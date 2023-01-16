Vợ ‘ân ái’ cứng nhắc như khúc gỗ với thái độ ‘ban ơn’ lạ lùng, mỗi khi gần gũi tôi lại nhận về cái kết hờ hững 10 năm khó lí giải

Mọi thứ tôi làm dường như dành tất cả cho cô ấy, nhưng cô ấy thì ngược lại. Suốt thời gian cưới nhau đến khi sinh con này, tôi chưa thể cảm nhận trái tim em.

Tôi 45 tuổi, vợ kém tôi 10 tuổi, kinh tế gia đình chủ yếu do tôi trang trải, từ chi phí cho 2 con ăn học, hiểu hỷ, ngoại giao, thực phẩm chính, nhà cửa, đất đai đều do tôi tạo nên.

Vợ đi làm văn phòng chỉ đủ sắm sửa quần áo và đi chợ mua rau quả thêm cho bữa ăn tối. Sáng vì tiện đường nên tôi đưa 2 con đi học, chiều đón chúng về. Tôi không biết nấu ăn nên chờ vợ về nấu, ăn xong tôi rửa chén dọn dẹp nhà bếp.

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Giặt giũ, lau nhà thì ai rảnh người đó làm, nhưng tôi về sớm hơn vợ nên thường làm hơn, chỉ có chủ nhật vợ tự nguyện làm mọi việc, muốn bù đắp lại những ngày trong tuần cô ấy về trễ.

Những tưởng như thế tôi được bù lại trong chuyện chăn gối, tuy nhiên tôi rất thất vọng vì mỗi lần muốn gần gũi là vợ từ chối hoặc nhăn nhó, khó chịu, làm tôi mất hứng nên thôi, có khi cả tuần nhịn.

Tôi nhiều lần hỏi nhưng vợ nói không có gì, chỉ là không thích. Ai có nỗi khổ như tôi không?

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