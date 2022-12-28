Cưới vội cưới vàng cô nàng quen sống ảo, chồng tái mặt thấy vợ lên mạng xã hội hỏi 500 chị em chuyện riêng tư 'đỏ mặt'

Chẳng biết trời đất run rủi sao, sau khi ra trường, tôi và vợ lại làm cùng một công ty. Cùng là lính mới, cùng bỡ ngỡ với công việc nên tôi và cô ấy chia sẻ với nhau và yêu nhau lúc nào không hay.

Tôi và vợ tôi học cùng lớp đại học. Tôi là một chàng sinh viên nghèo, tỉnh lẻ còn cô ấy là con nhà giàu, nhà ở ngay trung tâm thành phố. Suốt 4 năm đại học, tôi chẳng mấy khi nói chuyện với cô ấy.

Cô ấy thấy tôi ở quê xa, không được hiện đại như thành phố thì khá ngại ngần. Tôi đành dỗ dành cô ấy, nói rằng dù sao chúng tôi cũng xác định sẽ bám trụ lại Hà Nội nên cũng chẳng mấy khi về quê, mong cô ấy cố gắng.

Khi yêu nhau, tôi có cảm giác cô ấy rất ân cần, nhẹ nhàng và đảm đang chứ không hề chảnh chọe như những tiểu thư con nhà giàu khác. Sau 3 năm hẹn hò, tôi đưa cô ấy về quê ra mắt. Quê tôi ở xa, 2 đứa phải đi ô tô 4-5 tiếng mới về đến nhà. Thấy cô ấy say xe, nôn mửa, tôi cũng rất thương.

Chuyện gì đến cũng đến, khi cô ấy phát hiện đã có bầu 2 tháng, gia đình 2 bên đành nhanh chóng tổ chức đám cưới. Vào lễ cưới, bố mẹ vợ tôi khiến cả 2 họ tròn mắt khi trao đến 6 cây vàng làm của hồi môn cho con gái. Sau khi cưới, tôi không muốn ở nhà vợ nên đã thuê một căn hộ chung cư gần chỗ làm để ở. Thấy nhà cửa vẫn còn đi thuê, sợ an ninh còn chưa đảm bảo nên tôi khuyên vợ nên gửi chỗ của hồi môn để mẹ tôi giữ hộ nhưng vợ tôi không nói gì.

Hôm đó, chị bạn đồng nghiệp nhắn tin cho tôi nói rằng vợ tôi đang bình luận gì đó có liên quan đến gia đình tôi trong nhóm “Tâm sự” gì đó. Tôi rất tò mò nên đã mượn nick của một người bạn, xin gia nhập nhóm để xem vợ “tám” gì. Nào ngờ, vào đến nhóm, tôi tá hỏa khi thấy vợ tôi là chủ của mấy bài đăng liền.

Cô ấy kể tất tần tật từ lần về ra mắt, đám cưới lẫn cả chuyện “vợ chồng” của chúng tôi lên mạng cho tất cả mọi người cùng đọc và bình luận. Đọc những bài viết của vợ, tôi “nóng mắt” khi thấy cô ấy chê tôi và gia đình tôi là nghèo hèn, quê mùa, cục mịch.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, bài đăng mới nhất cô ấy còn viết: “Các mẹ ơi, ngày cưới, em được bố mẹ trao của hồi môn 6 cây vàng. Sau khi cưới, chúng em vẫn ở thuê trong một căn hộ chung cư chứ chưa có nhà riêng. Chồng em sợ để ở đây sẽ mất nên khuyên em mang vàng về để mẹ chồng giữ hộ. Theo các mẹ em có nên mang vàng về gửi mẹ chồng không. Em thấy nhiều mẹ nói rằng mang vàng về gửi mẹ chồng thì 90% là mất ạ".

Bài đăng của vợ ngay lập tức nhận được cả tá “like”, “comment” của mọi người. Hầu hết mọi người đều khuyên vợ tôi nên mang vàng về đưa mẹ đẻ cất vì mẹ chồng toàn là người như thế này, thế kia, bla bla.

Không hiểu sao đến chuyện đấy mà cô ấy cũng mang lên mạng để kể được. Người ngoài thì không nói nhưng những người quen mà biết được chuyện này thì không biết sẽ thế nào.

Tôi không biết nên nhắc nhở nhẹ nhàng hay làm um chuyện cho ra nhẽ để vợ tôi chừa cái tật “vạch áo cho người xem lưng” này. Vợ tôi thì đang bầu bí, tôi cũng không muốn nặng lời để ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy vẫn tiếp tục những hành động thế này thì tôi bực mình và khó chịu quá!