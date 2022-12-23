Thấy chồng lưu số điện thoại một cách kì lạ, vợ tra cứu để gọi đi thì sững sờ trước lời đáp trả ngọt ngào phía sau ấy

Tâm sự 23/12/2022 22:07

Điện thoại báo đến tin nhắn, chồng liếc qua thấy số tổng đài nhưng lại ngập ngừng rồi đút vội vào túi, những cử chỉ hoàn toàn không ổn, khiến tôi ngờ vực.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, có một con gái lên 2 tuổi. Chồng tôi hiện đang làm trong ngành bất động sản, còn tôi làm trong công ty bảo hiểm. Kinh tế hai vợ chồng không phải lo lắng nhiều vì lương thưởng hai vợ chồng đều ổn, nhà cửa thì bố mẹ hỗ trợ mua cho từ trước khi cưới.

Hai đứa yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Mọi thứ đều rất ủng hộ, gia đình cũng quý mến, vun vén. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình may mắn vì mọi thứ đều thuận lợi.

Mọi thứ cứ êm đềm, hành phúc như thế cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện chồng đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong nhà vệ sinh, có vẻ bí mật. Lúc thấy tôi ở ngoài, chồng giật mình, lúng túng. Lần đó tôi bắt đầu cảm thấy có gì không ổn.

Bình thường chồng rất chu đáo, quan tâm, yêu vợ thương con, hết giờ làm cũng về ngay, không bao giờ bê tha, nhậu nhẹt. Vợ chồng sống với nhau tình cảm, không cãi vã bao giờ.

Thấy chồng lưu số điện thoại một cách kì lạ, vợ tra cứu để gọi đi thì sững sờ trước lời đáp trả ngọt ngào phía sau ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi một lần cả nhà đang ăn cơm tối. Tôi thấy chồng có tin nhắn thì liếc sang, thấy số của tổng đài, chồng đút điện thoại vào túi mà không mở ra xem. Những cử chỉ như thế của chồng khiến tôi ngày càng ngờ vực hơn. Dù không biết đích xác ai trong diện tình nghi, nhưng tôi ngờ rằng người đó hẳn phải gần gũi lắm, vì thời gian của anh hoàn toàn không bất ổn.

Một đêm, chồng đi chơi về uống say, ngủ không biết gì. Tôi lục điện thoại trong túi chồng, anh để mật khẩu, ngồi thử mấy lần vẫn sai, cuối cùng nhập thử sinh nhật con thì vào được. Điện thoại anh không có gì, từ tin nhắn, facebook, ảnh ọt... chợt nhớ đến danh bạ, tôi vào xem, thấy số tổng đài liền ấn xem chi tiết thì chết điếng khi phát hiện là một số điện thoại bình thường. Tôi gọi thử, đầu dây bên kia vừa cất tiếng alo, tôi rụng rời, tiếng rất quen. Dò trong điện thoại mình, tôi lặng người khi phát hiện ra đó chính là số mới của My, một người bạn thân chơi chung của hai vợ chồng.

Tôi gọi chồng dậy, anh say quá nên không dậy, sáng hôm sau ba mặt một lời, không chối được nên chồng thú nhận mọi chuyện với tôi. Anh nói anh và My đi lại gần 3 tháng nay rồi, anh và My gặp nhau vào buổi trưa, mỗi tuần một lần.

Tôi run rẩy không tin nổi vào lời thú nhận của chồng. Tôi khóc, anh cầu xin tôi tha thứ, bởi chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, chứ anh không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình. Tôi suy sụp ghê gớm lắm, cảm giác không muốn tha thứ, trong đầu chỉ nghĩ đến ly hôn nhưng lại không cam tâm. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

 

Lấy nhau 5 năm không có con, nghe được cuộc nói chuyện bí mật lúc nửa đêm ấy, tôi bàng hoàng trước sự tàn nhẫn mập mờ trong bóng tối

Lấy nhau 5 năm không có con, nghe được cuộc nói chuyện bí mật lúc nửa đêm ấy, tôi bàng hoàng trước sự tàn nhẫn mập mờ trong bóng tối

Lúc ấy, tôi choáng váng nghe được từng lời mẹ chồng hé lộ một điều bí mật không thể ngờ, cứ như vậy, bà khuyên anh ta không nên giấu nữa.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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