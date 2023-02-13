Đêm tân hôn, vợ nhận một cuộc điện thoại rồi đột nhiên biến mất, 3 năm sau gặp lại, tôi té ngã trước lời thú nhận đến cười ra nước mắt rồi đuổi đi

Trong đêm ấy, tôi đâu ngờ vợ có lý do 'thuyết phục' để bỏ đi, những lời nói ấy còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần trước khi là vợ chồng.

Quyền, 30 tuổi, anh và vợ, Trinh, là đồng nghiệp chung công ty. Kể từ thời điểm vào công ty làm, Quyền hoàn toàn phải lòng Trinh. Trinh đặc biệt xinh đẹp và toát lên một nét duyên dáng độc đáo. Anh bị cô ấy hấp dẫn sâu sắc, nhưng không dám thổ lộ vì cảm thấy mình không xứng với đối phương. Quyền xuất thân nông thôn, anh biết người như Trinh có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Ước mong của Quyền không xa vời, anh chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy cô là đã đủ hạnh phúc. Tình trạng yêu thầm của Quyền duy trì trong một năm, cho đến một ngày, Trinh đột nhiên hẹn anh đi ăn tối. Khỏi phải nói, Quyền mừng đến không thể diễn tả nổi. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn, anh sắm quần áo mới, chải chuốt tóc trông cũng khá bảnh bao.

Trong bữa ăn, Trinh hỏi Bảo có thích cô không. Quyền suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy hết can đảm thổ lộ với đối phương. Bất ngờ Trinh nói cô đang mang thai nhưng cha của đứa trẻ không chịu nhận. Cô muốn sinh con nhưng không muốn đứa trẻ không cha, muốn Quyền kết hôn với mình để con cô có cha. Trinh biết điều này không công bằng với Quyền nên cũng không ép buộc anh. Nhưng lúc đó đầu óc Quyền đang hừng hực, vừa nghe xong liền đồng ý. Chẳng bao lâu, họ đã tổ chức đám cưới. Nhưng trong đêm tân hôn, Trinh đột nhiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại. Lúc đó vì đã uống quá nhiều rượu, Quyền gần như mê man đến ngủ quên mất. Sáng hôm sau thức dậy, anh phát hiện vợ mới cưới của mình đã không còn. Anh gọi cho cô nhưng điện thoại tắt máy, hỏi cha mẹ, người thân và bạn bè vợ, không một ai biết. Trinh giống như đột nhiên "bốc hơi" khỏi trái đất, không một dấu vết. Ảnh minh họa: Internet 3 năm qua, Quyền tìm kiếm vợ 3 năm, cũng bị thế giới cười nhạo 3 năm. Đồng nghiệp cùng công ty luôn cười sau lưng, khiến Quyền phải xin nghỉ việc. Về nhà ăn Tết thì bị người trong làng cười nhạo. Từ đó đến nay, ngay cả về nhà thăm bố mẹ, Quyền cũng không dám. Suốt 3 năm anh sống vật vờ như một cái bóng, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, để anh vô tình gặp lại Trinh trên đường. Nhìn thấy cô, anh liền tiến đến tát thẳng hai cái, còn nhổ nước bọt khinh bỉ. Trinh quỳ xuống đất và ôm chân Quyền, cô kể đêm tân hôn, bạn trai cũ đã gọi cho cô, nói anh ta vừa trở về từ nước ngoài, muốn tái hợp. Cô không chút suy nghĩ, liền đi tìm bạn trai cũ nối lại tình xưa. Nhưng sau khi đứa trẻ được sinh ra, người bạn trai kia đã bỏ rơi cô và bỏ chạy cùng đứa trẻ. Trinh vừa nói vừa khóc, cô muốn anh tha thứ cho mình. Nhìn cô đáng thương, trái tim Quyền như bị kim đâm.

Nhưng nghĩ đến 3 năm nay phải chịu đựng sự cười nhạo của người đời, Quyền liền nghiến răng nghiến lợi, đá Trinh ra và bỏ đi mà không quay đầu lại. Mặc dù thông cảm với những gì cô đã trải qua, nhưng anh còn ghét cô nhiều hơn. Tha thứ cho Trinh là điều Quyền không thể! Ảnh minh họa: Internet *** Tình yêu xuất phát từ vụ lợi, không vì tình cảm chân thành thì sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ. Quyền sẵn sàng “đổ vỏ” cho Trinh nhưng cô lại không trân trọng anh mà đi theo tiếng gọi của trái tim, nhưng tiếc rằng gã bạn trai kia chỉ là một tên Sở Khanh. Kết cục mà Trinh phải nhận là xứng đáng. Quyền đã có một quyết định đúng đắn. Nếu lần này anh tiếp tục nhẹ dạ, cả nể, quay lại với người phụ nữ ích kỷ kia, rồi sẽ chỉ vấp ngã lần 2 mà thôi!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-vo-nhan-mot-cuoc-ien-thoai-roi-ot-nhien-bien-mat-3-nam-sau-gap-lai-toi-te-nga-truoc-loi-thu-nhan-en-cuoi-ra-nuoc-mat-roi-uoi-i-555351.html