Bố chồng đùng đùng gọi 3 con trao cuốn sổ tiết kiệm 4,5 tỷ chia đều mỗi người, nhưng bất ngờ anh cả buông câu nói này khiến cả nhà thẫn thờ, mẹ tôi đầy kinh ngạc

Rồi ông rút dưới gối ra 3 quyển sổ tiết kiệm. Ông nói: "Mỗi cuốn sổ này là 1,5 tỷ. Bố mẹ suy nghĩ rồi, con nào cũng là con, trai gái như nhau, trưởng thứ như nhau. Bố cho mỗi đứa 1 phần để làm ăn. Nhà cái Minh (tên chị chồng) dùng tiền này làm nhà cũng được. Nhà thằng Cường (tên chồng tôi) có muốn đầu tư cửa hàng to hơn thì làm. Còn anh Bình (tên anh cả) thì tùy". Rồi ông đưa cho mỗi người một cuốn.

2 ngày trước bố chồng gọi điện bảo các con về họp gia đình. Mọi người đều tụ tập đầy đủ, gia đình anh cả - 5 người, chị chồng – 3 người, gia đình tôi – 4 người. Bố mẹ chồng tôi sau khi nói qua lại vài câu khách sáo thì cũng vào mục đích chính. Ông bà bảo đã già, sợ mấy năm nữa không còn minh mẫn nên tranh thủ lúc này khỏe mạnh, quyết định chia tài sản cho các con.

Thắc mắc thì bố chồng cười khà khà: "Mấy đứa không ngờ chứ gì? Đây là tiền mà ngày trước bố bán mảnh đất mặt đường, sau đó cứ gửi trong ngân hàng lấy lãi hàng tháng chi tiêu. Sợ mấy đứa biết nhà có tiền lại ăn tiêu hoang phí. Đến giờ ổn định gia đình rồi thì bố rút hết về làm sổ cho mấy đứa. Cũng coi như đời bố để lại được chút tài sản cho con cái".

Không chỉ mình tôi mà chính anh chị chồng cũng kinh ngạc. Ai mà ngờ bố mẹ chồng lại có những 1,5 tỷ như thế. Trước tới giờ ông bà chỉ quanh quẩn ở nhà trồng rau nuôi gà, anh trưởng ở với bố mẹ bao lâu mà cũng không biết ông bà có tài sản giấu kín đến thế.

Chúng tôi cảm động lắm, cũng mừng rỡ vô cùng. Có số tiền này thì biết bao việc có thể giải quyết trơn tru. Ngay khi chúng tôi rối rít cảm ơn bố thì anh cả lại nói: "Bố chia hết như thế thì bố mẹ sống bằng gì?".

Cả nhà kinh ngạc. Tất nhiên là bố mẹ đang ở với vợ chồng anh trưởng thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ rồi, còn chúng tôi sẽ về thăm nom hàng tháng. Bố chồng còn chưa đáp thì anh cả đã tiếp lời: "Hay là như thế này, giờ sẵn có tiền đây, cái Minh với thằng Cường đóng góp cho anh 500 triệu, gọi là chi phí phụng dưỡng cha mẹ. Anh sẽ dùng tiền đó để nuôi bố mẹ đến khi nhắm mắt xuôi tay".

Tôi rất bất bình vì không ngờ anh chồng tính toán như thế, nhất lại nói ngay trước mặt bố mẹ, người vừa chia tiền cho anh xong. Nhưng vì là em dâu nên tôi không dám nói lại. Còn chồng tôi thì gật gù nghe cũng xuôi, chỉ có chị chồng là bảo không đồng ý, anh cả đang sống ở căn nhà của bố mẹ thì phải có trách nhiệm chăm lo chứ nào có kiểu đóng góp như thế.

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Mẹ chồng tôi tức giận quá nên quát: "Không có tiền thì còn thương yêu nhau, vừa có tiền là đòi chia chác tị nạnh. Tôi biết ngay mà, thế nên trước giờ chẳng dám hé nửa đồng xu ra. Bố anh vẫn còn cuốn sổ 500 triệu, anh tưởng bố anh đưa hết cho các anh hả? Tôi với bố anh không khiến ai nuôi hết. Mai tôi thuê bà Năm đến làm giúp việc, không khiến anh chị bận tâm chăm lo. Chúng tôi cho các anh chị tiền rồi cũng coi như tròn trách nhiệm làm cha mẹ, giờ thì các anh chị cút hết đi".

Rồi bà đùng đùng đuổi hết các con các cháu đi. Vừa đuổi bà vừa khóc vừa quát con cái bất hiếu. Chồng tôi là út, được bà yêu thương nhất nhà nhưng vừa mở miệng dỗ dành bà cũng không nghe. Chúng tôi đành cầm cuốn sổ tiết kiệm rồi ra về và nghĩ cách khuyên bảo để ông bà bớt giận.

Đúng là anh cả nói năng không ý tứ làm bố mẹ chồng giận lây cả vợ chồng tôi. Giờ phải dỗ dành ông bà như thế nào hả mọi người? Tôi vẫn còn cảm ơn ông bà nhiều lắm mà không dám nói lúc này, sợ các anh chị lại cho rằng tôi nhăm nhe số tiền còn lại của ông bà. Mong mọi người tư vấn cho tôi.