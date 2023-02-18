Con gái sếp ép tôi bỏ vợ tàn tật để lấy cô ấy, tôi đưa vợ đến tận nơi thổ lộ nỗi lòng, nào ngờ nghe xong, cả nhà sếp ứa nước mắt làm một chuyện đầy cảm động

Tâm sự 18/02/2023 08:32

Sau nhiều ngày đắn đo, tôi biết không thoát được sự mong muốn này nhưng không muốn phản bội vợ, và cuộc gặp ngày hôm ấy.

Hiện tôi đang làm trong công ty sản xuất đồ dân dụng, cách đây 4 tháng tôi được phong làm giám đốc của một chi nhánh. Công việc và gia đình mọi thứ như thế với tôi coi là ổn định rồi.

Một tháng trước nhà sếp tổng mừng sinh nhật cô con gái nên đã mời rất nhiều khách, tôi thật vinh dự cũng được mời đến.

Trong suốt buổi tiệc đó, con gái của sếp tổng nói chuyện rất nhiều với tôi, còn tôi là phận làm lính thì phải tìm mọi cách để lấy lòng con gái sếp. Và tôi đã dùng rất nhiều từ hoa mỹ tặng cho cô ấy như khen em xinh, dáng chuẩn, học thức rộng, nói năng rất hay,...

Các cụ nói chẳng sai cái miệng hại cái thân, chính những từ ong bướm đó đã khiến con gái sếp mê mẩn tôi như điếu đổ. Những ngày sau đó cô ấy thường lui tới chi nhánh của tôi, lấy cớ là kiểm tra nhưng thực chất là tán trai thì đúng hơn.

Con gái sếp ép tôi bỏ vợ tàn tật để lấy cô ấy, tôi đưa vợ đến tận nơi thổ lộ nỗi lòng, nào ngờ nghe xong, cả nhà sếp ứa nước mắt làm một chuyện đầy cảm động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không muốn làm mất lòng sếp nên tôi đón tiếp con gái sếp rất chu đáo và dành nhiều thời gian cho cô ấy. Nhiều lần cô ấy chủ động mở lòng hay gợi tình cảm nhưng tôi thẳng thắn nói là đã lập gia đình rồi. Tuy vợ chồng không thể có con nhưng cuộc sống rất hạnh phúc và sẽ không bao giờ phản bội vợ.

Tưởng sự thành thật của tôi sẽ giúp cho con gái sếp biết khó mà lui nhưng không ngờ cô ấy bảo tôi xứng đáng có được một gia đình đúng nghĩa. Vài ngày sau sếp gặp tôi nói là muốn tôi ly dị vợ để lấy con gái ông ấy.

Tôi từ chối thì sếp nổi khùng lên bảo: “Vì con gái quá yêu cậu nên tôi đành phải nhân nhượng chấp nhận một chàng rể đã có vợ. Nếu cậu mà không lấy con gái tôi thì sau này đừng mong ngóc đầu lên ở cái thành phố này”.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đưa vợ đến gia đình sếp để cho mọi người gặp mặt rồi sẽ tiếp tục nói chuyện. Khi cả nhà sếp vừa nhìn thấy tôi đẩy vợ trên chiếc xe lăn thì tất cả kinh ngạc không nói lên lời.

Con gái sếp phải mất một lúc mới đủ bình tĩnh thốt ra câu là: “Em thua kém cô vợ tàn tật của anh ở điểm gì mà lại không chọn em hả?”. Tôi im lặng không trả lời, khiến sếp rất tức giận nói là con gái ông tiền nhiều, giỏi giang, xinh đẹp, nết na và nấu nướng rất giỏi. Là mẫu phụ nữ mà biết bao nhiêu người đàn ông thèm khát tại sao tôi lại phụ bạc con gái sếp.

Để trả lời thắc mắc của mọi người tôi kể lại câu chuyện tai nạn của vợ tôi. Lần đó đang đi đường mải chơi game quá nên tôi không để ý đến một chiếc xe tải lao nhanh về phía mình.

Con gái sếp ép tôi bỏ vợ tàn tật để lấy cô ấy, tôi đưa vợ đến tận nơi thổ lộ nỗi lòng, nào ngờ nghe xong, cả nhà sếp ứa nước mắt làm một chuyện đầy cảm động - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
 

 

Đúng lúc tưởng như sắp chết thì có một cánh tay đẩy mạnh tôi ra khỏi chiếc xe tải, để rồi khi hoàn hồn tỉnh lại thì nằm bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp bị xe cán mất hai chân.

Sau ngày đó tôi sống trong sự ân hận và tự chịu trách nhiệm cả đời với cô gái đã cứu mình một mạng.

Nghe xong câu chuyện đó cả vợ tôi và con gái sếp cũng đều ứa nước mắt. Sự im lặng của mọi người đã là câu trả lời cho kết quả tôi đạt được.

Một lúc sau con gái sếp quyết định nhận vợ tôi là chị, còn vợ sếp cảm động quá đã nhận vợ tôi là con nuôi hứa sẽ chăm sóc cả đời.

Từ ngày đó tôi đương nhiên trở thành người con rể nuôi đáng tin cậy của sếp. Cuối cùng sự thành thật và trân tình của tôi đã khiến mọi người động lòng.

 

Biết chồng ngoại tình, tôi âm thầm đặt máy nghe lén trên điện thoại, sau cuộc gặp chồng tình nhân, tôi cười trong đau đớn vì điều này

Biết chồng ngoại tình, tôi âm thầm đặt máy nghe lén trên điện thoại, sau cuộc gặp chồng tình nhân, tôi cười trong đau đớn vì điều này

Vờ như không biết anh ta ngoại tình, tôi vẫn làm vợ ngoan hiền, chiều chuộng nhưng đặt máy nghe lén để tố cáo anh ta.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường