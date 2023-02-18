Mẹ chồng bất ngờ xông vào buồng con dâu đang ngủ, tôi ngượng chín mặt vì điều khó nói này

Mới về làm dâu, tôi phải khép nép đủ điều không dám nói ra, càng bất ngờ hơn khi tôi gặp cảnh không thể tưởng tượng này.

Chúng tôi mới cưới nhau và sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi tuổi già nên ít ngủ, cứ khoảng 4h sáng là bà lại dậy đục lục làm không ai ngủ tiếp được. Sau đó khoảng 5h là bà đánh thức tôi dậy. Dù không có việc gì ngoài nấu ấm nước hay đơn giản chỉ ngồi ở ghế, nhưng miễn sao tôi không nằm trên giường.

Mẹ chồng tôi nói, hồi bà đi làm dâu, cứ khoảng 3-4h đã phải dậy cơm nước, quét dọn, làm hết mọi việc trước khi cả nhà thức dậy chứ không sướng như chúng tôi bây giờ. Ai đời mẹ chồng ngày nào cũng dậy sớm làm hết việc rồi con dâu mới dậy.

Có lần vợ chồng tôi ôm nhau ngủ quên, mẹ chồng tôi lên gõ cửa, chúng tôi không nghe thấy. Bà mở cửa xông thẳng vào buồng ngủ đánh thức tôi dậy làm tôi ngượng chín mặt.

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Thực sự, khi ở nhà mình, tôi được bố mẹ chiều chuộng, thích ăn ngủ thế nào thì tuỳ. Về nhà chồng bị mẹ chồng xét nét, tôi thấy mất hết cả tự do. Tôi muốn cùng chồng về nhà tôi ở, nhưng lại ngại vì mới làm dâu được vài tháng. Với lại chắc gì chồng tôi đã chịu, vì có lần tôi nghe anh ấy nói không ai lấy vợ lại thích ở rể.

Nếu cứ tiếp tục sống chung với mẹ chồng như thế này, chắc có lúc tôi sẽ stress vì mệt mỏi. Tôi phải biết làm sao bây giờ khi vợ chồng tôi không có điều kiện để thuê nhà ở riêng.

Vợ khai ngoại tình với sếp mỗi lần đi công tác, nhưng còn thản nhiên thừa nhận một điều sốc tận óc này Tôi không kiềm chế nổi tức giận, hỏi kĩ càng về cuộc tình vụng trộm của cô thì nhận được câu trả lời vô cùng thản nhiên.

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