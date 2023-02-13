Đêm tân hôn, biết vợ còn ‘nguyên’, chồng thẳng tay tát một cái nảy lửa, để rồi nghe hết câu nói, anh ngã quỵ

Ấy vậy mà khi vừa 'động phòng' đêm hôn, chồng lại tát cô một cái cháy má vì lí do không thể nào tin nổi.

Quốc và vợ quen biết nhau trong một bữa tiệc. Vợ Quốc rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua, anh đã bị cô hấp dẫn sâu sắc. Lúc tiệc kết thúc, anh chủ động xin cô số liên lạc, như vậy họ từ từ liên kết với nhau. Mối quan hệ ngày càng thân thiết, Quốc càng có thiện cảm với đối phương hơn nên chỉ sau 1 tháng, anh đã thổ lộ với cô. Điều làm cho Quốc hạnh phúc là đối phương cũng đồng ý hẹn hò. Qua 1 năm bên nhau, Quốc nắm được tương đối thông tin về bạn gái. Anh biết cô làm nghề người mẫu, gia cảnh không tốt lắm, trước đây đã có vài mối tình dang dở. Ngày bố Quốc mở công ty, anh tranh thủ đưa bạn gái đến ra mắt bố mẹ, không ngờ ông bà lại sống chết không cho cưới. Bố mẹ Quốc cho rằng con trai kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối, không phải tùy tiện tìm phụ nữ nào cũng được.

Ảnh minh họa: Internet Vợ Quốc khi đó nghe xong rất mất mát, rất buồn. Quốc thì không đồng ý với quan điểm của bố mẹ, dù sao môn đăng hộ đối không có nghĩa là thích nhau, anh vẫn muốn kết hôn với người mình yêu nên dứt khoát phản đối cha mẹ, kết hôn với vợ. Bố mẹ Quốc không thể ngăn cản được con trai nên cũng đành “bằng mặt không bằng lòng” tham gia đám cưới. Cuối cùng thì Quốc đạt được mục đích của mình là có thể ở bên người anh thích. Đêm tân hôn ngọt ngào, Quốc phát hiện vợ vẫn còn trinh nguyên. Điều này đáng lẽ nên mừng thì Quốc ngạc nhiên lắm. Không phải vợ từng nói trước đây đã từng trải qua một vài mối tình, vì sao vẫn còn nguyên vẹn được? Kỳ thật Quốc cũng không để ý vợ có còn “nguyên” hay không nhưng tình cảnh này lại khiến anh có chút hoài nghi. Điều đầu tiên Quốc nghĩ đến chính là vợ vì tiền, vì muốn làm con dâu của gia đình giàu có mà đi phẫu thuật “vá” lại. Vừa nghĩ đến đó, Quốc tức giận đến run rẩy, tát vợ một cái.

Ảnh minh họa: Internet Vợ Quốc lúc ấy quá bất ngờ nên khóc rống lên. Quốc không để ý đến cô, lớn tiếng chất vấn có phải cô mưu tình như anh nghĩ không? Vợ Quốc khóc nói là bởi vì lúc trước không đáp ứng yêu cầu của bạn trai nên mới chia tay. Cô cảm thấy chuyện đi quá giới hạn chỉ nên xảy ra trong đêm tân hôn, các bạn trai trước đều ích kỷ, luôn đòi hỏi nên mới chia tay, vậy nên giờ cô vẫn còn trinh tiết. Quốc nghe xong trợn tròn mắt, ôm lấy vợ, nhưng bị cô đẩy ra, nói Quốc và những bạn trai trước của cô đều giống nhau, muốn ly hôn. Quốc hối hận ôm vợ khóc, không biết làm cách nào để giữ được cô! “Bị hiểu lầm” là chuyện không hiếm gặp trong cuộc sống nhưng việc bị hiểu nhầm về trinh tiết đã làm tổn thương lòng tự trọng của vợ Quốc. Điểm sai của Quốc trước tiên là không tin tưởng vợ. Tiếp đó là khi hoài nghi, anh ngay lập tức nói xấu về cô, không hỏi một cách từ tốn mà ngay lập tức chất vấn như buộc tội. Do vậy, vợ Quốc đã bị tổn thương lòng tự tôn, nay còn thấy thất vọng vì hóa ra trong mắt chồng, cô lại tệ đến vậy. Không ngạc nhiên khi vợ Quốc lại phản ứng mạnh đến mức nhất quyền đòi ly hôn ngay trong đêm tân hôn. Có cứu vãn được cuộc hôn nhân hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chân thành và thái độ hối lỗi của Quốc. Hy vọng vợ Quốc có thể từ từ cởi bỏ nỗi uất ức mà tha thứ cho chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-biet-vo-con-nguyen-chong-thang-tay-tat-mot-cai-nay-lua-e-roi-nghe-het-cau-noi-anh-nga-quy-555370.html