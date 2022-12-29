Nhắm mắt gả vào nhà người chồng tàn tật, cô dâu trẻ phải thét lên kinh hoàng trong đêm vì điều người đàn ông làm

Tâm sự 29/12/2022 10:13

Vốn có nhan sắc và từng yêu những anh chàng nhà giàu, nhưng dù không muốn, cô dâu trẻ cũng phải làm điều này để trả hết ân tình cho gia đình nhưng nào ngờ.

 

Quyên sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em. Hết lớp 10 Quyên xin nghỉ học để đi làm trang trải cuộc sống gia đình. Quyên được nhận xét là khá xinh xắn và phổng phao, thanh niên trong làng nhiều người dòm ngó nhưng Quyên chẳng để ý. Cô tự nhủ, nhất định bằng mọi giá phải lấy được anh chồng giàu có.

Lên thành phố làm được 1 năm thì Quyên quen Lâm. Lâm đích thị là công tử nhà giàu, bao ăn, bao ở, cô thích gì được nấy, chiều chuộng như bà hoàng. Nghĩ có thể úp sọt được Lâm. Quyên tìm cớ để có bầu nhưng đến khi thông báo chuyện đó, Lâm không những không thừa nhận mà còn mắng Quyên không thương tiếc. Anh ta nói cô là loại con gái thủ đoạn, hám tiền, dám làm dám chịu. Rồi vứt thẳng cho Quyên 10 triệu để đi phá thai.

Nhắm mắt gả vào nhà người chồng tàn tật, cô dâu trẻ phải thét lên kinh hoàng trong đêm vì điều người đàn ông làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đau đớn uất ức, Quyên cũng không dám vác cái bụng về làng nói với bố mẹ vì sợ ông bà lo nghĩ. Cô lủi thủi một mình đi bỏ đứa con dù trong lòng không muốn. Nhưng vì tương lai cô phải mạnh mẽ, nhất định cô phải lấy được chồng giàu.

Rồi Quyên gặp Đức. Đức giản dị, hiền lành, nhà có điều kiện, yêu Quyên vô lý do nhưng có một khiếm khuyết, Đức bị tàn tật từ nhỏ. Đức cũng hứa sẽ chăm lo cho Quyên đến suốt cuộc đời chỉ cần Quyên đồng ý lấy Đức làm chồng.

Nghĩ mình có nhan sắc, Quyên ban đầu không đồng ý nhưng nhìn lại quãng thời gian qua, đàn ông đến với cô đều là lợi dụng. Hơn nữa, bố mẹ Quyên ở quê đang cần tiền gấp vì những món nợ cũ vay cho đám em Quyên đi học người ta giục trả. Đức cũng đối xử rất tốt với bố mẹ Quyên nên cực chẳng đã Quyên đành đồng ý lấy Đức.

Đám cưới linh đình được tổ chức. Đêm tân hôn, nghĩ là sẽ chẳng làm gì được với nguời đàn ông tàn tật ngồi xe lăn thế này. Quyên tắm táp xong thì thở dài lên giường đi ngủ. Bất ngờ Đức bò tới thủ thỉ "chúng ta không tân hôn sao?".

Nhắm mắt gả vào nhà người chồng tàn tật, cô dâu trẻ phải thét lên kinh hoàng trong đêm vì điều người đàn ông làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quyên cằn nhằn "hôm nay em mệt lắm, để lúc khác đi". Chồng Quyên vẫn không từ bỏ ý định "Anh biết em lấy anh vì tiền chứ một thằng tàn tật như anh làm sao có cửa với tới em. Em xinh đẹp lại hiền lành nữa". Nghe Đức nói thế, Quyên có đôi phần áy náy. Hóa ra trong mắt Đức Quyên vẫn là cô gái ngoan hiền.

Thấy vậy Quyên quay sang ôm chồng tự nhủ "từ bây giờ em sẽ yêu anh, dù anh có thế nào em cũng vẫn yêu anh". Đức nghe vợ nói thế liền bật dậy nhảy cẫng sung sướng mà không để ý vợ đang há hốc miệng nhìn mình. Quyên ú ớ "chẳng phải anh bị tàn tật sao, sao anh lại đi được".

Đức cười hớn hở "em biết đấy nhà anh giàu, gái theo anh toàn vì tiền. Nói thật, anh để ý em lâu rồi, cũng biết em từng yêu ai và có quá khứ như thế nào nhưng anh vẫn muốn thử em và lấy em làm vợ thế nên..."

Quyên trách yêu Đức, những gì diễn ra sau đó khiến cả 2 vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng thì Quyên cũng tìm được người đàn ông của cuộc đời mình rồi.

 

Lấy vợ trẻ đẹp U20, chồng U40 được yêu cầu ‘đổi gió’ với đạo cụ, ai ngờ cả đêm vật vã, đến ngày thứ 3, anh vội vàng tuyên bố điều không ông chồng nào dám làm

Lấy vợ trẻ đẹp U20, chồng U40 được yêu cầu ‘đổi gió’ với đạo cụ, ai ngờ cả đêm vật vã, đến ngày thứ 3, anh vội vàng tuyên bố điều không ông chồng nào dám làm

U40 nhưng có vợ đẹp thế này, anh hàng ngày chiều chuộng và còn chẳng ngại... đáp ứng những yêu cầu hàng đêm cô đặt ra. Vốn dĩ mọi chuyện rất ổn thỏa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới