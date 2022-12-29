Lấy vợ trẻ đẹp U20, chồng U40 được yêu cầu ‘đổi gió’ với đạo cụ, ai ngờ cả đêm vật vã, đến ngày thứ 3, anh vội vàng tuyên bố điều không ông chồng nào dám làm

Tâm sự 29/12/2022 08:08

U40 nhưng có vợ đẹp thế này, anh hàng ngày chiều chuộng và còn chẳng ngại... đáp ứng những yêu cầu hàng đêm cô đặt ra. Vốn dĩ mọi chuyện rất ổn thỏa.

Xuất phát điểm của Giang là con nhà nghèo bởi vậy những năm tháng tuổi trẻ Giang học và làm việc quần quật để gây dựng nên một công ty như ngày hôm nay. Đương nhiên, bất cứ thành công nào cũng phải đánh đổi, với Giang đó là chuyện vợ con, đến 40 tuổi, khi đã ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp anh mới nghĩ đến việc lấy vợ.

Đã ở tuổi ngoại tứ tuần nhưng Giang vẫn muốn lấy vợ trẻ chứ không muốn lấy mấy bà cô quá lứa lỡ thì, bởi vậy Giang chọn Quỳnh, một cô gái mới 23 tuổi, mới vào công ty làm ở phòng hành chính. Một lần về muộn, đúng lúc trời đổ mưa to, Giang bắt gặp Quỳnh đang loay hoay một mình ở cửa công ty không biết làm cách nào để về.

Vẻ đẹp tràn đầy sức sóng và đường cong gợi cảm của Quỳnh khiến Giang ấn tượng. Anh đã không ngại ngần hỏi xem Quỳnh cần anh đưa về không vì tòa nhà của công ty Giang mới được xây ở khu đô thị mới, xe cộ giờ đấy cũng ít. Sau chuyến ấy Giang và Quỳnh chính thức quen nhau và cưới ngay sau 6 tháng.

Lấy vợ trẻ đẹp U20, chồng U40 được yêu cầu ‘đổi gió’ với đạo cụ, ai ngờ cả đêm vật vã, đến ngày thứ 3, anh vội vàng tuyên bố điều không ông chồng nào dám làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới Giang say ngất vì bị bạn bè, anh em chuốc rượu, phần vì mừng cho Giang cưới được vợ ở tuổi ấy, phần vì ghen tỵ với Giang yêu được cô vợ trẻ trung, xinh đẹp. Thế nhưng bi kịch diễn ra khoảng một tuần sau ngày cưới. Chuyện là vợ Giang đang ở tuổi nhu cầu cao, bởi thế một ngày vợ chồng Giang làm "chuyện ấy" hai cữ là chuyện bình thường. Nhưng ở tuổi 40 Giang cũng không ham hố "chuyện ấy" đến thế, anh chủ yếu chiều cô vợ trẻ mà thôi chứ với anh mỗi ngày một lần là đủ rồi.

Thế nhưng, Quỳnh không hiểu điều đó, cô liên tục đòi hỏi chồng nhiều hơn nữa. Có những lúc việc công ty bận rộn, nhất là Giang đã nghỉ cả tuần để chuẩn bị đám cưới nên công việc dồn lại cho tuần sau đó, đi làm về mệt mỏi Giang chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng Quỳnh không để cho Giang yên thân. Ăn uống, tắm rửa xong cô lao vào mơn trớn chồng đến lúc Giang phải chiều cô mới thôi.

Hậu quả là sau hôm đó Giang bị ốm. Cuối cùng Giang cũng phải trao đổi với Quỳnh, bảo "chuyện ấy" nên ở mức độ vừa phải không sẽ nhàm chán. Cho là chồng thích "đổi gió", Quỳnh liền lôi trong tủ quần áo một chiếc vali nhỏ mà cô vẫn giấu ở đấy, lâu nay Giang cũng không tò mò hỏi han bởi cho là đó đồ riêng tư của vợ. Chỉ đến lúc Quỳnh mở chiếc vali ra, những vật dùng ở trong ấy khiến Giang hoảng hồn. Hóa ra, đồ vật Quỳnh cất giấu mấy ngày nay là một vali đồ chơi tình dục không biết đã được cô sưu tầm từ lúc nào.

Lấy vợ trẻ đẹp U20, chồng U40 được yêu cầu ‘đổi gió’ với đạo cụ, ai ngờ cả đêm vật vã, đến ngày thứ 3, anh vội vàng tuyên bố điều không ông chồng nào dám làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quỳnh còn chẳng ngần ngại giới thiệu từng công dụng, tính năng của từng loại “đạo cụ” làm Giang rợn tóc gáy. Quỳnh nói muốn hai vợ chồng "đổi gió" bằng những dụng cụ này đảm bảo Giang sẽ không còn nhàm chán nữa. Không muốn bị vợ chê già, không có bản lĩnh đàn ông Giang cũng cắn răng chiều theo ý thích cổ quái của vợ. Thế nhưng, cố được vài ngày Giang lại có dấu hiệu kiệt sức bởi để sử dụng được mấy loại dụng cụ của vợ, Giang phải tốn nhiều sức hơn trước.

Nhìn đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi của Giang, mấy cấp dưới và cũng là bạn nhậu lúc tan làm của Giang còn đùa rằng anh được vợ trẻ chiều chuộng quá. Đâu ai biết rằng anh có nỗi khổ khó nói. Thậm chí, Giang còn sút 2kg kể từ khi cưới vợ trẻ về đến giờ bởi một ngày anh chỉ được ngủ có vài tiếng.

Có những hôm, Giang phải đi công tác ba ngày, như người khác thì cảm thấy nhớ nhung vì phải xa vợ, nhưng với Giang thì hoàn toàn ngược lại. Anh đi tiếp khách về mệt được ngủ thẳng một giấc đến gần trưa và cảm thấy mình như được "sống lại". Thậm chí Giang còn cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất của anh từ trước đến nay. Và để cái cảm giác sung sướng đấy được kéo dài thêm, anh đã chuyển thành chuyến công tác năm ngày để không phải "gần gũi" vợ.

Khi đã khỏe khoắn và tỉnh táo hơn, Giang quyết định khi về nhà sẽ nói thẳng với Quỳnh. Anh không thể cứ đáp ứng mãi cái thú vui bệnh hoạn của cô, kể cả chuyện vợ chồng cũng phải điều độ, nếu không anh thà lựa chọn chia tay chứ không thể tiếp tục kéo dài tình trạng mệt mỏi này. Anh nghĩ, nếu Quỳnh yêu anh chắc sẽ đồng ý với suy nghĩ này của anh thôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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