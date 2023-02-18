Trong men say cuồng nhiệt với người yêu bạn thân, sáng tỉnh dậy, tôi òa khóc khi anh đưa vào tay hai thứ

Tâm sự 18/02/2023 11:44

Tôi quyết định làm chuyện ấy trong nghẹn ngào với người yêu bạn thân, sau đêm nồng nàn bên nhau, tôi chính là người của anh ấy...

Tôi với Hương là đôi bạn thân hồi học đại học. Cùng cảnh xa nhà lại hợp tính cách nên, chúng tôi thân thiết với chẳng khác gì chị em. Tuy thân nhau như hình với bóng nhưng Hương và tôi có nhiều điểm khác nhau. Hương xinh đẹp được bao nhiêu chàng săn đón, theo đuổi. Trong khi tôi gầy gò, đen đúa, răng khấp khểnh, chẳng có ai để ý.

 

Thấy tôi với Hương thường đi với nhau, nhiều người ác miệng thường mỉa mai rằng vì Hương quá xinh đẹp nên tôi chỉ đủ để làm nền cho cô ấy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi tôi với Hương cùng thích Hải - chàng lớp phó học tập của lớp. Hải vừa điển trai, vừa cao lớn lại hòa đồng và tốt bụng. Tôi thích Hải nên thường xuyên nhắn tin để “thả thính” anh. Hải cũng vui vẻ đáp lại tôi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi.

Một hôm đi chơi cùng Hương, tôi đọc trộm tin nhắn của Hương và thấy Hải nhắn: “Hương đã về phòng trọ chưa? Tớ đang đứng đợi cậu ở trước cửa”. Tôi đau lòng nhận ra rằng Hải đã đem lòng yêu Hương mất rồi.

Trong men say cuồng nhiệt với người yêu bạn thân, sáng tỉnh dậy, tôi òa khóc khi anh đưa vào tay hai thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Hải và Hương công khai chuyện tình cảm. Cả hai trở thành một cặp “trai tài, gái sắc” của khoa. Còn tôi thì mãi là kẻ làm nền, kẻ bị bỏ lại phía sau. Tôi đã cố gắng quên Hải và thử để ý đến những chàng trai khác nhưng tôi không làm được.

Đầu năm nay, Hương nhận được học bổng sang Pháp du học. Tôi và Hải ra tận sân bay tiễn Hương. Khi nhìn thấy Hải ôm, hôn, nói nhất định sẽ chờ Hương trở về, tôi cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Hương đi rồi, tôi nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn để chiếm lấy trái tim Hải. Tôi ăn mặc đẹp hơn, trang điểm điệu đà hơn. Tôi thường xuyên rủ Hải đi chơi, nhắn tin trò chuyện với Hải. Hải đáp lại tôi một cách rất xã giao và miễn cưỡng. Tôi biết, Hải còn yêu và nhớ Hương rất nhiều.

Thấy Hương tâm sự với tôi rằng cô ấy được một chàng trai người Pháp theo đuổi, tôi kể câu chuyện này với Hải nhằm khiến anh ấy ghen tuông. Quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, Hải và Hương cãi nhau to. Ngay tối hôm đó, lần đầu tiên Hải gọi điện cho tôi, rủ tôi đi chơi.

Trong men say, Hải tâm sự với tôi nhiều điều về chuyện tình cảm của anh với Hương. Hải sợ rằng cả hai sẽ xa mặt, cách lòng. Anh sợ chuyện tình cảm của cả hai sẽ sớm tan vỡ.

Đêm đó, trời đã khuya, thấy Hải say mèm, tôi đã bắt taxi đưa anh vào nhà nghỉ. Tôi với anh đã có một đêm nồng cháy yêu đương. Tôi đã trở thành người đàn bà của anh ấy. Trong lúc ái ân, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với anh. Tôi chỉ mong đến một ngày, anh sẽ hiểu và đón nhận chuyện tình cảm của tôi. Trong cơn say, Hải vẫn nhắc tên Hương làm trái tim tôi đau nhói.

Trong men say cuồng nhiệt với người yêu bạn thân, sáng tỉnh dậy, tôi òa khóc khi anh đưa vào tay hai thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

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Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhưng không thấy Hải đâu. Sợ Hải “bỏ của chạy lấy người”, tôi bấm máy gọi. Một lát sau, Hải quay lại, đưa vào tay tôi 2 thứ khiến tôi chết lặng: một cọc tiền và thuốc tránh thai khẩn cấp.

“Sao…sao anh lại làm vậy?”, tôi hỏi Hải.

“Anh xin lỗi về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Thực sự anh đã không kiểm soát được mình nên đã làm chuyện có lỗi với em. Đây là thuốc tránh thai, còn đây là số tiền coi như anh đền bù cho em. Từ sau này, anh không muốn gặp lại em nữa. Anh chỉ yêu Hương và chờ cô ấy trở về. Xin em đừng chen vào chuyện tình của anh nữa”, Hải lạnh lùng nói với tôi.

Hải bỏ đi để lại tôi đứng lặng người, nước mắt rơi không ngừng giữa căn phòng trống vắng. Phải chăng tôi đã quá sai khi chen chân vào chuyện tình của người khác, cố giành giật người vốn dĩ đã không thuộc về mình?

 

Con gái sếp ép tôi bỏ vợ tàn tật để lấy cô ấy, tôi đưa vợ đến tận nơi thổ lộ nỗi lòng, nào ngờ nghe xong, cả nhà sếp ứa nước mắt làm một chuyện đầy cảm động

Con gái sếp ép tôi bỏ vợ tàn tật để lấy cô ấy, tôi đưa vợ đến tận nơi thổ lộ nỗi lòng, nào ngờ nghe xong, cả nhà sếp ứa nước mắt làm một chuyện đầy cảm động

Sau nhiều ngày đắn đo, tôi biết không thoát được sự mong muốn này nhưng không muốn phản bội vợ, và cuộc gặp ngày hôm ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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