Mẹ chồng bất ngờ xông vào buồng con dâu đang ngủ, tôi ngượng chín mặt vì điều khó nói này

Tâm sự 18/02/2023 13:11

Mới về làm dâu, tôi phải khép nép đủ điều không dám nói ra, càng bất ngờ hơn khi tôi gặp cảnh không thể tưởng tượng này.

Chúng tôi mới cưới nhau và sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi tuổi già nên ít ngủ, cứ khoảng 4h sáng là bà lại dậy đục lục làm không ai ngủ tiếp được. Sau đó khoảng 5h là bà đánh thức tôi dậy. Dù không có việc gì ngoài nấu ấm nước hay đơn giản chỉ ngồi ở ghế, nhưng miễn sao tôi không nằm trên giường.

Mẹ chồng tôi nói, hồi bà đi làm dâu, cứ khoảng 3-4h đã phải dậy cơm nước, quét dọn, làm hết mọi việc trước khi cả nhà thức dậy chứ không sướng như chúng tôi bây giờ. Ai đời mẹ chồng ngày nào cũng dậy sớm làm hết việc rồi con dâu mới dậy.

Có lần vợ chồng tôi ôm nhau ngủ quên, mẹ chồng tôi lên gõ cửa, chúng tôi không nghe thấy. Bà mở cửa xông thẳng vào buồng ngủ đánh thức tôi dậy làm tôi ngượng chín mặt.

Mẹ chồng bất ngờ xông vào buồng con dâu đang ngủ, tôi ngượng chín mặt vì điều khó nói này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực sự, khi ở nhà mình, tôi được bố mẹ chiều chuộng, thích ăn ngủ thế nào thì tuỳ. Về nhà chồng bị mẹ chồng xét nét, tôi thấy mất hết cả tự do. Tôi muốn cùng chồng về nhà tôi ở, nhưng lại ngại vì mới làm dâu được vài tháng. Với lại chắc gì chồng tôi đã chịu, vì có lần tôi nghe anh ấy nói không ai lấy vợ lại thích ở rể.

Nếu cứ tiếp tục sống chung với mẹ chồng như thế này, chắc có lúc tôi sẽ stress vì mệt mỏi. Tôi phải biết làm sao bây giờ khi vợ chồng tôi không có điều kiện để thuê nhà ở riêng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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