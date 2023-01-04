Uống say lên giường với bạn thân của chồng sắp cưới, sau một đêm nồng cháy mở mắt ra tôi suýt bật ngửa khi khi thấy người đang nằm bên gối

Tâm sự 04/01/2023 11:56

Tôi và chồng sắp cưới đã bên nhau được 6 năm rồi, dù có nhiều giây phút thăng trầm nhưng cả hai vẫn nắm tay đến tận hiện tại. Mới đây, trong một phút yếu lòng tôi đã đi quá giới hạn với bạn thân của anh.

"Đêm nay đến nhà anh nhé… Đây sẽ là bí mật của riêng hai đứa chúng mình, em không muốn chia tay Đức tất nhiên anh không ép. Nhưng thực sự là anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu trông thấy…".

Có chút hơi men trong người, những lời thủ thỉ đường mật bên tai và khuôn mặt điển trai, nụ cười quyến rũ của Nam đã khiến tôi sa lầy, phản bội chồng sắp cưới. Chẳng những vậy Nam lại còn chính là bạn thân của Đức, người đàn ông mà chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

 

6 năm yêu nhau, tôi và Đức đã quá quen thuộc chẳng còn gì mới mẻ. Tất nhiên là tôi không nghĩ đến chuyện chia tay anh. Bởi Đức là người tốt, điều kiện cũng khá, chia tay anh rồi biết có tìm được người hơn. 

Dạo này Đức bận rộn, thường xuyên đi công tác. Tối đó tôi đi chơi cùng cô bạn, hai đứa có uống vài ly rượu thì tình cờ gặp Nam cùng một người bạn khác. Chúng tôi nhập hội, mãi đến khuya mới về. Nam đề nghị chở tôi về nhà nhưng lại lái xe thẳng đến nhà anh.

Uống say lên giường với bạn thân của chồng sắp cưới, sau một đêm nồng cháy mở mắt ra tôi suýt bật ngửa khi khi thấy người đang nằm bên gối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có men rượu trong người nên tôi đánh mất lý trí, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi bỗng ham muốn một vòng tay khác ngoài bạn trai, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, muốn phiêu lưu tình ái một chút trước đi bước chân vào hôn nhân. Cho dù người đó là bạn thân của chồng sắp cưới cũng được. Tối đó thực sự là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Nam thì quá hấp dẫn và nam tính. Và tôi tặc lưỡi làm liều, với suy nghĩ tôi không nói, Nam im lặng thì ai biết được?

Quấn quýt lấy nhau tới nửa đêm, tôi mệt quá ngủ say bí tỉ. Tờ mờ sáng mới tỉnh dậy, hé mắt nhìn sang bên cạnh thấy Nam đang ngồi dựa vào thành giường nghịch điện thoại. Tôi choàng tay qua, giọng ngái ngủ: “Anh dậy sớm thế? Nay có việc gì bận à?”. 

“Không, nay tôi rảnh cả ngày nên mới ngồi chờ cô tỉnh đây”, một giọng nói vang lên trên đầu khiến tôi run bắn cả người. Đó không phải giọng nói của Nam! Tôi vùng dậy xác nhận danh tính người đàn ông mà vừa nãy vì ngái ngủ nên không ngẩng lên nhìn. Người ngồi bên gối chính là Đức!

“Nó ra ngoài rồi, đừng tìm nữa. Ăn nằm với cô xong, nó thấy áy náy quá nên gọi tôi đến chứng kiến…”, Đức cười khẩy khi tôi còn chưa kịp thốt ra câu hỏi. 

Uống say lên giường với bạn thân của chồng sắp cưới, sau một đêm nồng cháy mở mắt ra tôi suýt bật ngửa khi khi thấy người đang nằm bên gối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

"Yêu nhau 5 năm, tôi cũng thấy nhàm chán. Nhưng nghĩ lại tình nghĩa bên nhau, 5 năm thanh xuân của cô, tôi tự nhủ mình phải chịu trách nhiệm, cho cô một cuộc hôn nhân yên ấm. Tôi còn mua nhà để cưới xong làm tổ ấm mới, trang trí xong xuôi theo phong cách mà cô thích, định bụng mấy hôm nữa dẫn cô đi xem cho bất ngờ vui mừng. 

Không ngờ được người phản bội trước lại chính là cô. Thôi thế này cũng tốt, chia tay trong hoà bình. Tôi đã lưu lại vài tấm ảnh của cô với thằng Nam rồi. Biết điều thì ngậm miệng lại, đừng đổ oan đổ vấy điều gì cho tôi, hay kể lể mất đi thanh xuân nhé".

Đức còn mở điện thoại giơ cho tôi xem những hình ảnh về căn hộ mới anh mua và chuẩn bị. Tôi ngơ ngẩn nhìn, Đức cười nhạt để lại một câu đe dọa rồi bỏ đi. Tôi ngã gục, mất đi tất cả. Đức nghĩ đến tình nghĩa, muốn xây dựng gia đình với tôi, còn tôi thì lại tự tay mình đập tan tất cả… Có cách nào để anh tha thứ cho tôi không? 

Nuốt nước mắt nhìn vợ sắp cưới ăn nằm cùng người cũ trong bất lực, dù không muốn nhưng đành chấp nhận khi em quỳ xuống van nài tôi trong đau khổ

Nuốt nước mắt nhìn vợ sắp cưới ăn nằm cùng người cũ trong bất lực, dù không muốn nhưng đành chấp nhận khi em quỳ xuống van nài tôi trong đau khổ

Một tai nạn giao thông đã cướp đi khả năng làm bố của tôi, cũng vì vậy mà gia đình em không chấp nhận tôi. Bất đắc dĩ, tôi và em phải nhờ cậy đến một người...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm