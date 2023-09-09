Đúng lúc đang trao nhẫn cưới, bất ngờ có tiếng gọi chồng phía sau, tôi quay ra để rồi cả hội hôn câm lặng đến nghẹt thở

Tâm sự 09/09/2023 17:05

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Nhưng em nào ngờ...

Em gặp Sang trong một lần đi chơi với nhóm bạn chung. Ngay từ lần đầu quen biết nhau, em đã bị Sang thu hút bởi vẻ phong độ, lịch thiệp. Sau hôm đó, anh ấy hẹn em đi ăn uống. Chúng em bắt đầu có tình cảm rồi chính thức quen nhau. Dù chỉ biết nhau vài tháng nhưng em cứ nghĩ đã quen nhau từ trước. Em không quan trọng yêu nhau bao lâu, miễn là đúng người thì cái gì cũng đúng.

Trong thời gian yêu nhau, Sang luôn yêu thương em, có anh ấy em thấy cuộc sống thật đẹp. Gia đình Sang giàu có, cha mẹ có công ty kinh doanh riêng. Sang cùng bố điều hành công ty. Gia đình anh nói sau này khi lấy nhau thì em làm cùng chồng. Nhà anh ấy cũng khá quý mến em.

Đúng lúc đang trao nhẫn cưới, bất ngờ có tiếng gọi chồng phía sau, tôi quay ra để rồi cả hội hôn câm lặng đến nghẹt thở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ hai bên tán thành nên Sang mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Sang chi trả.

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt. Chẳng ngờ được, ngay lúc Sang trao nhẫn cưới cho em thì một giọng nói gào thét phía sau vọng tới. Em chết sững khi thấy một cô gái trẻ vác bụng bầu lồ lộ tiến về phía em. Cô ấy vừa khóc vừa gào lên:

“Anh còn dám lấy vợ sao? Còn đứa trẻ trong bụng em thì anh tính sao? Anh còn nói đợi anh về xin phép gia đình cưới em? Rốt cuộc là anh muốn cưới mấy người hả?”.

 

Cả hội hôn im bặt, bố mẹ chồng của em cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Sang vừa run rẩy vừa gọi bảo vệ mang cô gái kia đi khỏi. Còn em bất động nghẹn lời.

Hôn lễ kết thúc, Sang bị bố mẹ tra hỏi mới thú thật. Cách đây không lâu, Sang đi công tác xa nhà mới quen cô gái kia, rồi làm người ta có bầu. Sang đúng là có nói với cô gái kia sẽ chịu trách nhiệm, cưới cô ta làm vợ. Nhưng khi gặp em thì Sang lại muốn cưới em. Anh ấy định im lặng không để em biết chuyện này. Không ngờ, cô gái kia biết chuyện thì bay vào đây để ba mặt một lời ngay ngày cưới của em.

Đúng lúc đang trao nhẫn cưới, bất ngờ có tiếng gọi chồng phía sau, tôi quay ra để rồi cả hội hôn câm lặng đến nghẹt thở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em thấy mình như rơi xuống địa ngục. Dù bố chồng em đã khuyên nhủ để ông gặp cô gái kia để giải quyết. Gia đình Sang sẽ chu cấp để nuôi đứa trẻ trưởng thành. Vì hôn lễ của em và Sang đã kết thúc, không thể thay đổi được.

Chơi lớn tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chủ rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau - Ảnh 3

Em đau đớn ngay trong ngày cưới long trọng được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Em đau đớn ngay trong ngày cưới long trọng được nhiều người ngưỡng mộ. Giờ em chĩ thấy mình bị chồng phản bội, lừa dối. Đáng lẽ ra em đừng vội vàng kết hôn, đừng nằm mơ mà có ngày gặp ác mộng. Giờ em phải làm sao đây?

 

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