy thấy nhà cửa như vậy. Vừa thấy tôi mẹ tôi đon đả "sao bây giờ mới tới, nhìn đi áo vợ con mua đấy, đẹp không, vợ con thật khéo chọn". Lúc đó tôi thấy bóng dáng vợ trong bếp. Hóa ra vợ tôi không đi công tác, cô ấy chỉ đứng từ xa quan sát bố con tôi, đồng thời lấp khuyết điểm cho tôi.

Vừa mừng vừa tủi và hối hận, tôi chạy đến ôm vợ thật chặt và hứa sẽ không bao giờ tái phạm chuyện kia nữa. Tôi cũng chấm dứt hẳn với nhân tình xinh đẹp. Tận hưởng cái không khí gia đình vốn dĩ trước nay đã cực hạnh phúc. Suýt chút nữa tôi đã tự tay đánh mất nó rồi...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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