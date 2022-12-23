Mẹ nhận chăm cháu trai để con đi làm nhưng yêu cầu trả lương mỗi tháng 5 triệu, lúc con dâu mua nhà, hành động của bà gây ngỡ ngàng

Bà nói rằng có điều này muốn đưa cho hai đứa, rồi chẳng chờ đợi lâu thêm, bà đưa ra một cuốn sổ vô cùng giá trị.

Sau khi kết hôn được 3 năm tôi sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh. Mẹ chồng ở quê lên thăm vui mừng khôn xiết vì đây là cháu đích tôn của dòng họ. Tôi biết, mẹ chồng rất kĩ tính và có phần trọng nam khinh nữ. Lúc tôi mang thai, bà cứ bóng gió chuyện phải nhất định sinh được con trai. Rất may mà tôi đã sinh được người nối dõi tông đường cho nhà chồng nếu không cũng mệt mỏi lắm. Thời gian đầu sinh con, thằng bé rất lười bú sữa, tôi phải nhờ mẹ chồng ở lại cùng để giúp tôi việc nhà, còn tôi dành thời gian cho con ăn. Mẹ chồng rất khéo léo, mỗi lần bà cho cháu trai ăn nó đều ăn hết. Mọi người bảo dường như bà nội hợp vía với cháu và mát tay nên mới được như vậy.

Ảnh minh họa: Internet Hết thời gian ở cữ, tôi bắt đầu đi làm trở lại, tôi tính thuê giúp việc nhưng chồng không đồng ý, còn mẹ chồng thì chủ động tâm sự với mong muốn ở lại đến khi cháu 3 tuổi rồi cho đi mẫu giáo. Tuy nhiên, trong lúc vợ chồng tôi đang vui mừng vì mẹ chồng chu đáo như vậy thì bà thẳng thừng đòi mức lương 5 triệu. Tôi thực sự choáng váng vì không nghĩ là bà coi trọng tiền bạc như thế. Mức lương tôi đi làm được 10 triệu, đưa cho mẹ chồng 5 triệu cũng khá khó khăn. Lương chồng thì mấy năm nay chúng tôi đặt mục tiêu để dành tích góp sau này mua nhà ở, hiện tại đang phải đi thuê. Giờ phải lấy thêm tiền lương của chồng ra để chi tiêu trong nhà nhưng tôi đành chấp nhận. Chồng bảo nhờ bà nội trông thì an tâm hơn về khoản lo sợ b.ạo h.ành trẻ em.

Những ngày tháng ở chung với mẹ chồng không có vấn đề gì căng thẳng nhưng tôi luôn có một suy nghĩ trong lòng, là bà xem chúng tôi như người ngoài nên mới lấy tiền công hàng tháng như vậy. Được cái bà chăm con trai tôi lớn nhanh và trông khỏe khoắn hơn nhiều so với mấy đứa trẻ cùng khu phố. Ảnh minh họa: Internet 5 năm trôi qua, chúng tôi tích góp được 1,5 tỷ để mua căn hộ mới, còn tiền trang trí nội thất trong nhà chưa có, tôi tính vay thêm ngân hàng. Bất ngờ trong bữa cơm mẹ chồng đưa ra cuốn sổ tiết kiệm, bà nói rằng cho chúng tôi một khoản tiền. Số tiền này chính là tiền lương bà nhận hàng tháng của chúng tôi trong những năm qua. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay mà tôi xúc động, không ngờ mẹ chồng lại tính chuyện xa như thế. Bà nói rằng, lý do bà lấy tiền công là để vợ chồng tôi chi tiêu tiết kiệm và cố gắng kiếm tiền hơn. Tôi chợt thấy hối hận vì đã nghĩ sai về mẹ chồng. Đúng là trong cuộc sống không phải mối quan hệ mẹ chồng – con dâu nào cũng kết thúc bằng căng thẳng và cãi vã. Một khi cả hai hiểu, chia sẻ gánh nặng và trân trọng những đóng góp của nhau thì gia đình sẽ ngày một tốt đẹp hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-nhan-cham-chau-trai-e-con-i-lam-nhung-yeu-cau-tra-luong-moi-thang-5-trieu-luc-con-dau-mua-nha-hanh-ong-cua-ba-gay-ngo-ngang-538646.html