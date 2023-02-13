Vợ bỗng hóa điên dại sau sinh, nghe lời mẹ, tôi ruồng rẫy ly hôn để rồi 1 năm sau gặp lại, tôi run lẩy bẩy phải quỳ gối van xin vợ tha thứ

Tâm sự 13/02/2023 16:55

Tôi sốc đứng hình khi gặp lại người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp ấy, nhìn em lúc này mà lòng rụng rời vì điều đã làm trước đó.

Quốc, 28 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty bất động sản. Anh và vợ, Hiền, gặp nhau trong một buổi hẹn hò sắp đặt. Quốc không phải là người thích học hành, đèn sách, anh “vào đời” làm việc từ rất sớm. Những năm trước, Quốc thường tiêu tiền xõa tay, kiếm 10 thì tiêu 9, bởi vậy gần như không tiết kiệm được là bao. Thấy con trai sống như vậy không ổn nên bố mẹ anh đã nhờ người giới thiệu Hiền với anh để hai người hẹn hò. Sự thúc giục của bố mẹ, cộng với trình độ học vấn thấp, không còn sự lựa chọn nào khác, sau một thời gian gặp gỡ trò chuyện, cuộc hôn nhân của Quốc và Hiền đã được quyết định như thế.

Quốc là người gia trưởng. Quan điểm của anh là lấy vợ về thì vợ phải tuân theo mệnh lệnh của chồng. Đáp lại, Hiền là người vợ rất biết điều. Sau kết hôn, cô luôn tất bật chuẩn bị đủ 3 bữa một ngày, bày biện đâu ra đấy rồi mới gọi chồng ra ăn. Quốc có thói quen ngâm chân với nước gừng ấm vào buổi tối, vợ anh ngày nào cũng chu đáo pha nước rồi rửa chân cho chồng.

Vợ bỗng hóa điên dại sau sinh, nghe lời mẹ, tôi ruồng rẫy ly hôn để rồi 1 năm sau gặp lại, tôi run lẩy bẩy phải quỳ gối van xin vợ tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau chưa được nửa năm thì vợ Quốc có thai. Sau khi mang thai, anh và mẹ mình rất mong có con trai để nối dõi tông đường. Hơn nữa, vì gia cảnh không dư dả nên Quốc dự định chỉ để vợ sinh một cậu con trai độc nhất là đẹp. Ai dè vợ lại sinh con gái làm vỡ kế hoạch. Quốc tức lắm, mắng vợ: “Năm tới lại sinh tiếp cho tôi. Sinh không được con trai thì đừng trách tôi ác!”. Khi vợ ở cữ, Quốc gần như không quan tâm. Mẹ chồng có chăm sóc nhưng gần như có cũng như không. Từ khi sinh con, da của Hiền trở nên đen sạm và sần sùi. Mỗi lần Quốc nhìn vào vợ, lại cảm thấy… buồn nôn. Vừa đầy tháng con gái Quốc xong thì vợ anh bỗng trở nên ngây ngây ngốc ngốc, suốt ngày cứ ngồi nhìn xuống mặt đất lầu bầu chuyện gì đó chẳng ra đầu ra cuối. Mẹ chồng nhìn thấy con dâu như vậy thì hoảng lắm, nghĩ con dâu phát điên rồi nên bảo Quốc phải ly hôn vợ ngay lập tức. Bà nói nếu đứa trẻ lớn lên với một người mẹ như vậy, con bé cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc trong tương lai!

 Quốc nghĩ những gì mẹ mình nói là chính xác, vì tương lai của đứa trẻ, anh trực tiếp ly hôn với vợ. Quả thực sau ly hôn, cuộc sống của Quốc trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn. Anh được Giám đốc đề bạt lên vị trí cao hơn, được trả lương nhiều hơn. Mẹ Quốc cũng giới thiệu cho anh một phụ nữ mới trong vòng chưa đầy nửa năm, bây giờ hai người đang yêu nhau. Cách đây vài ngày, Giám đốc gọi điện cho Quốc, yêu cầu anh lái xe đến đón. Khi đến nơi, anh thấy sếp đi cùng một người phụ nữ rất quyến rũ, xinh đẹp và giới thiệu đó là bạn gái của mình. Người phụ nữ đó không phải ai khác, lại chính là Hiền, cô vợ cũ ngu ngốc của Quốc! Quốc ngỡ ngàng, làm thế nào trong một thời gian ngắn như vậy, vợ anh trông lại khác đến thế!

Vợ bỗng hóa điên dại sau sinh, nghe lời mẹ, tôi ruồng rẫy ly hôn để rồi 1 năm sau gặp lại, tôi run lẩy bẩy phải quỳ gối van xin vợ tha thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ Hiền đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy trông rất đẹp. Cô ngạc nhiên khi thấy Quốc nhưng không nói gì, giả vờ như hai người không biết nhau, chỉ chào một cách xã giao. Lúc đó, Quốc không biết chuyện gì đã xảy ra với chân của mình. Hai chân anh hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy mà quỳ xuống. Thấy anh như vậy, vợ cũ phì cười. Sau đó, Quốc và Hiền có liên lạc lại. Hóa ra trước đó vì Quốc quá lạnh nhạt với mình, Hiền chỉ giả vờ ngốc nghếch để chồng quan tâm, không ngờ cuối cùng lại bị anh nhẫn tâm ly hôn.

Quốc cứ nghĩ sau cuộc gặp gỡ hôm đó, Hiền sẽ hận anh vì chuyện quá khứ và “kích” bạn trai cách chức mình. Không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, Hiền vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, vẫn rất tốt bụng. Bây giờ Quốc thật sự hối hận, giá mà năm xưa anh quan tâm và yêu thương hơn, bây giờ đã không phải tiếc hùi hụi thế này.

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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