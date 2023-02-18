Tưởng cưới được vợ đẹp, may mắn hơn người, một tuần sau, tôi phải ‘hóa đá’ vì cảnh diễn ra trước mắt

Tâm sự 18/02/2023 18:19

Ai cũng phải khen nức nở vì em vừa xinh đẹp lại có gia thế, tôi chẳng phải lo nghĩ gì. Sau 1 tuần làm chồng em,...

Gia đình tôi cũng thuộc dạng có chút của ăn của để, tôi cũng có một salon tóc riêng của mình. Đó là nghề mà tôi yêu thích từ nhỏ nên dù bị bố mẹ ngăn cản, tôi vẫn kiên quyết từ bỏ việc học đại học, chuyển hướng học làm tóc. Salon của tôi có mấy nhân viên, làm ăn cũng gọi là tốt.

Trong số các khách nữ thường ghé đến quán, N là người tôi thích nhất. Cô ấy trầm tính, thường đến quán rồi ngồi lặng im, đợi tôi làm xong, thanh toán rồi đi về. Mãi sau này khi đã quen thân, cô ấy mới nói chuyện về gia cảnh của mình. Cô ấy nói tới đâu, tôi kinh ngạc tới đó. N là con gái một gia đình rất giàu có, chuyên kinh doanh bất động sản. Dù vậy, cô ấy vẫn rất bình dân, ăn nói nhẹ nhàng, không hề có nửa phần kiêu ngạo.

 

Tưởng cưới được vợ đẹp, may mắn hơn người, một tuần sau, tôi phải ‘hóa đá’ vì cảnh diễn ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khách quen, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên, mãi đến khi có bầu, N mới dẫn tôi về ra mắt gia đình. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, bố mẹ cô ấy tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt. Họ thậm chí còn khuyên con gái làm mẹ đơn thân thay vì gả cho một anh thợ cắt tóc như tôi. Nhưng N cũng cứng rắn, không chấp nhận điều đó. Cuối cùng, bố mẹ cô ấy đành phải miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.

Ngày cưới, tôi đã rất hãnh diện khi cưới được một cô vợ tiểu thư, lại xinh đẹp, đáng yêu. Nhà cửa tôi cũng xây sửa đàng hoàng để rước dâu. Nhìn dàn ô tô khách mời xếp thành hàng dài, ai cũng bất ngờ và cho rằng tôi rất may mắn.

Nhưng chỉ đúng một tuần, tôi đã phát ngán với bản tính "tiểu thư" của vợ mình rồi. Cô ấy gần như không hề biết làm bất cứ việc gì, kể cả việc đơn giản nhất là luộc rau. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên, tôi nhắc vợ nấu ăn thì nấu nhiều để cả nhân viên trong salon ăn cùng. Khi cô ấy bưng thức ăn lên, cả nhóm chúng tôi sững người. Rau luộc nát bấy, ngả vàng. Trứng chiên cháy, mặn chát, thịt luộc vẫn đỏ bên trong. Mấy ngày sau, tình hình cũng không khá hơn dù tôi đã đích thân xuống bếp dạy cô ấy nấu ăn.

Tưởng cưới được vợ đẹp, may mắn hơn người, một tuần sau, tôi phải ‘hóa đá’ vì cảnh diễn ra trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả quét dọn cửa hàng, cô ấy cũng không thể quét sạch tóc, còn khiến tóc vung vãi khắp nơi nên mọi người đều thống nhất không để cô ấy làm nữa. Và giờ thì vợ tôi chỉ nằm dài trong nhà chơi điện thoại, đợi tới giờ cơm thì xuống ăn.

Hôm qua, tôi khuyên vợ nên về ở nhà mẹ chồng để mẹ tôi dạy cô ấy nữ công gia chánh. Ngờ đâu cô ấy phản ứng rất gay gắt, bảo tôi lật lọng, đã hứa không sống chung với mẹ chồng, giờ lại bắt cô ấy làm dâu. Vài tiếng sau, bố vợ tôi chở ngay một người giúp việc qua, cứ như kiểu dằn mặt. Tôi khổ sở không nói nên lời. Thật lòng tôi chỉ muốn tốt cho vợ thôi mà. Không nghĩ cưới vợ giàu lại mệt mỏi như vậy? Tôi phải làm sao để nhận được sự tôn trọng từ nhà vợ và có quyền dạy vợ đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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