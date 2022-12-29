Suốt đêm say ngủ không mảnh vải che thân bên ‘bạn chí cốt’ của chồng, vợ tá hỏa bí mật ghê rợn được sắp xếp phía sau

Quả thật, làm vợ anh, chăm sóc anh, sinh cho anh những đứa con ngoan bụ bẫm là điều mà tôi không bao giờ hối hận ở đời này cho đến khi.

Lấy chồng 2 năm, ngỡ cuộc đời tưởng như được lên tiên vì chồng chiều, nhà chồng tâm lý. Anh không quá giàu có, tiền kiếm hàng tháng cũng chỉ đủ chi tiêu nhưng chẳng bao giờ để vợ phải thiệt thòi điều gì.

Bố chồng tôi bình thường chẳng làm gì chỉ chơi mà nay cũng xin đi làm thêm. Được mấy hôm thì ông gặp tai nạn ngay chỗ làm cũng ngốn cả chục triệu tiền viện phí, thuốc men. Đâu lại vào đấy.

Biến cố xảy đến khi mẹ chồng tôi bị tai biến, cả nhà dồn hết tâm sức cũng như tiền bạc chữa chạy cho mẹ. May sao qua cơn hoạn nạn nhưng mẹ phải nằm im một chỗ. Kinh tế gia đình đã khó nay càng eo hẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cả nhà chồng tôi hỗn loạn, vợ chồng tôi cũng đã vay mượn rất nhiều nơi. Một khoản nợ lớn đè nặng lên vai. Nhìn chồng buồn rầu, đốt thuốc hàng đêm mà tôi sốt hết cả ruột.

Trong đám bạn thân của chồng có Phúc, anh ấy là giám đốc của một công ty thức ăn chăn nuôi. Phúc khá thân với chồng tôi nên thường xuyên đến nhà chơi. Anh cũng hay mua quà cho con tôi và bố mẹ chồng tôi. Mặc dù ngoài 30 nhưng Phúc vẫn chưa lập gia đình. Lần nào ở lại nhà tôi ăn cơm Phúc cũng nói "nhất thằng T, lấy được vợ vừa đảm, vừa xinh lại nấu ăn khéo. Sau này anh chỉ cần một cô vợ bằng nửa em thôi".

Nghe xong tôi thì đỏ mặt còn chồng tôi thì trêu lại "mày giàu thì lấy đâu chả được vợ ngoan". Mọi thứ cứ thế trôi đi cho đến một hôm. Chồng tôi về nhà nói mấy hôm nữa công ty có tiệc, muốn dẫn tôi đến cho tinh thần khuây khỏa vì thời gian qua tôi vất vả nhiều rồi. Tôi thấy chồng chân tình nên cũng đồng ý.

Hôm đó, tôi trang điểm, ăn mặc thật đẹp, chiếc váy chồng mua trước đó tôi thực sự thích. Nó khá hợp với tôi. Nhìn mình trong gương tôi cũng vẫn không thể tin là mình cũng đẹp như vậy. Tự tin theo chồng đi dự tiệc, có nhiều người nhìn tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ.

Tiệc hôm nay còn có cả Phúc, chẳng hiểu sao ánh mắt Phúc nhìn tôi khác hẳn mọi ngày, một thứ dục vọng mà cảm tính phụ nữ nhìn thấy được. Tôi e lệ né tránh thì Phúc tiến đến mời rượu tôi và còn khen hôm nay tôi rất đẹp. Nếu là chồng nói câu đó tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao nghe được nó từ Phúc tôi lại thấy rùng mình đến như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi uống có 1 ly rượu mà chếnh choáng hết cả, tôi bảo chồng thì anh đưa tôi lên một căn phòng ngay tại khách sạn đó nghỉ ngơi. Anh bảo, anh đang gặp một vài đối tác chưa về được, mà để tôi về một mình anh không yên tâm nên bảo tôi nghỉ lại xong việc hai vợ chồng sẽ về.

Tôi răm rắp làm theo anh mà không nghi ngờ. Trong cơn mê man, tôi thấy có ai đó động vào người mình nhưng thực sự không tài nào mở nổi mắt. Tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, tôi thấy trên người mình không mặc quần áo nhưng sốc hơn là người đàn ông bên cạnh. Anh ta cũng trần như nhộng và nữa là đó không phải chồng tôi mà là Phúc.

Tôi đau đớn mặc vội quần áo thì Phúc cũng tỉnh và nói "anh để ý em lâu rồi, nếu em không chê, ly hôn đi rồi chúng ta đến với nhau. Chứ anh nói thật, chồng mà bán vợ cho bạn thân để lấy ít tiền trả nợ thì không đáng đâu. Có lần 1 sẽ có lần 2 thôi".

Tai tôi như ù đi, tôi gần như ngất khi nghe những lời nói đó. Hóa ra nhà nợ nhiều quá nên chồng tôi đã thỏa thuận với Phúc ngủ với tôi 1 đêm nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng tôi, sao anh có thể làm vậy với tôi cơ chứ. Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai sao, sao lại đối xử với tôi tệ như vậy...