Về đến nhà, tôi chết trân khi em gái hàng xóm sang 'lót dạ' cho chồng tôi bằng 'bát mì thơm ngon' ngay trên chiếc giường cưới, lời bao biện của 2 còn đáng khinh hơn

Tâm sự 04/12/2022 11:56

Linh Lan ở sát vách căn hộ của vợ chồng tôi, lại tỏ ra thân thiện, tốt bụng nên mỗi khi Khôi phải trực để kiểm tra bảo dưỡng cầu đường tôi không cảm thấy cô đơn.

 

Được con anh bác ruột nhiệt tình giới thiệu và bảo lãnh tôi cẩn trọng nhận lời gặp gỡ, làm quen với Khôi, chàng kỹ sư cầu đường là nhân viên dưới quyền anh họ tôi. Khôi 27 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, Khôi không đẹp trai, không ga lăng để làm tan chảy ánh nhìn của tôi ngày đầu tiếp xúc, nhưng Khôi nói năng điềm đạm, đối xử lịch sự và điều khiến tôi hài lòng để tiến tới hẹn hò cùng Khôi là tửu lượng của anh rất kém. Anh họ tôi khẳng định chỉ cần 1 ly rượu nhỏ cũng làm Khôi “say cả chấy” …

2 năm tìm hiểu đủ để tôi tin vào tình yêu chân thành của Khôi dành cho mình và cũng đủ để tôi không phải lo sẽ rơi vào bi kịch như cô bạn Hạnh của tôi, khi không may gắn bó với người đàn ông là đệ tử lưu linh. Không đủ điều kiện để mua nhà riêng, sau đám cưới vợ chồng tôi dồn hết tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới và thêm tiền hỗ trợ của bố mẹ đôi bên để thuê dài hạn một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi không xa nơi làm việc của 2 chúng tôi.

Về đến nhà, tôi chết trân khi em gái hàng xóm sang 'lót dạ' cho chồng tôi bằng 'bát mì thơm ngon' ngay trên chiếc giường cưới, lời bao biện của 2 còn đáng khinh hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay hôm dọn đến nơi ở mới, tôi chủ động chào hỏi mấy gia đình cùng tầng, trong đó có Linh Lan một cô gái mới 20 tuổi, xinh đẹp, sành điệu làm nghề trang điểm cho cô dâu. Linh Lan ở sát vách căn hộ của vợ chồng tôi, lại tỏ ra thân thiện, tốt bụng nên mỗi khi Khôi phải trực để kiểm tra bảo dưỡng cầu đường tôi không cảm thấy cô đơn. Vì Linh Lan chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều tối chồng tôi bận việc không về, Linh Lan còn nũng nịu ôm chăn gối sang xin được “ngủ với chị yêu!”, khiến tôi ngày càng quý mến và coi Linh Lan như em gái nhỏ của mình.

Về đến nhà, tôi chết trân khi em gái hàng xóm sang 'lót dạ' cho chồng tôi bằng 'bát mì thơm ngon' ngay trên chiếc giường cưới, lời bao biện của 2 còn đáng khinh hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn với Khôi, tôi cũng cảnh giác để ý nhiều lần, nhưng Khôi làm tôi yên tâm vì anh không mấy mặn mà, cởi mở khi Linh Lan có mặt thường xuyên trong nhà vợ chồng tôi. Thế nhưng thật buồn là thái độ thờ ơ của Khôi khi Linh Lan thân thiết với tôi chỉ là tấm bình phong Khôi dựng lên để che mắt vợ. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Khôi âu yếm cưng nựng Linh Lan ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi, khi tôi ghé nhà vào buổi trưa mà không báo trước cho chồng.

Linh Lan sợ hãi nép sau lưng Khôi, lúng túng sửa lại váy áo, còn Khôi ấp úng mãi mới thốt lên lời rằng Linh Lan thấy anh định úp bát mỳ tôm cho qua bữa, nên cô thương tình mang cơm cùng thức ăn có sẵn và chút rượu khai vị để Khôi dùng… Nể tình cô hàng xóm trẻ, Khôi nhấp môi không ngờ say quá nên phạm lỗi thiếu chung thuỷ với vợ. Khôi thề rằng đây là lần đầu, anh xin tôi bỏ qua… Liệu tôi có nên tin lời anh bao biện?

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