Về ra mắt, nhà chồng sai rửa chục mâm bát, em rút phắt 500 nghìn thuê ngay bà thím chịu khó, vậy mà nhẹ đầu

Tâm sự 29/12/2022 12:32

Vừa xuống đến gian bếp lại thấy người yêu ngồi bấm điện thoại, tôi nhẹ nhàng hỏi vì sao thì nhận được câu trả lời quá đỗi bất ngờ.

Người yêu mình năm nay năm cuối đại học, kém mình 5 tuổi, yêu nhau được 1 năm. Hôm qua là lần đầu tiên về ra mắt gia đình mình ở Thường Tín. Bỏ qua màn chào hỏi, sắp xếp gần chục mâm rồi ăn uống.

À họ nhà mình làm nhiều để liên hoan cho 2 cháu đỗ đại học, giờ mới có thời gian làm… đến tiết mục ăn uống xong mọi người nghỉ ngơi, để người yêu mình và 2 cô rửa bát…, trong đó mình có 1 cô ruột, nhà cô ấy cũng nghèo nên cô ấy đi giúp việc cho 1 nhà khác ở Hà Nội, được bao ăn bao ở, tiền bao nhiêu thì chỉ cần gửi về gia đình thôi...".

Về ra mắt, nhà chồng sai rửa chục mâm bát, em rút phắt 500 nghìn thuê ngay bà thím chịu khó, vậy mà nhẹ đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu chàng trai này không nhờ người yêu rửa mâm bát cùng 2 người thím của mình. "Nói vâng xong mặt cạu cạu đi xuống… thấy cũng ngồi rửa mâm bát nhưng quay ra quay vào được 2, 3 phút gì đấy thì thấy ngồi trên vỉa hè bấm điện thoại nghịch...", anh chàng ngỡ ngàng với cách ứng xử của cô gái sau khi nhờ rửa mâm cỗ.

Quá đỗi ngạc nhiên, anh chàng hỏi người yêu thì cô gái nói 2 cô đã nhận rửa hết. "Mình xuống hỏi thì thím ruột mình, giúp việc ấy thật thà bảo: À, nó thuê mỗi người 250 ngàn để rửa! Nghe xong mình thấy ngán ngẩm, thề, cảm thấy choáng váng luôn...".

Và tất nhiên là họ cãi nhau, cô gái tức giận bắt taxi đi thẳng từ Thường Tín về trung tâm Hà Nội và theo chàng trai, khi anh chia sẻ câu chuyện này thì họ vẫn chưa nói với nhau câu nào. 

Tuy nhiên, không có nhiều cư dân mạng thông cảm cho anh chàng này mà lại quay ra chỉ trích anh và bênh vực cô gái. 

Về ra mắt, nhà chồng sai rửa chục mâm bát, em rút phắt 500 nghìn thuê ngay bà thím chịu khó, vậy mà nhẹ đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ mà tức các chị ạ. Anh là con trưởng, mà bố mẹ thì quan trọng việc cũng giỗ lắm! Vậy nên em cứ chuẩn bị tinh thần, học hỏi từ giờ đi là vừa.

Đợt còn yêu chưa cưới thì em cũng về nhà chồng chơi, nhưng chưa lần nào vào dịp có giỗ. Bình thường thì em cũng lăng xăng vào bếp học hỏi, giúp mẹ anh làm việc này việc kia. Nhà chồng thì có hai anh em trai, đứa em dưới anh vẫn còn đang học đại học chưa ra trường. Mỗi lần về chũng chẳng thấy chú ấy vào bếp, vậy nên chỉ có em với mẹ anh nấu nướng. Em cũng biết nấu vài món cơ bản, nên mẹ chồng tương lai chấm luôn vào vòng trong.

Từ lúc cưới về em mới bắt đầu choáng dần cảnh dâu trưởng. Mẹ chồng thì hiền lành, bà cũng dặn dò em đủ thứ. Cưới được hơn 1 tháng thì giỗ bà nội chồng. Hôm đó lại trúng vào ngày em phải đi công tác ở trong Đà Nẵng, về thì mọi việc xong xuôi rồi. Đến nhà em vẫn còn mệt phờ ra, nhưng thấy mỗi mẹ chồng ngồi lọ mọ rửa bát. Em mới hỏi:

 

Thương mẹ chồng em cũng xúm vào giúp bà sắp xếp bát đĩa, dọn dẹp nốt chiến trường. Lúc đó thì em cũng chỉ nghĩ là các bác, với các chú thím dọn giúp phần cơ bản rồi. Còn lại mẹ chồng dọn nốt thôi. Ai mà ngờ được một mình bà giải quyết hết cả đống bát đó.

Cho đến hôm rồi nhà chồng lại giỗ cụ. Trước đó 2 tuần bố mẹ anh đã dặn:

“Năm nay làm giỗ cho cụ, bố tính sơ sơ 20 mới đủ. Tiền lo giỗ bố mẹ chuẩn bị cả đây rồi, các con xem xin được nghỉ không ở nhà làm cỗ nhé”.

Hôm đó em cũng mệt mệt, lại đang bầu 4 tháng nghén nên thôi xin nghỉ một buổi để ở nhà làm giỗ cụ. Thế mà bố mẹ chồng, hai vợ chồng em với một chú trong họ, cùng thằng em chồng nữa hì hục làm từ tờ mờ sáng đến 11h trưa mới xong cỗ.

Lúc đấy mới thấy các bác, các thím mò sang. Chẳng ai xúm vào giúp mà lại cứ vào bình phẩm đồ cỗ. Bực nhất là khi ăn xong, mọi người cũng cùng nhau bê mâm vào đặt hết trên bàn với dưới nền bếp. Có món gì thừa thi nhau trút hết vào túi bóng để tí đem về.

Đêm nào chồng cũng làm việc đến tận khuya, 1h sáng đi vệ sinh ghé mắt qua, tôi điếng người khi thấy thứ trên màn hình máy tính và hành động anh đang làm

Đêm nào chồng cũng làm việc đến tận khuya, 1h sáng đi vệ sinh ghé mắt qua, tôi điếng người khi thấy thứ trên màn hình máy tính và hành động anh đang làm

Mọi thứ giờ đây với chúng tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cũng mấy tháng nay, chúng tôi chẳng thể gần gũi vì chuyện khó nói ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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