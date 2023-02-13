Khải vốn là người luôn thỏa hiệp trong mối quan hệ. Vậy nên cuối cùng, anh vẫn mặc lại quần áo và cầm ô đi mua. Lúc quay về nhà, anh choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin của vợ.

Gia đình Khải ở nông thôn, anh từ quê cách Hà Nội hơn 300 cây số lên đây làm việc. Vợ anh lại là gái thành thị, nhà giàu có hơn. Hai người có mối quan hệ tốt nên người vợ vẫn kết hôn ngay cả khi gia đình cô không đồng ý. Chỉ là, cuộc hôn nhân “không bình thường” trong mắt mọi người khi Khải chấp nhận “ở rể”.

Đa phần những cuộc hôn nhân xuất phát không bình đẳng thì số phận gần như được định đoạt sẽ khó có được hạnh phúc. Rất nhiều anh chồng mang thân phận “ở rể” cảm nhận được điều này.

Trong văn hóa truyền thống của nhiều nước phương Đông, bao gồm Việt Nam, chuyện “ở rể” không phải là điều hiển hách gì cho cam, thậm chí còn bị so sánh là “nỗi nhục của đàn ông”, là thân phận “chó chui gầm chạn”. Tuy nhiên, vẫn có những người đàn ông vì quá yêu đối phương mà tự mình xóa bỏ những định kiến, lối suy nghĩ cổ hủ, miễn là được ở bên người yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Khải rất yêu vợ, anh chấp nhận “ở rể” và bao dung rất nhiều tính xấu của vợ. Nhưng nếu trong hôn nhân, một người luôn giữ tâm thế là “bề trên” thì số phận “phải phục tùng” của người còn lại thực sự rất “bi thảm”. Điều này thể hiện ngay trong đêm tân hôn của Khải và vợ.

Như đã nói ở trên, do yếu thế về hoàn cảnh gia đình nên đám cưới của Khải và vợ gần như do phía gia đình vợ đứng ra tổ chức. Tuy vậy, mọi thứ diễn ra rất hoành tráng, suôn sẻ, khiến không ít người phải ghen tị. Tất nhiên là Khải rất mừng nhưng không ngờ anh lại bị vợ cho một “cú sút” điêu đứng ngay đêm tân hôn.

Đêm tân hôn trời mưa to, vợ anh cứ nằng nặc đòi phải ăn kem bằng được. Đám cưới cả ngày đã mệt rã rời, giờ trời khuya như thế, trời lại đang mưa, app ship đồ ăn không làm việc, tìm một quán kem còn mở cửa giờ này không dễ, còn nếu là quán vợ anh hay ăn thì cách nhà cả chục cây số. Khải bảo vợ cố nhịn một chút, đợi đến trời sáng thì anh đi mua. Nhưng cô vợ nhất quyết đòi ăn, nói không ăn được sẽ không ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Khải vốn là người luôn thỏa hiệp trong mối quan hệ. Vậy nên cuối cùng, anh vẫn mặc lại quần áo và cầm ô đi lòng vòng quanh khu xem có quán kem hay cửa hàng tiện lợi nào mở cửa không thì mua. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy có điều gì đó không ổn, anh thấy hành động của vợ có gì đó “tréo ngoe”. Lúc quay về nhà, anh choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin của vợ.

Cô vợ đang cầm cây kem trên tay “khoe” chiến công với bố mẹ: “Đấy, bố mẹ thấy chồng còn nó ngốc thế nào chưa? Con bắt anh ta phải làm gì, anh ta cũng phải làm. Đã vào nhà mình ở thì phải hạ uy của anh ta xuống. Bằng không sau này làm sao nắm gọn anh ta trong lòng bàn tay được".

Khải nghe vậy giận tím mặt, hóa ra anh đang dâng tình yêu chân thành của mình cho “cáo”. Khải bức bối hét lên với vợ: “Đừng khoe mẽ tình cảm của anh với em. Đừng xúc phạm anh thế này. Ly hôn đi, em làm anh thất vọng quá nhiều. Anh có lẽ yêu nhầm người rồi”.

Cô vợ điếng người nhìn cách phản ứng lại của Khải. Người chồng vốn hiền lành sao hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ như vậy? Kết quả, ngay trong đêm tân hôn, vợ chồng son lại mỗi người một phòng. Tương lai cuộc hôn nhân này khỏi cần suy nghĩ nhiều cũng biết sẽ có bao bóng gió, quan trọng người vợ có thay đổi quan điểm và tôn trọng chồng hơn, và người chồng có còn đủ sự bao dung và yêu thương để tha thứ cho sự ích kỷ của người vợ, anh sẽ tiếp tục “ở rể” hay chọn cuộc sống bản thân được coi trọng hơn? Quyền quyết định hạnh phúc là ở trong tay chính họ.