Khiếp đảm vách ngăn mỏng trong nhà chồng cứ rung rinh không ngừng, chưa kịp nhắm mắt tân hôn, cô hãi hùng nghe tiếng động phòng kế bên

Nhà chồng ở mặt phố nên chẳng mất tiền thuê nhà, cũng vì thế mà phòng chỉ được chia làm đôi, vậy là nửa đêm thì...

27 tuổi tôi mới quen và lấy chồng. Chồng là kỹ sư còn tôi là giáo viên tiểu học. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. Tôi là dân tỉnh lẻ còn chồng là trai Hà Nội gốc. Ngày lấy chồng, ai cũng nói tôi tốt số vì được gả vào nhà phố, không phải mất tiền thuê nhà. Đám cưới cũng được tổ chức linh đình tại một khách sạn sang trọng.

Tôi cũng như bao người, ngỡ mọi thứ màu hồng cho đến khi. Trước kia yêu anh tôi cũng được về nhà anh 1, 2 lần nhưng chủ yếu ở dưới phòng khách nấu nướng, dùng bữa rồi ra về mà chưa được lên phòng anh bao giờ. Tôi cũng biết nhà anh chật chội nhưng thực tình đến hôm sắp về làm dâu tôi mới tá hỏa mọi thứ.

Chồng tôi trước đây được ở trong một căn phòng gác mái rất chật, bố mẹ chồng thì có cái giường ngoài phòng khách còn anh chồng được ở một phòng riêng. Cái phòng đó có thể nói là rộng nhất nhà. Đến lúc tôi cưới chồng, vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai được ở trong căn phòng đó và ngăn bằng một bức vách khá mỏng manh.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay đêm đầu tiên về làm dâu tôi thực sự hãi hùng với căn phòng ấy. Ai làm gì nói gì bên kia đều nghe thấy hết. Đêm đó tôi không dám ho he gì nhưng chồng tôi uống rượu, anh ấy nhiệt tình hơn ngày thường làm tôi phải cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng động. Nhưng vách bên kia thì khác, anh chồng và chị dâu thì cứ hùng hục, giường rung, vách rung rồi còn cả những tiếng rên rỉ hãi hùng nữa.

Thực sự tôi thấy rất xấu hổ nên cố gắng bảo chồng làm nhanh nhanh chóng chóng rồi thôi. Nhưng nhà bên thì cứ vài tăng cho tới 1,2h đêm chúng tôi mới được ngủ dù rất mệt. Thực sự mới ngày đầu về làm dâu tôi đã cảm thấy ám ảnh. Tôi có bảo chồng hay ra giêng thuê nhà thì chồng nói bố mẹ không cho. Không biết tương lai sau này tôi sẽ thế nào. Đúng là lấy chồng phố đâu có như mơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khiep-am-vach-ngan-mong-trong-nha-chong-cu-rung-rinh-khong-ngung-chua-kip-nham-mat-tan-hon-co-hai-hung-nghe-tieng-ong-phong-ke-ben-538655.html