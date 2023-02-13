Mỗi lần chồng đi công tác về, vợ lại lôi quần áo ra giặt nhanh chóng, nào ngờ chồng buông một câu nói hả hê: ‘cô mới bẩn’ rồi kiên quyết li dị

Nhiều lần lặp lại 1 chuyện, anh bắt đầu sinh nghi để rồi quan sát lại camera, anh điếng người khi thấy đôi tình nhân hú hí bên trong.

Mỗi lần đi công tác về, Bảo đều phát hiện vợ anh đang giặt quần áo. Cho dù đó là buổi tối hay ban ngày, bất cứ khi nào chồng đi công tác về, cô ấy luôn nói quần áo quá bẩn, phải nhanh chóng giặt. Bảo đã từng nghĩ vợ mình là một người phụ nữ rất hiền lành. Cô rất tốt với gia đình anh, quán xuyến việc nhà rất tốt. Về cơ bản Bảo không phải lo lắng gì về vợ. Bạn bè vẫn thường nói rất ghen tị với Bảo vì lấy được người vợ tốt như vậy. Bản thân Bảo cũng đặc biệt tự hào mỗi khi bạn bè nói điều này.

Đúng, vợ Bảo đã từng rất tốt, nhưng từ năm nay, anh thấy cô đã thay đổi. Vì đặc thù công việc, Bảo thường xuyên phải đi công tác, mỗi lần đi công tác đều không có thời gian cụ thể, tùy thuộc vào tình hình giải quyết mà sẽ về nhà sớm hơn hay muộn hơn dự định. Mỗi lần đi công tác về, Bảo đều phát hiện vợ anh đang giặt quần áo. Cho dù đó là buổi tối hay ban ngày, bất cứ khi nào chồng đi công tác về, cô ấy luôn nói quần áo quá bẩn, phải nhanh chóng giặt. Nếu điều này xảy ra một hoặc hai lần, Bảo không có ý kiến gì, nhưng lần nào cũng vậy, lặp đi lặp lại nên anh lấy làm lạ. Ảnh minh họa: Internet Có một lần Bảo đi công tác về, lúc ấy đã là 11 giờ đêm. Vừa thấy chồng về, y như rằng vợ anh lại lôi quần áo ra giặt giữa đêm. Bảo cảm thấy rất lạ, giả vờ mang quần áo bẩn của mình ra đưa cho vợ giặt nhưng thực ra là lén kiểm tra đống quần áo trong chậu. Khi cầm một chiếc áo lên, Bảo ngửi thấy mùi khói thuốc rất nồng. Điều này là lạ, bởi trong nhà Bảo không có ai hút thuốc lá, làm sao lại có mùi nặng đến vậy? Bảo muốn hỏi vợ nhưng không nghĩ cô sẽ nói sự thật, vì vậy tiếp tục quan sát tình hình.

Sau đó, Bảo lại đi công tác một lần nữa. Sau khi trở về, như dự định, vợ Bảo lại nói đi giặt quần áo và lần này anh cũng ngửi thấy mùi khói thuốc lá giống như lần trước. Cuối cùng Bảo cũng hiểu vì sao vợ luôn giặt quần áo khi anh trở về nhà, là vì cô sợ anh ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Bảo muốn vạch trần vợ nhưng không có bằng chứng. Vì vậy ngày hôm sau, Bảo đến phòng giám sát an ninh chung sư, nói gia đình anh có trộm nên muốn xem camera ở hành lang. Sau khi xem video giám sát, anh có thể chắc chắn vợ mình đã ngoại tình vì thấy vợ anh và một người đàn ông tay trong tay về nhà, trông rất ân ái. Ảnh minh họa: Internet Bảo rất tức giận, quay về nhà tìm vợ nói chuyện. Anh hỏi cô: “Tại sao mỗi lần anh đi công tác về, em lại giặt quần áo?” Vợ Bảo đáp: “Quần áo bẩn nên em giặt”. Bảo thấy tức cười, nói thắng: “Quần áo không bẩn, là cô bẩn. Tôi đã biết tất cả những gì cô làm. Không phải cố giấu diếm làm gì, chúng ta ly dị!” Khi Bảo nói điều này, vợ anh khóc, nói: "Nếu anh làm một người chồng tốt, thường xuyên ở bên tôi, tôi đã không làm như thế. Anh suốt ngày đi công tác, mà lần nào cũng hàng nửa tháng mới về, luôn để tôi ở nhà cô đơn một mình. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?” Bảo thừa nhận mình không dành đủ thời gian cho vợ, nhưng đó có phải lý do cô ấy nên ngoại tình không?

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