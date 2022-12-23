Tưởng chồng ốm yếu, tôi mua thuốc tẩm bổ, chăm sóc kiêng khem cho anh, nào ngờ vừa bước vào nơi ấy thì thấy cảnh động trời anh 'trút' hết bên người hàng xóm

Phải rồi, tôi cũng lo cho anh lắm vì có bao giờ chồng như thế. Đúng lúc đi đến trung tâm tâm thương mại thì chứng kiến cảnh tay trong tay, rồi không ngờ chuyện khủng khiếp sau đó.

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây gần 3 năm. Hai đứa bằng tuổi nhau, yêu nhau từ hồi năm cuối sinh viên đến khi ra trường, đi làm được hơn 2 năm thì làm đám cưới.

Trước giờ chuyện chăn gối của chồng rất đều đặn. Tuy rằng anh không phải người có nhu cầu quá cao nhưng trung bình 1 tuần cũng khoảng 3 lần. Vậy mà dạo gần đây, tôi thấy anh lảng tránh chuyện đó, bảo với tôi vì công việc nhiều, anh áp lực, mệt mỏi nọ kia.

Ngày trước giờ giấc của chồng rất bình thường, anh làm hành chính, sáng 7 rưỡi đi, chiều 6 giờ về đến nhà, nhưng gần đây thường về rất muộn. Thấy anh có nhiều nghi vấn, tôi hỏi thì chồng bảo anh nhiều việc lắm, lại phải làm thêm giờ...

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy chồng càng ngày càng mệt mỏi, rã rời nên rất thương. Từ hôm ấy tôi thường chuẩn bị cho chồng những món ăn bổ dưỡng ngon lành, thậm chí còn mua thuốc cho anh uống để tăng cường sinh lực. Mấy dạo trước, vì chồng không đáp ứng nên tôi thường cáu kỉnh nọ kia, nhưng gần đây, tôi không để ý nữa mà chuyện tâm để chồng nghỉ ngơi. Anh tỏ ra khá biết ơn, còn nói chuyện tế nhị này còn để tôi lo, nhất định anh sẽ sớm bình phục nọ kia...

Cho đến một ngày, hôm đó chủ nhật, tôi cho con đi mua sắm linh tinh, hỏi chồng đi không thì anh bảo bận không đi được. Tôi ra ngoài sớm, lúc đang mua đồ trong trung tâm thương mại thì bất chợt nhìn thấy chồng và cô hàng xóm đang dắt tay nhau trong đó. Tôi giật mình, không tin nổi vào mắt mình nên vội quay đi.

Suýt chút nữa tôi đã làm ầm ĩ lên, nhưng vì cố dằn mình để tìm hiểu mọi chuyện.

Sau một thời gian theo dõi, cuối cùng tôi cũng biết chồng và cô ta đã qua lại với nhau lâu rồi. Những ngày anh về muộn thực ra chẳng phải làm thêm gì mà là tụt tạt với cô ta. Hóa ra chồng vì có cô ta nên mới tránh tôi, chứ chẳng phải anh bận rộn hay yếu đuối gì.

Tôi đau khổ và suy sụp vô cùng. Giờ thật sự tôi không biết phải làm gì để đối diện với chuyện này bây giờ nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-chong-om-yeu-toi-mua-thuoc-tam-bo-cham-soc-kieng-khem-cho-anh-nao-ngo-vua-buoc-vao-noi-ay-thi-thay-canh-ong-troi-anh-trut-het-ben-nguoi-hang-xom-538660.html