27 tuổi mới cưới, đêm tân hôn mệt nhoài vì chồng lao vào như ‘hổ đói’, vừa kết thúc cuộc ‘ân ái’, tôi ngất điếng khi chồng buông lời mỉa mai ‘ế sưng sỉa’

Tâm sự 13/02/2023 12:31

Trong lòng tôi vừa vui vừa mừng để rồi kết thúc câu nói không ngờ sau đêm tân hôn, tôi nghẹn không nói được lời nào.

Trong lòng cũng có chút mừng vì đã lấy được người đàn ông mình yêu, điều kiện tốt, học thức cao. Thế nhưng, ngay đêm tân hôn anh đã khiến cô chết điếng với lời mỉa mai: "Anh mà không lấy thì em chả ma nào thèm, có mà ế sưng sỉa lên ý".

Bố mẹ cô đều là nhà giáo nên việc yêu đương của cô khi đi học bị cấm tiệt. Tận khi Như học đại học năm 2, cô mới có mối tình đầu tiên. Tuy nhiên, được 3 tháng thì bố mẹ cô phát hiện, ông bà sau khi mắng Như thì bắt chia tay.

Cô rất buồn nhưng vẫn lén lút giấu bố mẹ và tiếp tục mối quan hệ. Tuy nhiên, Như không ngờ bố mẹ cô lại tìm được facebook của người yêu mà gọi thẳng cho cậu ấy. Không rõ bị mắng mỏ chuyện gì nhưng cậu ấy tỏ ra rất tức giận và quyết tâm chia tay. Như đau khổ, gào khóc xin quay lại nhưng cậu ấy vẫn dứt áo ra đi.

27 tuổi mới cưới, đêm tân hôn mệt nhoài vì chồng lao vào như ‘hổ đói’, vừa kết thúc cuộc ‘ân ái’, tôi ngất điếng khi chồng buông lời mỉa mai ‘ế sưng sỉa’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt mấy năm đại học, người tán tỉnh Như không hề ít, nhưng cô cảm thấy tức giận với bố mẹ, phần vì vẫn không quên được người cũ nên cứ một mình một cõi đi về. Tận khi ra trường, cô cũng quyết tâm không yêu ai để trả thù bố mẹ thì lại dính vào lưới tình với sếp. Lần này thì bố mẹ cô rất ủng hộ. Thậm chí, còn tỏ ra sốt sắng muốn đám cưới. Nhưng không lâu sau, anh ta đá Như.

Cô trải qua thêm 2 – 3 mối tình nữa nhưng lúc nào cũng là người bị phũ. Như đau khổ và quyết định khép mình lại. Mặc cho bố mẹ liên tục giục chuyện chồng con, Như vẫn dửng dưng:

- Khi đi học thì không cho yêu, ra trường thì bắt lấy chồng ngay, bố mẹ bảo con kiếm đâu ra?

- Ra trường đâu mà ra trường. Con nhìn con xem, 25 tuổi đầu rồi đấy, bạn bè nó chồng con đề huề rồi đấy.

- Con không thích.

Suốt một thờ gian, bố mẹ và Như mâu thuẫn cũng chỉ cô quyết không đi gặp những mối bố mẹ giới thiệu. Thế rồi, Như gặp Quân - người chồng hiện tại. Anh ấy hơn cô 5 tuổi, vẻ ngoài bảnh bao, dánh vẻ sành sỏi, gia đình gia giáo, điều kiện cũng khá.

27 tuổi mới cưới, đêm tân hôn mệt nhoài vì chồng lao vào như ‘hổ đói’, vừa kết thúc cuộc ‘ân ái’, tôi ngất điếng khi chồng buông lời mỉa mai ‘ế sưng sỉa’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai người yêu nhau được 3 tháng thì Quân ngỏ lời kết hôn. Nghĩ mình cũng đã 27 tuổi đầu chứ không trẻ trung gì nữa, hơn nữa, Quân cũng là người tử tế, sợ bỏ lỡ sẽ không tìm được ai tốt hơn, nên Như gật đầu.

Chỉ 2 tháng sau, cô và Quân tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn, trong khi Như mệt nhoài thì Quân lao vào cô như con hổ đói. Sau khi xong xuôi, anh chẳng quay sang hỏi han hay ôm cô, anh chỉ buông 1 câu khiến Như đau đớn:

- Em chán quá, bằng này tuổi đầu rồi chẳng biết gì. Đúng là ế lâu quá cũng là một cái tội.

- Anh nói gì, ai ế?

- Ha ha, lại còn làm cao. Anh mà không lấy thì em chả ma nào thèm, lại chả ế sưng sỉa lên à?

Như cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Rồi ức quá, cô bật khóc ngay đêm tân hôn. Quân mặc kệ cô, chỉ quay lưng vào trong, nói một câu rồi nhắm mắt ngủ:

- Sự thật thì mất lòng thôi mà, làm gì mà em khóc.

Sau hôm đó, Như và Quân như hai cái bóng, không ai nói với ai câu nào. Vợ chồng mới cưới mà như hai kẻ không quen. Như cảm thấy bị xúc phạm và cô quyết sẽ không tha thứ nếu anh không xin lỗi cho tử tế, chân thành…

Lỡ 'trao thân' cho người nhiều tuổi, suốt 2 năm gần gũi, nhận được câu hỏi này mà tôi rụng rời, không dám kể với bố mẹ chuyện kết hôn

Lỡ 'trao thân' cho người nhiều tuổi, suốt 2 năm gần gũi, nhận được câu hỏi này mà tôi rụng rời, không dám kể với bố mẹ chuyện kết hôn

Tôi đinh ninh về tình yêu màu hồng nhưng phải bàng hoàng nghe yêu cầu mới nhất từ anh, chia tay vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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