Gặp lại tình cũ ở toà án, thấy anh ‘trắng tay’ ra về, tôi cười rỉ tai hả hê ‘tưởng anh đã có hết rồi chứ’, dứt câu, mặt anh ta đỏ bừng, cay cú vội vã rời đi

Tôi biết đây là cái giá mà anh ta phải trả, sự tham lam 'độc chiếm' của anh ta cuối cùng lại ê chề, ra về công cốc như thế này.

Là một luật sư, tòa án là nơi thường xuyên tôi lui tới. Từng chứng kiến nhiều đôi ly hôn, êm đẹp có, tranh chấp có, người thứ ba có, tôi chỉ thấy thương những đứa bé dại khờ. Là lỗi lầm của người lớn, ly hôn bố mẹ sẽ có cuộc sống mới nhưng các con thì khác. Chúng sẽ bị tổn thương tâm lý, đối mặt với cảnh ở chung với dì hoặc dượng. Chính vì điều đó tôi càng quý trọng cuộc hôn nhân của mình. Tôi tâm sự với chồng về mọi chuyện, mong cả hai đừng đi đến cái kết buồn này. Vợ chồng tôi cố gắng từng ngày, không cho bản thân mà còn vì các con. Chúng tôi muốn con có tuổi thơ đẹp đẽ nhất, sau này không phải hổ thẹn với con điều gì.

Vợ chồng tôi khá bận khi một người làm luật sư, một người làm kinh doanh. Thời gian cho gia đình không nhiều, nhưng chúng tôi thoả thuận bận gì tối cũng phải về ăn cơm với con, cuối tuần dành cho con. Vì lẽ đó mà gia đình tôi hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn mặc dù nhiều lúc không tránh được việc vợ chồng cãi vã. Ảnh minh họa: Internet Hôm qua, tôi có việc ở toà án phải tới đó làm việc. Tình cờ lần này tôi lại gặp Tú - tình cũ ở đó. Ngày trước tôi và Tú là một cặp, yêu nhau tận 7 năm, xác định cưới rồi vậy mà anh ta bỗng dưng bỏ tôi để đi lấy người khác. Cô ấy trẻ hơn lại giàu có, hứa hẹn cho anh cả tương lai xán lạn ở phía trước. Tôi cay đắng, uất hận lắm nhưng chẳng thể làm gì. May thay sau đó tôi gặp được chồng, người đàn ông tốt, luôn yêu thương tôi.

Tú tới toà án để giải quyết ly hôn với vợ. Hỏi thăm luật sư của phiên tòa đó, tôi mới biết vợ chồng Tú ly hôn vì vợ anh có người khác. Tú ghen và vài lần hành hung anh ta nên bị kiện. Kết quả buổi ly hôn, anh không được quyền nuôi con vì đứa lớn chọn theo mẹ, đứa bé thì mới hơn 1 tuổi toà cũng xử ở với mẹ. Tú rời khỏi nhà vợ với 2 bàn tay trắng, không chút tài sản nào. Gương mặt thẫn thờ, bộ dạng đáng thương của anh khi bước ra khỏi ngoài toà án khiến tôi hả hê. Tôi gọi Tú, anh nhận ra tôi và có phần ái ngại. Tôi cười rỉ tai hỏi tình cũ: "Tôi tưởng nhà vợ sang tên hết tài sản cho anh rồi chứ? Lấy vợ giàu cuối cùng vẫn chỉ đi ở nhờ thôi à?". Ảnh minh họa: Internet Anh nhìn tôi với gương mặt khó chịu, không nói lại được lời nào mà vội vã rời đi. Tôi cười vì nghĩ ông trời có mắt, ngày đó anh phũ phàng bỏ tôi để cưới người khác dù mới quen 3 tháng. Bây giờ cô ta chán anh nên bỏ đến với người đàn ông mới. Nhà cô ấy có tiền nhưng không để đồng nào lọt vào tay chàng rể tham vọng, khôn lỏi. Đàn ông ở rể mang tiếng, nhịn nhục nhiều giờ còn bị vợ cắm sừng, bỏ thì càng cay cú, mất hết sĩ diện. Cũng đúng thôi, anh đến với cô ấy vì tiền, không tình yêu thì chẳng có gì đảm bảo một tương lai tốt đẹp. May ngày đó tôi không cưới anh ta, không có lẽ bây giờ người ly hôn lại là tôi rồi.

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