Suốt tuần không được anh quan tâm, tôi lại nhận được câu trả lời 'sốc đứng' khiến cả bố mẹ đẻ đều nài nỉ van xin.

Em và người yêu cũ là bạn học chung thời đại học. Lúc đó hai đứa ở cùng xóm trọ hơn 1 năm rồi, cũng do bạn bè gán ghép nên thành đôi. Song yêu nhau vài tháng thì chúng em nhận ra bọn em chỉ có thể làm bạn, không thể thành người yêu được. Lý do là cả hai đều không thấy rung động mãnh liệt khi ở bên nhau. Cậu ấy nhìn người con gái khác còn cảm thấy thích thú hơn khi nhìn em. Còn em thì cũng không ngại ngần khen những gã con trai khác trước mặt cậu ấy. Thế nên bọn em quyết định dừng yêu đương và lại coi nhau như bạn bè. Tình bạn kéo dài đến tận bây giờ, rất thân thiết. 2 năm trước em kết hôn, hồi yêu nhau thì chồng em cũng đã biết em có người bạn thân này rồi, thỉnh thoảng anh cũng tỏ ra ghen tuông nhưng em nói thẳng rằng nếu đến được với nhau thì bọn em đã là vợ chồng lâu rồi. Và em cũng mong anh sẽ không ghét bỏ cậu ấy, bởi đó là người bạn thân nhất của em.

Ảnh minh họa: Internet Rồi em sinh con và cậu bạn thân nằng nặc nhận làm cha đỡ đầu cho bé. Em đồng ý luôn mặc dù chồng em thì không thích lắm, song anh cũng không phản đối. Từ ngày có con gái nuôi, bạn thân thường xuyên đến thăm và mua đồ, đi lại rất chu đáo. Nhà em gần như không mất đồng nào cho con. Và có lẽ vì gặp cha nuôi nhiều hơn cha đẻ (vì đúng đợt con mọc răng thì chồng em đi công trình xa), nên con yêu quý và theo cậu ấy hơn. Khi bố đẻ bế, con vùng vằng thoát ra, không được thì khóc inh ỏi. Chồng em rất bực bội, có lần anh đã quát vào mặt em và con rằng: "Rốt cuộc nó là con tôi hay con thằng Th? Có khi tôi phải đi xét nghiệm ADN chứ không thể nuôi con tu hú được".

Em rất tự ái, con gái giống bà nội vô cùng, thế mà chồng còn nghi ngờ em. Giận quá nên em vừa khóc vừa nói: "Đây là con của tôi, anh sợ nuôi con tu hú thì thôi để tôi đưa con về ngoại, tôi nuôi". Em lề mề sắp xếp quần áo, vốn định dọa chồng thế thôi nhưng không ngờ anh chẳng can ngăn. Thế nên em đã ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Ảnh minh họa: Internet Từ hôm đó đến nay đã 1 tuần. Chồng không ngó ngàng gì tới hai mẹ con, còn cậu bạn thân thì cảm thấy có lỗi nên cứ đi làm về là lại chạy sang ở tới tận 9 giờ tối, mua cho con gái đủ thứ. Không biết chồng em nghe được thông tin sai lệch ở đâu, lại gọi điện đòi ly hôn với lý do: "Hóa ra cô giả vờ giận tôi, bỏ về đấy để cho con gái với bố nó được ở cùng nhau nhiều hơn chứ gì? Thế thì tôi ly hôn cho cả nhà các ngươi đoàn tụ". Em thật hết lời để nói với chồng. Giờ anh đùng đùng đòi ly hôn, bố mẹ vợ thề thốt, chứng minh rằng em và Th chẳng có gì với nhau nhưng chồng không tin, cho rằng bố mẹ bao che con gái. Thật không hiểu chồng em nghĩ gì nữa. Nếu bọn em đến được với nhau thì đã ở với nhau lâu rồi, cần gì phải cố tình làm phức tạp thế này. Giờ em phải nói gì, làm gì cho chồng tin tưởng vợ đây hả mọi người?

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