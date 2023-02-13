Đêm tân hôn trời mưa to, vợ nhất định đòi ăn kem, lặn lội tìm khắp nơi mua về, vừa đến trước cửa, anh bàng hoàng ngây ngẩn đến rơi cả túi xách

Tâm sự 13/02/2023 14:37

Anh nào có ngờ, cầm que kem trên tay mà run run vì bí mật chồng đã giấu khiến anh rơi nước mắt.

Khải vốn là người luôn thỏa hiệp trong mối quan hệ. Vậy nên cuối cùng, anh vẫn mặc lại quần áo và cầm ô đi mua. Lúc quay về nhà, anh choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin của vợ.

 

Đa phần những cuộc hôn nhân xuất phát không bình đẳng thì số phận gần như được định đoạt sẽ khó có được hạnh phúc. Rất nhiều anh chồng mang thân phận “ở rể” cảm nhận được điều này.

Gia đình Khải ở nông thôn, anh từ quê cách Hà Nội hơn 300 cây số lên đây làm việc. Vợ anh lại là gái thành thị, nhà giàu có hơn. Hai người có mối quan hệ tốt nên người vợ vẫn kết hôn ngay cả khi gia đình cô không đồng ý. Chỉ là, cuộc hôn nhân “không bình thường” trong mắt mọi người khi Khải chấp nhận “ở rể”.

Trong văn hóa truyền thống của nhiều nước phương Đông, bao gồm Việt Nam, chuyện “ở rể” không phải là điều hiển hách gì cho cam, thậm chí còn bị so sánh là “nỗi nhục của đàn ông”, là thân phận “chó chui gầm chạn”. Tuy nhiên, vẫn có những người đàn ông vì quá yêu đối phương mà tự mình xóa bỏ những định kiến, lối suy nghĩ cổ hủ, miễn là được ở bên người yêu.

Đêm tân hôn trời mưa to, vợ nhất định đòi ăn kem, lặn lội tìm khắp nơi mua về, vừa đến trước cửa, anh bàng hoàng ngây ngẩn đến rơi cả túi xách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khải rất yêu vợ, anh chấp nhận “ở rể” và bao dung rất nhiều tính xấu của vợ. Nhưng nếu trong hôn nhân, một người luôn giữ tâm thế là “bề trên” thì số phận “phải phục tùng” của người còn lại thực sự rất “bi thảm”. Điều này thể hiện ngay trong đêm tân hôn của Khải và vợ.

Như đã nói ở trên, do yếu thế về hoàn cảnh gia đình nên đám cưới của Khải và vợ gần như do phía gia đình vợ đứng ra tổ chức. Tuy vậy, mọi thứ diễn ra rất hoành tráng, suôn sẻ, khiến không ít người phải ghen tị. Tất nhiên là Khải rất mừng nhưng không ngờ anh lại bị vợ cho một “cú sút” điêu đứng ngay đêm tân hôn.

Đêm tân hôn trời mưa to, vợ anh cứ nằng nặc đòi phải ăn kem bằng được. Đám cưới cả ngày đã mệt rã rời, giờ trời khuya như thế, trời lại đang mưa, app ship đồ ăn không làm việc, tìm một quán kem còn mở cửa giờ này không dễ, còn nếu là quán vợ anh hay ăn thì cách nhà cả chục cây số. Khải bảo vợ cố nhịn một chút, đợi đến trời sáng thì anh đi mua. Nhưng cô vợ nhất quyết đòi ăn, nói không ăn được sẽ không ngủ.

Đêm tân hôn trời mưa to, vợ nhất định đòi ăn kem, lặn lội tìm khắp nơi mua về, vừa đến trước cửa, anh bàng hoàng ngây ngẩn đến rơi cả túi xách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khải vốn là người luôn thỏa hiệp trong mối quan hệ. Vậy nên cuối cùng, anh vẫn mặc lại quần áo và cầm ô đi lòng vòng quanh khu xem có quán kem hay cửa hàng tiện lợi nào mở cửa không thì mua. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy có điều gì đó không ổn, anh thấy hành động của vợ có gì đó “tréo ngoe”. Lúc quay về nhà, anh choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin của vợ.

Cô vợ đang cầm cây kem trên tay “khoe” chiến công với bố mẹ: “Đấy, bố mẹ thấy chồng còn nó ngốc thế nào chưa? Con bắt anh ta phải làm gì, anh ta cũng phải làm. Đã vào nhà mình ở thì phải hạ uy của anh ta xuống. Bằng không sau này làm sao nắm gọn anh ta trong lòng bàn tay được".

Khải nghe vậy giận tím mặt, hóa ra anh đang dâng tình yêu chân thành của mình cho “cáo”. Khải bức bối hét lên với vợ: “Đừng khoe mẽ tình cảm của anh với em. Đừng xúc phạm anh thế này. Ly hôn đi, em làm anh thất vọng quá nhiều. Anh có lẽ yêu nhầm người rồi”.

Cô vợ điếng người nhìn cách phản ứng lại của Khải. Người chồng vốn hiền lành sao hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ như vậy? Kết quả, ngay trong đêm tân hôn, vợ chồng son lại mỗi người một phòng. Tương lai cuộc hôn nhân này khỏi cần suy nghĩ nhiều cũng biết sẽ có bao bóng gió, quan trọng người vợ có thay đổi quan điểm và tôn trọng chồng hơn, và người chồng có còn đủ sự bao dung và yêu thương để tha thứ cho sự ích kỷ của người vợ, anh sẽ tiếp tục “ở rể” hay chọn cuộc sống bản thân được coi trọng hơn? Quyền quyết định hạnh phúc là ở trong tay chính họ.

 

Mỗi lần chồng đi công tác về, vợ lại lôi quần áo ra giặt nhanh chóng, nào ngờ chồng buông một câu nói hả hê: ‘cô mới bẩn’ rồi kiên quyết li dị

Mỗi lần chồng đi công tác về, vợ lại lôi quần áo ra giặt nhanh chóng, nào ngờ chồng buông một câu nói hả hê: ‘cô mới bẩn’ rồi kiên quyết li dị

Nhiều lần lặp lại 1 chuyện, anh bắt đầu sinh nghi để rồi quan sát lại camera, anh điếng người khi thấy đôi tình nhân hú hí bên trong.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 48 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường